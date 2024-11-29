منى زكي على السجادة الحمراء لـ”مهرجان هوليوود”- (صور)

“القدس العربي”: نشرت النجمة منى زكي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور التُقطت أثناء وقوفها على السجادة الحمراء للعرض الخاص بفيلمها “رحلة 404” ضمن فعاليات “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، الذي يسلّط الضوء على الأعمال العربية التي رُشِّحَت لجائزة الأوسكار.

وعلّقت منى على الصور معبّرةً عن سعادتها بعرض الفيلم في “مهرجان هوليوود للفيلم العربي”، حيث قالت: “لقد كان عرض فيلمنا في قلب عاصمة الترفيه في العالم أمراً رائعاً، بالتعاون مع جمعية هوليوود للسينما العربية هنا في لوس أنجلوس! نحن فخورون بإبقاء السينما العربية والمصرية متألقة. إن ثقافتنا وأصواتنا تستحق أن تُسمع وتُرى على مستوى العالم”.