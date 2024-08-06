من الحرب الدائمة إلى السلام العادل: خطوات نحو استقرار الشرق الأوسط

لم تجد إسرائيل طريقة لإعادة تثبيت استراتيجية الردع، التي انهارت في 7 أكتوبر غير اللجوء إلى سياسة الاغتيالات التي كانت قد جربتها من قبل وفشلت فشلا ذريعا. إن حماس لم تمت بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين، بل ازدادت قوة. ولن يؤدي اغتيال إسماعيل هنية أو محمد ضيف إلى نتيجة مختلفة. إن المقاومة الفلسطينية هي شعلة روح لن تنطفئ لشعب يدافع عن حقه في الحياة. وتطل المقاومة علينا وعلى العالم كله في أوجهها الثلاثة الديناميكية المركبة، الوجه الأول هو القتال، والوجه الثاني هو الصمود، والوجه الثالث هو الشهادة. هذه هي المقاومة، وما الشهادة إلا صورة من صورها، فليهنأ من فاز بها. ولن يتوقف الملايين عبر الأجيال من انتظارها أو تحقيق النصر، فليس للمقاومة إلا شعار واحد ترفعه هو: النصر أو الشهادة.

وإذا كان نتنياهو يعتقد أن سياسة اغتيال القادة ستضعف المقاومة فإنه واهم جبان، لا سلاح لديه غير القوة الغاشمة الوحشية البربرية، وإذا كانت استراتيجية الردع القائمة على التفوق الساحق في القوة الغاشمة قد سقطت، فإنها لن تعود، طالما استمرت المقاومة، وهو استمرار غير مرهون بحياة فرد، مهما كانت رتبته القيادية. سياسة الاغتيالات تمثل في جوهرها تصعيدا إسرائيليا يستعجل حربا شاملة على نطاق واسع في المنطقة. كما أن نتيجتها المباشرة تتمثل في اغتيال أي اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، ولا يبدي نتنياهو في كل سلوكه السياسي والعسكري أي اهتمام بمسألة استعادة الأسرى، لأنه يعتبر أن القضاء تماما على حماس هو الجائزة الأولى التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل من حرب غزة، دون أي اعتبار آخر. على المقاومة أن تدرك ذلك، وعلى السلطة الفلسطينية أن تدرك أنها لن تحقق أي مكسب، إذا هي أعلنت استعدادها لإدارة غزة بعد هزيمة حماس.

أصبحت القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق: البقاء أو الفناء ما يستدعي أن تواصل القيادة الموحدة الفلسطينية المقاومة، لتحقيق هدف إقامة الدولة المستقلة، وهو هدف تشترك فيه مع المجتمع والقانون الدوليين

محاولة تثبيت استراتيجية الردع

وعن طبيعة مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية الذي بلغ ذروته باغتيال إسماعيل هنية وهو في زيارة لطهران، واغتيال فؤاد شكر في مقره في بيروت، ومحمد ضيف قبلهما في خان يونس، يقول أربعة من كبار خبراء معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (دينيس روس، وديفيد ماكوفسكي، ونعومي نيومان، وفرزين نديمي) إن الإجابة عن سؤال لماذا لجأت إسرائيل إلى هذا الأسلوب «ربما تكمن في رغبتها في إعادة ترسيخ صورة لما يمكن أن تفعله بأعدائها، فقد أدت عشرة أشهر من الحرب في غزة إلى تراجع صورة القوة العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط». وهنا مربط الفرس في المعضلة التي تواجهها إسرائيل في المنطقة، إنها على الرغم من قوتها، ووقوف الولايات المتحدة وراءها بكل ما تملك من أسلحة عسكرية ومالية وإعلامية وسياسية ودبلوماسية، فشلت في أن تعيد الاعتبار إلى استراتيجية الردع، التي تتوهم إنها درعها للبقاء في المنطقة. وطبقا للخبراء الأربعة في مقالهم المشترك المنشور في الأسبوع الماضي على موقع المعهد، فإن الاغتيالات هي رسالة إلى إيران وحزب الله وحماس، تفيد بأن «إسرائيل قادرة على قتل أي شخص يهدد مواطنيها بشكل مباشر أو يجيز شن هجمات عليهم، مع توجيه رسالة شاملة مفادها، أنه ليس هناك شخص أو مكان بعيد عن متناولها. ويتمثل الهدف العملي لمثل هذا النهج في جعل الردع مسألة شخصية، أي العمل بأن يكون القادة الأفراد وغيرهم من كبار الشخصيات على علم بأنهم يعرضون حياتهم لخطر مباشر، بمجرد التخطيط لهجمات على الإسرائيليين أو الموافقة عليها». وفي هذا التفسير ما يتناقض مع اعترافهم في المقال نفسه بأن عمليات الاغتيال فشلت مرارا وتكرارا في تحقيق أهدافها.

إضافة إلى ذلك، فإن سياسة الاغتيالات ليست رسالة إلى أعداء إسرائيل فقط، إنما هي رسالة إلى أصدقائها قبل الأعداء، بأنها لن تتورع عن استخدام كل الأساليب الوحشية والبربرية ضد المنطقة ككل، ما لم تخضع لإرادتها وتنصاع لرغباتها. إن إسرائيل التي قتلت لن تتوقف عن القتل، ولن تكف عن التهديد بالقتل، لردع كل من يفكر في إعلان الاختلاف معها. حكومة إسرائيل الحالية، وقد قلت ذلك أكثر من مرة وأعيد تأكيده، تدير حرب الإبادة ضد الفلسطينيين بمنطق «اللعبة الصفرية»، التي لا تسمح للخصم بأي شيء يأخذه، ولا بأي هامش يتحرك فيه، ولا بأي قدرة على البقاء. وتعلم إسرائيل إنها مهددة طالما بقي في العالم فلسطيني واحد، لأنه سيكون شاهدا على كل الجرائم التي ارتكبتها. ويكره اللص أن يبقى شاهد واحد على جريمته على قيد الحياة. فما بالك والجريمة التي ترتكبها إسرائيل هي سرقة وطن وإبادة شعبه. كذلك فإن اللص الذي يفلت بجريمته مرة، يعيد تكرارها ألف مرة وبقلب أكثر جرأة. وهنا تكمن الحاجة إلى عقاب هذه السياسة الغاشمة، وإثبات أنها لن تجلب على إسرائيل غير الفناء وليس البقاء.

وحدة البيت الفلسطيني

ليس هذا هو الوقت المناسب لتصفية حسابات سياسية أو أيديولوجية بين الفصائل الفلسطينية، ويجب أن تنهض المقاومة الفلسطينية بعزيمة وقوة من أجل تجسيد إعلان بكين للمصالحة الوطنية (23 يوليو 2024)، بإجراءات للوحدة أو التنسيق على الأرض. إن إعلان بكين لن يسعى وحده دون محركات تدفعه، وقيادات تقف وراءه، وتحركات شعبية فلسطينية تحتية وفوقية، تضع الفلسطينيين جميعا في خندق واحد، بعيدا عن أي محاولات انتهازية من هنا أو هناك لاستغلال الوضع الراهن، من أجل تحقيق مصالح أنانية ضيقة. إن فصائل المقاومة الفلسطينية جميعا يجب أن تعلم إنها تحارب في معركة حياة أو موت، وأنها لن تنتصر فيها إلا وقد اجتمعت إرادة الصمود ووحدة الموقف. وليس من المقبول في الوقت الراهن أن تعلو نبرة «الفصائلية» على وحدة الخطاب السياسي المقاوم. ومن الضروري جمع الشمل من أجل التحول إلى عمليات نوعية مركزة ضد إسرائيل، والتقليل من أسلوب إرسال زخات من الصواريخ والقذائف إلى مناطق خاوية أو أهداف لا قيمة لها. السلاح قيمة ويجب توظيفه في تحقيق أهداف تؤدي إلى تعظيم هذه القيمة. لقد دخلت القضية الفلسطينية في منعطف جديد، وأصبحت أمام مفترق طرق: البقاء أو الفناء. وهو ما يستدعي أن تكون القيادة الفلسطينية الموحدة على القدر الكافي من المسؤولية لمواصلة المقاومة، لتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو هدف تشترك فيه مع المجتمع الدولي والقانون الدولي.

تهديد المصالح الأمريكية

اصبح العالم كله يعلم أن اسرائيل لا تستطيع أن تواصل حربها الوحشية في الشرق الأوسط، من دون دعم مطلق من الولايات المتحدة. ولذلك فإن تهديد المصالح الأمريكية، أصبح أمرا واجبا، ليس من باب العداء لها، ولكن من باب الضغط عليها لكي تتخذ موقفا متوازنا في قرارتها بالنسبة للحرب في الشرق الأوسط، ومنعها من الانسياق الأعمى وراء السياسات الإسرائيلية، وإرسال رسالة واضحة إلى واشنطن بأن هذا يمكن يكلف الولايات المتحدة غاليا. يجب أن لا تشعر الولايات المتحدة أن مصالحها آمنة وهي تنحاز إلى إسرائيل وتضمن لها استمرار ممارسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. إن الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، أيا من يكون الرئيس، يجب أن تتعلم أن تفكر بعقلية متوازنة في سياستها الشرق أوسطية، وأن تعلم علم اليقين أن لها في تلك المنطقة مصالح قد تضيع أو تنهار أو تتأثر سلبا، إذا هي استمرت تتجاهل المصالح العربية ومصالح الشعوب الأخرى في المنطقة غير إسرائيل. حتى الآن لم تشعر الولايات المتحدة بخطورة هذه السياسة إلا مرة واحدة عندما بادرت السعودية إلى استخدام نفوذها في حظر تصدير النفط عام 1973 إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وإذا كانت الجائزة الكبرى التي يحلم بها نتنياهو بعد حرب غزة هي تطبيع العلاقات مع السعودية، فإن القيادة السياسية في الرياض يجب أن تبادر إلى رسالة واضحة لا لبس فيها، تقول له إنه لا تطبيع قبل وقف الحرب، وبدء خطوات إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وأن تقطع الشك باليقين بوقف كل اتصالات على أي مستوى وفي أي مجال مع دولة الاحتلال. ومن المهم وقف التنسيق العسكري مع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط دفاعا عن إسرائيل. وأن تكف الولايات المتحدة عن الاعتقاد بحقها الحصول على النفط مقابل الحماية، والمال مقابل السلاح، والطاعة مقابل الاستمرار في الحكم. وأن تكون على بينة من أن الأرض العربية والمجالات الجوية والبحرية للدول العربية، لن تكون في خدمة حمايتها للسياسة العدوانية الإسرائيلية. وعلى التوازي، فإن الدول العربية عليها أيضا مواصلة الدعوة إلى التعايش والسلام العادل في الشرق الأوسط في مواجهة استراتيجية الحرب الدائمة الإسرائيلية.

كاتب مصري