من أرجاء العالم: الكشف عن 140 طائرة نقلت سلاحاً أمريكياً إلى إسرائيل منذ بداية الحرب

آفي شراف
كشفت مصادر عن قطار جوي غير مسبوق يستمر منذ خمسة أشهر، يتم بواسطته نقل سلاح أمريكي إلى إسرائيل بحجم ضخم من قواعد في الولايات المتحدة ومن مخازن استراتيجية لها في أرجاء العالم.
أمس، نشر في الولايات المتحدة أن الإدارة الأمريكية نقلت لإسرائيل، سراً، سلاحاً بأكثر من 100 صفقة منذ اندلاع الحرب في غزة. وحسب ما نشرت “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست” فقد شملت الإرساليات عشرات آلاف قذائف 155ملم وعشرات آلاف منظومات التوجيه لقذائف جي.دي.إي.ام وصواريخ جو – أرض من نوع هيلفاير، وحوامات وتسليح للقبة الحديدية، وغيرها. الصفقات، كما قال مشرعون تم إشراكهم في الإحاطات، مرت من تحت الرادار؛ لأن سعر كل واحدة كان ضئيلاً نسبياً ولا حاجة لإبلاغ الكونغرس عنها.
ما لم يمر من تحت الرادار هو الحجوم الضخمة للقطار الجوي نحو إسرائيل. وحسب مواقع متابعة الطائرات، فإنه منذ هجوم حماس وهجمات “حزب الله” في الشمال ورد الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان، فقد هبطت في إسرائيل على الأقل 140 طائرة نقل ثقيلة، انطلقت من قواعد أمريكية في أرجاء العالم ونقلت معدات بالأساس إلى قاعدة سلاح الجو “نفاتيم” الواقعة جنوباً. كما وصل سلاح ومعدات أخرى إلى إسرائيل بواسطة عدد من السفن.
هبطت في إسرائيل نحو 70 طائرة من نوع “سي 17” في سلاح الجو الأمريكي منذ 7 تشرين الأول، معظمها في “نفاتيم”. ووصلت على الأغلب من قواعد موجودة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. الصور وأفلام الفيديو التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية عرضت هذه الطائرات مع السلاح الذي تم نقله جواً إلى إسرائيل. عدد قليل من طائرات “سي 17” التي هبطت في إسرائيل تم استخدامها لنقل شخصيات مهمة، مثل وزير الدفاع ووزير الخارجية وكبار قادة الجيش في الرحلات إلى الشرق الأوسط، وأيضاً زيارة جو بايدن لإسرائيل في تشرين الأول الماضي.
عدد رحلات النقل الأمريكية كان مرتفعاً بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى للحرب، لكنه تضاءل في الشهرين الأخيرين. وطائرات النقل لسلاح الجو الإسرائيلي، هيركوليز ورميم، تم توثيقها وهي تهبط في هذه القواعد في أوروبا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
طائرة 747 للنقل التابعة لشركة “كال” الإسرائيلية تم توثيقها -حسب مصادر- في 30 رحلة من قاعدة “دوفر” في أمريكا إلى المطار في “نفاتيم”. ثمة تغريدة لوزارة الدفاع الإسرائيلية كشفت أن هذه الطائرة شاركت في نقل السلاح. ولم تنخفض وتيرة رحلاتها إلى هناك في الشهرين الأخيرين.
طائرات 747 للنقل التابعة لشركات “ناشيونال ايرلاينز” و”سترين غلوبل” و”كاليتا اير” و”اطلاس اير”، نفذت 30 رحلة مستأجرة لصالح قيادة النقل الأمريكية إلى قاعدة “نفاتيم” من قواعد “دوفر””تاينكر” و”ماكفير” في الولايات المتحدة، ومن القاعدة الأمريكية “سيغونلا” في إيطاليا، ومن القاعدة في قطر. على الأقل 11 رحلة هبطت في “نفاتيم” من مطار “الكسندرو فولي” في شرق اليونان على الحدود مع تركيا، حسب مصادر يونانية، وهو المطار الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لنقل السلاح والمعدات إلى دول أوروبا الشرقية. هذه الرحلات توقف تقريباً بشكل كامل في الشهرين الأخيرين.
حسب هذه المصادر العلنية، فإن طائرات 747 للنقل التابعة لشركة “ناشيونال ايرلاينز” و”كال” الإسرائيلية نفذت 11 رحلة من “غوان”، القاعدة الاستراتيجية الأمريكية في المحيط الهادئ، ومن قاعدتين أمريكيتين في كوريا الجنوبية، “أوسن” و”كونسان”. بعضها هبط في “نفاتيم” وبعضها في مطار بن غوريون. ربما استخدمت هذه الرحلات لملء مخازن الطوارئ الأمريكية في إسرائيل، التي خرجت منها في 2023 عشرات آلاف القذائف التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لغرض الحرب ضد روسيا.
وهناك 70 رحلة لشركة “ناشيونال” و20 رحلة لشركة “سلكوي” من أذربيجان، هبطت في إسرائيل منذ اندلاع الحرب. بعضها طائرات نقل مستأجرة بشكل كامل لوزارة الدفاع، وقد نقلت إرساليات كبيرة إلى مطار بن غوريون ومطار “رامون” قرب إيلات، بالأساس من “ليج” في بلجيكا ونيويورك وهونغ كونغ. لجان عمال المطارات في بلجيكا قالوا في بداية الحرب إن السلاح الأمريكي يتم نقله إلى إسرائيل عبر مطار “ليج”، وقد رفضوا التعامل مع ذلك. إضافة إلى ذلك، نقلت مئات الرحلات الجوية لشركة “كال” إرساليات بواسطة طائراتها الأوروبية، بالأساس من بلجيكا وهونغ كونغ. ومن غير الواضح إذا كانت هذه مرتبطة بشكل مباشر بجهود الحرب أو أنها عوضت الانخفاض في عدد الرحلات في الطيران المدني المنظمة التي تقلصت بشكل دراماتيكي منذ اندلاع الحرب.
القطار الجوي لإسرائيل هو من منظومة نقل ضخمة استخدمتها الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب، التي نقلت في إطارها كمية ضخمة من السلاح والمعدات والقوات إلى المنطقة بواسطة مئات الطائرات العسكرية والمدنية، بدءاً من اليونان وقبرص ومروراً بالأردن والعراق والسعودية وقطر والبحرين وانتهاء بجيبوتي، حيث يتم تجميع القوات الدولية في محاولة لصد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
هآرتس 10/3/2024
ألم نقل لكم مرارا وتكرارا أن عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي هي من تحتل فلسطين بالفعل وحقيقة منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية التي جاءت بها من شوارع أروربا القذرة هذي عقود وعقود 🇵🇸🤕☝️🚀🚀🚀🚀🚀🚀
حرب صهيو صليبية قذرة جدا جدا تشنها عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي على شعب فلسطين الأعزل منذ 1948، حقيقة مكشوفة ومفضوحة 🇵🇸🤕☝️🚀🚀
ماهو أكيد أن عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀🚀🚀
قلناها لكم مرارا وتكرارا أن هذه حرب دينية بامتياز فلا تجتاز، حرب صليبية صهيونية قذرة جدا جدا جدا تشن على شعب فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️🚀🚀🚀🚀🚀
العصابات الصهيونية التي تتحكم في مؤسسات الكاوبوي الأمريكي ابتداء من الاسطبل الأبيض إلى الكونغرس والبرلمان شرعت كل القوانين والآليات والشروط القابلة للتكييف مع احتياجات الكيان الإرهابي الاسرائيلي في كل وقت وأزالت كل المعوقات لنهب أموال دافع الضرائب الأمريكي وإمداده بكل ما يلزمه وأكثر من المال والسلاح والدعم السياسي والدبلوماسي لمواصلة جرائمه وإرهابه في أي وقت وبكل أريحية .. لكن دوام الحال من المحال .. فكما تدين تدان وهاهو السحر ينقلب على الساحر وأعوانه من الدجالين والعبيد ..
صحيح جدا جدا 🇵🇸🤕👍
اخر جملة: بدءاً من اليونان وقبرص ومروراً بالأردن والعراق والسعودية وقطر والبحرين وانتهاء بجيبوتي. ٦ دول عربية تم استخدام اراضيها لتقديم وسائل قتالية وذخائر لقتل الفلسطينيين!!!! اي زمن هذا،
أمريكا تقدم السلاح للصهاينة المجرمين ،أمريكا تحارب بجنودها في غزة،
،أمريكا تدعم أنظمة الحكم العربي وتقيم قواعد في كل الدول العربية،أمريكا وأنظمة عربية تفاوض حماس لهدنه واعادة المخطوفين،أمريكا وأنظمة عربية تحاصر غزة وتمنع تدفق الغذاء والدواء والسلاح،دول عربية تقيم جسر بري لدعم الصهاينة،والسؤال من الذي يقاتل في غزة ويحاصرها؟ لماذا تقول امريكا ان نتن ياهو لا يستمع لامريكا؟ الخلاصة ان أمريكا راس الاجرام والقتل في غزة اولا وفي ارجاء الوطن العربي ثانيا وان الصهاينة نمر من كرتون، وامريكا قادرة على وقف هذه المأساة ووقف الحرب.