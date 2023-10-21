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“من أجل الرب أنقذوا غزة”.. مشجعو ليفربول يظهرون دعمهم لفلسطين- (صور)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: رفع مشجعو ليفربول، اليوم السبت، العلم الفلسطيني خلال لقاء “الريدز” مع ضيفه إيفرتون ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني.

وحمل المشجعون لافتة ضخمة  كتب عليها “من أجل الرب، أنقذوا غزة”.

وسجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 2- صفر على إيفرتون.

وكان اللاعب المصري الدولي قد نشر مؤخرا فيديو باللغة الإنكليزية عبر جميع حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عن الوضع المأساوي في غزة، وذلك بعد تعرضه لانتقادات لما اعتبر “صمتا” وعدم الإدلاء بموقف مما يحدث في غزة والتضامن مع أهلها.

ودعا صلاح “قادة العالم إلى التكاتف معاً ومنع وقوع المزيد من مذابح الأبرياء في قطاع غزة”.

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