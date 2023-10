“من أجل الرب أنقذوا غزة”.. مشجعو ليفربول يظهرون دعمهم لفلسطين- (صور)

“القدس العربي”: رفع مشجعو ليفربول، اليوم السبت، العلم الفلسطيني خلال لقاء “الريدز” مع ضيفه إيفرتون ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني.

وحمل المشجعون لافتة ضخمة كتب عليها “من أجل الرب، أنقذوا غزة”.

For God’s Sake SAve Gaza! Liverpool fans show their support to Palestine. pic.twitter.com/6SYMBWesTx — Sprinter (@Sprinter99800) October 21, 2023

Liverpool FC’s fans show their support for Palestine during their game at Anfield today. 🇵🇸 pic.twitter.com/XDzGpp8hg2 — • (@Alhamdhulillaah) October 21, 2023

Palestine flags spotted at Liverpool’s clash with Everton despite Premier League ban https://t.co/7HIFa8B8xC — GB News (@GBNEWS) October 21, 2023

وسجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2- صفر على إيفرتون.

وكان اللاعب المصري الدولي قد نشر مؤخرا فيديو باللغة الإنكليزية عبر جميع حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عن الوضع المأساوي في غزة، وذلك بعد تعرضه لانتقادات لما اعتبر “صمتا” وعدم الإدلاء بموقف مما يحدث في غزة والتضامن مع أهلها.

ودعا صلاح “قادة العالم إلى التكاتف معاً ومنع وقوع المزيد من مذابح الأبرياء في قطاع غزة”.