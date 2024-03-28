من السويد.. “فلسطين كولا” مشروب غازي عوائده لدعم الفلسطينيين- (شاهد)

لندن: أنتج شقيقان فلسطينيان يقيمان في مدينة مالمو بالسويد، مشروبا غازيا باسم “فلسطين كولا”، ويهدفان من خلاله إلى التبرع بعائداته لدعم مواطنيهما.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم احتجاجات حاشدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تتم مقاطعة العديد من العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك شركات المشروبات الغازية الكبيرة والقهوة وسلاسل المطاعم.

ولاحظ الشقيقان الفلسطينيان محمد حسون وأحمد حسون، الفجوة في السوق خلال فترة المقاطعة هذه ضد المصنعين والشركات التي تدعم إسرائيل، وبدآ العمل في مشروع يهدفان من خلاله إلى إرسال الدخل من المبيعات إلى الشعب الفلسطيني.

وعملت عائلة حسون، التي تمتلك شركة سيارات وعقارات في السويد، مع خبراء ومستشارين على تطوير الشركة التي أطلق عليها اسم “مشروبات فلسطين”، حيث لم تكن لديهم خبرة في صناعة الأغذية والمشروبات.

" فلسطين كولا" في السويد.. مشروب مزيّن بالكوفية الفلسطينية وأغصان الزيتون ينافس الشركات الداعمة للاحتلال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wCeNOwxAYU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 28, 2024

وقال محمد كسواني، المسؤول الإعلامي لشركة صفد فود في أوروبا المنتجة للمشروب الغازي، في تصريح للأناضول، إن شركة “مشروبات فلسطين” تأسست في فبراير/ آذار الماضي.

وأضاف كسواني أن “فلسطين كولا هي رمز الوحدة والهدف بنفس الوقت، السوق والمطاعم والمتاجر والناس كانوا جميعا يبحثون عن بدائل للعلامات التجارية الكبرى وفكرنا أنه يجب علينا تحويل هذا إلى مؤسسة خيرية ونطلق عليها اسم مشروبات فلسطين”.

وتابع: “كانت الفكرة الأساسية حتى يتذكر الناس الاسم ويفخروا بالعلامة التجارية، السبب الرئيسي لإطلاقها وإنشاء شركة بديلة لأي شخص يريد علامة تجارية تدعم الفلسطينيين”.

وأردف كسواني “تم بيع مليون صندوق عقب الإطلاق على الفور، علامتنا التجارية تقوم بتسويق نفسها، والمشروبات التي تباع في السويد والدنمارك والنرويج يتم طلبها أيضا من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا واليابان والدول العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية”.

وذكر أنهم يهدفون إلى عرض المنتج للبيع خارج الدول الاسكندنافية خلال الأشهر المقبلة، وقال: “تلقينا طلبات من حوالي 900 شركة من جميع أنحاء العالم أرادت أن تكون الموزع لدينا، ولكن لم يكن لدينا الوقت لذلك الرد على جميع رسائل البريد الإلكتروني”.

وختم بالقول إنهم اختاروا شجرة الزيتون، “رمز الشعب الفلسطيني” كشعار للمنتج، وأضاف: “كانت فكرتنا هي الوصول إلى كل ركن من أركان العالم وتذكير الجميع بفلسطين الموجودة في ذاكرة هذه العائلة”.

(الأناضول)