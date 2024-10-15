من أفران أوشفتز إلى خيام غزة: تكامل الهمجيات

منذ تدشين حرب الإبادة ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المجزرة تلو المجزرة، واتضح مراراً وتكراراً أن تنويع أفانين البربرية في تنفيذ الفظائع إنما يقترن بطراز من استئناف همجيات سابقة عرفتها البشرية على مدار التاريخ، وبطراز رديف من التسابق على تجاوز تلك الأفانين بما هو أبشع وأشد إيغالاً في زهق الأرواح وسفك الدماء البريئة.

وإذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حطم كل الأرقام القياسية في مضمار التوحش المطلق هذا، فإنها ليست مفارقة جديدة أن دولة الاحتلال تحرز سبق الضحية على جلادها ليس عن طريق عكس المعادلة بحيث يصبح القتيل قاتلاً سفاحاً فحسب، بل كذلك في إدخال ويلات وفظائع لم يسبق للجلاد الأول أن تجاسر على استخدامها.

تلك هي حال المجازر التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال وتنطوي على حرق الضحايا أحياء في المخيمات ذاتها التي طالبهم الجيش الإسرائيلي باللجوء إليها، أو في مراكز الإيواء التابعة لمنظمة الأونروا أو سواها من هيئات الإغاثة الإنسانية، وأحدثها الجرائم النكراء في مخيم جباليا وساحة مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح، حيث ذهب عشرات الشهداء ضحية اشتعال النيران بعد قصف خيام النازحين.

ولقد سُجّلت فظائع شتى ضد يهود أوروبا شهدتها المعسكرات النازية في أوشفتز ــ بيركيناو وسواها، لكن التاريخ لم يحفظ وقائع تقول بحرق الضحايا في مخيماتهم قبل سوقهم إلى الأفران المشؤومة، وهذا تنويع يتوجب أن ينسبه التاريخ المعاصر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إلى مفارقة التطوير الأحدث عهداً لما بات يُعرف باسم “صناعة الهلولوكوست” والاتجار الصهيوني بعذابات اليهود السالفة.

ويزيد في سخرية هذه المفارقة، كما يضيف إليها عناصر فضح النفاق ودحض الأكاذيب أيضاً، أنّ دولة الاحتلال تلجأ إلى مزيج من إنكار وقائع حرق الفلسطينيين أحياء في خيامهم ومستوصفاتهم ومراكز إيوائهم من جهة، ومراوغة ضغوطات الرأي العام العالمي عن طريق الوعد بالتحقيق في “ملابسات” هذه الجرائم النكراء من جهة ثانية. وأما تتمة المشهد فيمكن أن تتولاها ديمقراطيات غربية شتى، على رأسها الولايات المتحدة، تزعم “الهلع” و”الاضطراب” تجاه صور ولقطات فيديو مريعة لا تعيد التذكير بما هو أقل من أفران القرن الـ21، وفي الآن ذاته لا تكف عن تزويد آلة البربرية الإسرائيلية بأي وكل الأدوات الكفيلة بإضرام المزيد من النيران.

وهذه وسواها من الجرائم تجري في أوج ما يُسمى “خطة الجنرال” غيورا إيلاد، التي تقضي بفرض حصار على ثلث القطاع والتنويع بين القصف والتجويع وقطع المساعدات والتهجير، تحت سمع وبصر وبيانات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية. هذا فضلاً عن تقارير جديدة أخذت تنشرها الصحف الأمريكية، ذاتها المتعاطفة تاريخياً مع دولة الاحتلال، حول اعتماد الجيش الإسرائيلي مبدأ تحويل المعتقلين الفلسطينيين إلى دروع بشرية.

وأياً كانت المسافات الزمنية بين أفران أوشفتز وحرائق جباليا ودير البلح، فإن الهمجيات لا تتبارى فقط بقدر ما تتطابق وتتكامل.