من الرياض.. وفد فلسطيني لمسؤولين سعوديين وأمريكيين: هذه مطالبنا

وفد من مسؤولين فلسطينيين كبار هبط أمس في السعودية. وحسب صحيفة “القدس” الفلسطينية، سيلتقي مع مسؤولين كبار محليين وأمريكيين للبحث في المسائل المتعلقة بالمطالب الفلسطينية بشأن اتصالات تطبيع السعودية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.

يقف على رأس الوفد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف حسين الشيخ الذي يشغل أيضاً منصب وزير الشؤون المدنية في السلطة. وكان علم قبل ذلك أن بعضاً من المطالب الفلسطينية هي إعادة المساعدات الاقتصادية السعودية إلى السلطة، ونقل أراض في “المناطق” [الضفة الغربية] إلى السلطة، وفتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في شرقي القدس.

على هذه الخلفية، تلقى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مساء أول أمس مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. بحث الرجلان التطورات الأخيرة في الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بينهما. ووفق الإعلام الفلسطيني، كانت المكالمة الهاتفية الأولى بين الرجلين منذ بضعة أشهر. إضافة إلى ذلك، علم أن أبو مازن طلب من بلينكن أن يقبل بمساعي السلطة الفلسطينية للوصول إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ووقف العقوبات على الفلسطينيين بسبب قوانين أمريكية (مسألة التعويضات لعائلات مصابي الإرهاب مثلاً)، وفتح القنصلية في شرقي القدس والمكتب الفلسطيني في واشنطن الذي أغلق في عهد إدارة ترامب. كما طلب أبو مازن أيضاً استئناف برنامج المساعدة المباشرة إلى السلطة.

جدعون كوتس

معاريف 6/9/2023