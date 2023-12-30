من الحكومة إلى بن هزيمة.. جمهور الاتحاد يرسل بن زيمة للمجهول

لندن- “القدس العربي”:

لليوم الثالث على التوالي.. لا صوت في وسائل الإعلام السعودية يعلو فوق أزمة الميغا ستار كريم بن زيمة مع جماهير ناديه اتحاد جدة، والتي بلغت ذروتها بعد الهزيمة المُذلة لحامل اللقب أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه في النصر العالمي بنتيجة 2-5، في قمة ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، المؤجلة بين الكبيرين من الجولة السابعة عشر لدوري روشن للمحترفين.

وبدأت الحملة الشعواء على صاحب “الكرة الذهبية” عام 2022، بتسونامي من التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لحد استبدال لقبه الشهير في المنطقة العربية بـ”الحكومة”، إلى “بن هزيمة”، كنوع من أنواع الإسقاط على مردوده أو تأثيره في مباريات العميد الأخيرة، التي خرج منها بانتصار وحيد على أوكلاند سيتي في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات.

من جانبها، وضعت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، علامات استفهام بالجملة حول أسباب الهجوم الضاري على الجزائري الأصل سواء في وسائل الإعلام المحلية أو مشاهير “السوشيال ميديا”، وذلك بالرغم من تأثيره الواضح منذ قدومه من ريال مدريد في الميركاتو التاريخي الأخير، أو بلغة الأرقام تمكن من تسجيل 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة من مشاركته في 20 مباراة حتى الآن، إلا أنه لا يسلم من النقد الإعلامي اللاذع في الآونة الأخيرة، كما وضح في تفاعل الإعلامي الشهير وليد الفراج، مع اللقب الجديد “بن هزيمة” أو “ابن الهزائم”.

وفي الوقت الذي تساءلت فيه الصحيفة الفرنسية الشهيرة في نفس التقرير “هل يعرف كريم أنه يتعرض لهذا الهجوم الساخر؟”، قام بن زيمة بغلق حسابه على منصة “إنستغرام” بشكل مؤقت، وذلك كما فسرته العديد من الصحف والمواقع الرياضية المحلية السعودية، بهدف الانسحاب من عالم “السوشيال ميديا”، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته من المناصرين والمحللين الرياضيين الذين اعتبروا أنه لم يُقدم الإضافة التي كانت منتظرة منه بعد مجيئه من الميرينغي.

ومساء الجمعة، أثارت صحيفة “الرياضية” السعودية ضجة على نطاق واسع، حيث انفردت بمعلومات من داخل أروقة بيت النمور، تُفيد بأن بن زيمة لن يكون متاحا في قائمة المدرب الأرجنتيني مارسيليو غايارديو في مباراة الطائي، المقررة مساء اليوم السبت على ملعب “الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي” لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن، وذلك بعد مغادرته جدة لما وُصف بـ”الظروف الخاصة”، وسط شائعات لا تستبعد رحيله عن الاتحاد في الميركاتو الشتوي، على غرار ما يحدث مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، القريب من مغادرة أهلي جدة، تمهيدا لعودته مرة أخرى إلى الدوري الإنكليزي عبر بوابة شيفيلد يونايتد.

ووقع بن زيمة، ضحية أو كبش فداء، للغضب الجماهيري والإعلامي من النتائج السيئة التي حققها الفريق على مدار شهر ديسمبر/ كانون، بالتجرع من مرارة الهزيمة في 4 مباريات في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات، منهم 3 هزائم على التوالي في حملة الدفاع عن لقب دوري روشن.