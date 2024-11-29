منوعات | أخبار النجوم

منى زكي على السجادة الحمراء لـ”مهرجان هوليوود”- (صور)

29 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

“القدس العربي”: نشرت النجمة منى زكي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور التُقطت أثناء وقوفها على السجادة الحمراء للعرض الخاص بفيلمها “رحلة 404” ضمن فعاليات “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، الذي يسلّط الضوء على الأعمال العربية التي رُشِّحَت لجائزة الأوسكار.

وعلّقت منى على الصور معبّرةً عن سعادتها بعرض الفيلم في “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، حيث قالت: “لقد كان عرض فيلمنا في قلب عاصمة الترفيه في العالم أمراً رائعاً، بالتعاون مع جمعية هوليوود للسينما العربية هنا في لوس أنجلوس! نحن فخورون بإبقاء السينما العربية والمصرية متألقة. إن ثقافتنا وأصواتنا تستحق أن تُسمع وتُرى على مستوى العالم”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منى زكي توجّه رسالة لأحمد حلمي خلال تكريمها- (فيديو)
7 - ديسمبر - 2024
منى زكي تحتفي بـ”رحلة 404″ في هوليوود- (فيديو)
26 - نوفمبر - 2024
صورة البطل السوبر في فيلم «أفريكانو» مع أحمد السقا ومنى زكي
16 - سبتمبر - 2024
منى زكي تتنازل عن دعوى اتهامها ليوتيوبر بسبّها
7 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية