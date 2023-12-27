من المبادرة المصرية إلى المبادرة الفلسطينية!

غادر اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، القاهرة يوم الأحد الماضي، بعد مباحثات مع القيادات المصرية استغرقت أربعة أيام، ليصل الدوحة للاجتماع بالمكتب السياسي للحركة بغرض مناقشة مبادرة طرحتها القيادة المصرية لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

تضمنت المبادرة المذكورة مرحلة هدنة إنسانية تطلق خلالها «كتائب القسام» سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين، فيما تطلق تل أبيب سراح 120 فلسطينيا، ويتم خلال هذه الهدنة وقف الأعمال القتالية ودخول مساعدات غذائية وطبية ووقود وغاز الطهي، تتبع ذلك مرحلة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف «تشكيل حكومة تكنوقراط» (مستقلين) للإشراف تتولى إدارة الضفة الغربية والقطاع على قضايا الإغاثة الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية، تتلو ذلك مرحلة ثالثة لوقف كلي وشامل للنار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى الفلسطينيين يشمل ذوي المحكوميات العالية، ثم مرحلة أخيرة تتضمن انسحابا إسرائيليا من قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة.

خضعت هذه المبادرة، حسب مصادر مصرية، لبعض الشد والجذب بين طرفي معادلة «حماس»: المكتب السياسي في الخارج، والقيادة العسكرية الميدانية، فيما رفضت منظمة التحرير الاقتراح، كما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من جهته، عن «شروط» السلطة الوطنية الفلسطينية لتولّي المسؤولية في غزة، وهي الوقف الشامل للقتال، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية ومنع تهجير الفلسطينيين، وانتهى الأمر بتسريب الجانب المصريّ معلومات لوكالات الأنباء تقول إن «حماس وحركة الجهاد رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار»، ثم بظهور مقترح «معدّل» لا يتطرّق لموضوع «اليوم التالي» للحرب على غزة.

يجب أن ننتبه إلى وجود «شدّ وجذب» أيضا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، يتمثّل عسكريا باستمرار القصف الإسرائيلي للمنطقة الفاصلة بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وديموغرافيا، باقتراب النازحين الفلسطينيين ومراكز الإيواء من الحدود بشكل كبير، مع تزايد أعدادهم بشكل غير مسبوق، مما دفع كثيرين للجوء إلى المناطق الحدودية للبحث عن الأمان.

عبّر وزير الأمن يوآف غالانت، عن هذا التوتر بالقول إن إسرائيل لا تعتزم «حاليا» احتلال مدينة رفح ومحور فيلادلفيا (أو محور صلاح الدين وهو شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة على طول حدود القطاع مع مصر)، والذي تفصله منطقة منزوعة السلاح حسب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقية أوسلو 2.

ظهر أيضا نفي «شبه رسمي» مصريّ لأنباء تحدثت عن طلب إسرائيل من مصر «إجلاء قواتها من منطقة رفح الحدودية» وأنها أبلغتها نية احتلال تلك المنطقة، لكن غالانت، أكّد، في المقابل، إجراء اتصالات مع مصر لبناء «عائق متطور» على طول المحور بين غزة وسيناء، «يتضمن وسائل تكنولوجية»، وفي المقابل، نقلت مصادر إعلامية، عن مصادر في مدينة رفح أن الجيش المصري «عزز وجوده على الحدود مع قطاع غزة، ورفع مستوى الحواجز والسواتر، عبر وضع قطع إسمنتية في محيط أبراج المراقبة والمواقع العسكرية.

تكشف الوقائع السابقة عن خطّين رئيسيين، الأول يتعلّق بمعالجة شؤون تداعيات الحرب القائمة في غزة التي تتضمن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق الأسرى، والثاني يطمح إلى بحث ملف «اليوم التالي» للحرب.

تتعلّق المعارك الدبلوماسية الناشبة، من جهة إسرائيل، بمحاولة الضغط على الفلسطينيين، ومصر (والمنظومة العربية بشكل عام) لتجزئة هذه الملفات وتقنينها ومواءمتها لخطط إسرائيل، وصولا، لو قيّض لها، لتهجير الفلسطينيين كلهم من غزة، فيما تتعلق هذه المعارك، من جهة الفلسطينيين، بمحاولة ترتيب موقف موحّد، يحسّن الوضع التفاوضي للفلسطينيين، ويستثمر التعاطف الشعبي العربي والعالمي مع قضيتهم، ليكون في وضع أفضل لمواجهة مخطّطات حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي.