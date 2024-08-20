من الغبي الذي يصدق قول نتنياهو وبلينكن إن “الكرة في ملعب حماس”؟

لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تكون أكثر وضوحاً في موقفها من صفقة المخطوفين. بالنسبة للأمريكيين، “قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للمخطوفين للعودة إلى الديار”. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصل أمس خصيصاً إلى القدس ليعلن هذا الموقف وينقله إلى نتنياهو ولرئيس الدولة إسحق هرتسوغ.

يعرف كل إسرائيلي وإسرائيلية أن بلينكن عندما يقول إنها الفرصة الأخيرة لإعادة المخطوفين فلا يقولها جزافاً؛ فزمن المخطوفين ينفد. يقدر جهاز الأمن بأن أكثر من نصف الـ 115 مخطوفاً ليسوا على قيد الحياة. اللواء احتياط نيتسان ألون، رئيس مركز الأسرى والمفقودين، حذر من موت مزيد من المخطوفين كلما استمر القتال ولم يتبلور اتفاق.

كررت رسالة بلينكن نفسها: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، لكنها ملتزمة بتهدئة التوتر في المنطقة. “أنا هنا كجزء من جهد دبلوماسي مكثف بأمر من الرئيس بايدن في محاولة لإيصال هذا الاتفاق إلى خط النهاية”.

مل الأمريكيون من التظاهر في مواقف الأطراف في المفاوضات، بما في ذلك من جانب نتنياهو، لأنهم علموا أن منظومة اعتباراته السياسية تلوث مسيرة اتخاذه للقرارات، وكل ما يتعلق بحياة الإسرائيليين ومستقبل أمن الدول أيضاً. حان الوقت لعقد الصفقة، شدد بلينكن. “حان الوقت ليقول الكل “نعم” وألا يبحثوا عن معاذير لقول “لا”. حان الوقت للتأكد من عدم اتخاذ أي خطوات تشوش هذه المسيرة”.

في الوقت الذي يموت فيه المخطوفون، يواصل نتنياهو تلاعباته اللفظية الضحلة. فقال مؤخراً في موضوع الصفقة: “نجري مفاوضات أخذ وعطاء وليس عطاء وعطاء”. مرة أخرى، يدور الحديث عن ذر الرماد في عيون الجمهور. حماس تحتجز مخطوفين إسرائيليين، والصفقة تتعلق بإعادتهم. وإن محاولته عرض الصفقة وكأن إسرائيل هي الوحيدة التي تعطي وتقدم، هي محاولة تضليل.

ويربط الأمريكيون الصفقة باستقرار المنطقة كلها. نتنياهو، كعادته، ليس شفافاً مع الجمهور، والخطاب الجماهيري لا يشدد بما يكفي على المعاني الأمنية المحملة بالمصير في تفويت الفرصة للصفقة. فلا يدور الحديث فقط عن التخلي المطلق عن المخطوفين، بل وأيضاً عن إمكانية فتح حرب إقليمية.

في ختام لقاء نتنياهو بلينكن، علم مرة أخرى بأن رئيس الوزراء يدعي تأييده للمنحى الأمريكي، وأن الكرة الآن في ملعب حماس. من الصعب تصديقه، فقد أُطلقت أقوال مشابهة كثيرة جداً من جهته في الماضي، بينما كان يعمل عملياً على إفشال المقترحات. حان الوقت لقول نعم للصفقة – والاستعداد لذلك.

أسرة التحرير

هآرتس 20/8/2024