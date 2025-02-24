سياسة | دولي

من أوروبا.. وزير الخارجية الإسرائيلي يواصل استهداف سوريا ويطالب بحكم فيدرالي

24 - فبراير - 2025

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بروكسل: واصل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، استهداف سوريا، مطالبا بتحويلها إلى “دولة فيدرالية” تضمّ مناطق حكم ذاتي، في أحدث تدخل من تل أبيب في الشأن الداخلي السوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ساعر في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية.

وشارك في الاجتماع، الذي استمر 3 ساعات، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وزعم ساعر أنه خلال الأشهر الـ16 الماضية، أثبتت إسرائيل أنها “تشكل دعامة للقوة والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وخلال نحو 16 شهر ارتكبت تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة، وشنت حربا دامية في لبنان، ووجهت ضربات جوية لليمن وسوريا.

وأضاف ساعر، مخاطبا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “يجب أن نعمل معا لحماية الديمقراطية والنظام العالمي والاستقرار، لا ينبغي أن تكون علاقاتنا رهينة للصراع المرير الذي نخوضه مع الفلسطينيين”.

وقال: “سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضمّ مناطق حكم ذاتي مختلفة وتحترم طرق الحياة المختلفة”.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من دمشق.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي أثناء حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح”.

وأردف: “ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حد زعمه.

وردا على تصريحات نتنياهو شهدت محافظات جنوب سوريا اليوم الإثنين مظاهرات ووقفات شعبية عبر المتظاهرون خلالها عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شؤون بلادهم الداخلية، كما طالبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن.

والإثنين، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وذلك عقب تصريحات نتنياهو.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة “إكس” أن الرئيس الشرع عقد اجتماعا مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، مشيرة إلى ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها من اللقاء (دون تفاصيل).

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت سقوط نظام الأسد واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)

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  1. يقول كساب:
    فبراير 24, 2025 الساعة 11:31 م

    نقل الصهاينة المستوطنين من فلسطين إلى المانيا لاقامة وطن لهم تعويضا عن الهولوكوست المزعوم سوف يحقق السلام في العالم

    رد
  2. يقول محمود:
    فبراير 24, 2025 الساعة 11:37 م

    من تكون لتفرض علي الاخرين كيف يحكمون بلدهم. بعجرفتكم تسرعون في بداية نظام عالمي جديد عنوانه القدس مركز الاسلام والعالم ودون ان تدركون.

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  3. يقول Abdo:
    فبراير 25, 2025 الساعة 12:19 ص

    انهيار شامل للمنظومة العربية وموت للجامعة العربية لم يكن له في مثيل في التاريخ العربي المعاصر

    رد
  4. يقول سلمان:
    فبراير 25, 2025 الساعة 1:09 ص

    ولك الو

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  5. يقول كريم علي:
    فبراير 25, 2025 الساعة 3:01 ص

    الكرة في ملعب الدول العربية، مصر والسعودية لوقف هذا التدخل السافر للمسروع الصهيوني الذي دمر المنطقة منذ ٧٥ عام، ولا يزال، راس الحربة الاستعمارية. وكذلك على تركيا مسؤولية تاريخية ايضا.

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  6. يقول Abo Ahmad:
    فبراير 25, 2025 الساعة 6:31 ص

    هذا المسعور مجرم حرب يجب القبض عليه ومحاكمته

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  7. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    فبراير 25, 2025 الساعة 9:48 ص

    لدينا اليوم تقنية جديدة رائعة ” الذكاء الاصطناعي ” لماذا لا يستعان بهذه التقنية في التحليل والاستشارة في كل ما يتعلق بإسرائيل ورجالاتها وطرق عملهم وتفكيرهم بناء على تصرفاتهم السابقة وربما يحصلون على أجوبة مهمة يتصرفون على إثرها ؟

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