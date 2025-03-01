من المصافحة إلى المشادة: اللقاء المتشنج بين ترامب وزيلينسكي

واشنطن: سار كل شيء على ما يرام عندما خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لكن في الداخل، ساءت الأمور بشكل مفاجئ وبسرعة مذهلة.
خلال دقائق معدودة، تحول الاستقبال التقليدي للصحافيين لالتقاط الصور وطرح بعض الأسئلة في المكتب البيضوي قبيل اجتماع كان يفترض أن يكون خطوة على طريق السلام بين أوكرانيا وروسيا، إلى مشادة حادة تركت مصير كييف معلقا.
على رغم التوترات بعد تقارب ترامب الأخير مع روسيا ووصفه زيلينسكي بـ”الديكتاتور” الأسبوع الماضي، أبقى الرئيسان على نقاش ودي خلال الدقائق الأربعين الأولى من لقائهما.
لكن ترامب وزيلينسكي اللذين كان كل منهما شخصية تلفزيونية خلال مسيرته، يعرفان كيفية التلاعب بالكاميرا. عند مدخل البيت الأبيض، تصافحا، وأدلى ترامب، النجم السابق لتلفزيون الواقع، بتعليق ساخر لكن بلطف على ملابس زيلينسكي الذي يعتمد زيا شبه عسكري منذ بداية الغزو الروسي لبلاده.
أما زيلينسكي، الكوميدي السابق الذي كان يزور واشنطن لتوقيع اتفاق تستثمر بموجبه واشنطن المعادن النادرة في بلاده، والحفاظ على دعمها في مواجهة موسكو، أبقى النبرة هادئة أثناء تلقي الأسئلة جلوسا في مكتب نظيره.
لكن اللقاء تبدّل جذريا وسريعا، وتحّول إلى مشهد لم يعتده المكتب البيضوي على امتداد تاريخ استضافة الرؤساء الأميركيين للقادة الأجانب.
أشعل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الجالس إلى يسار ترامب، الشرارة.
ومع تنامي دوره كرأس حربة ترامب في مهاجمة الخصوم والحلفاء على السواء، اتهم فانس زيلينسكي بعدم “الامتنان” للدعم الأمريكي عندما شكك الزعيم الأوكراني في دعواته لاعتماد “الدبلوماسية” مع موسكو لإنهاء الحرب.
وقال فانس “أرى أنه من غير اللائق من جانبك أن تأتي إلى المكتب البيضوي وتحاول المجادلة بهذا الأمر أمام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة”.
ومع احتدام النقاش، سأل زيلينسكي فانس عما إذا كان قد زار أوكرانيا سابقا، ما دفع الأخير لاتهامه بغضب بتنظيم “جولات دعاية” في بلاده.
بعد ذلك، تدخّل ترامب في النقاش.
وعندما قال زيلينسكي إنه على الرغم من أن محيطا يفصل بين الولايات المتحدة وأوروبا، فإن واشنطن “ستشعر” في المستقبل بما تعانيه كييف حاليا، ردّ ترامب بغضب وبصوت مرتفع “لا تعرف ذلك. لا تقل لنا ما الذي سنشعر به… لا تقل لنا ما الذي سنشعر به”.
بعد ذلك، خرجت الأمور من عقالها.
فكل التوترات المتراكمة مذ تحدث ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 شباط/ فبراير، طفت إلى السطح، وليس خلف أبواب موصدة، بل في وضح النهار وأمام وسائل الإعلام.
وقال ترامب لزيلينسكي “أنت تجازف بحياة ملايين الأشخاص، تجازف بحرب عالمية ثالثة، وما تقوم به ينم عن عدم احترام لهذا البلد”، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي جعلها الرئيس الجمهوري أولوية في سياسته.
وبينما بدت معالم الغضب واضحة على وجهه، رفع ترامب إصبعه في وجه زيلينسكي تزامنا مع ارتفاع صوت الرئيس الأمريكي وزيادة حدة نبرته. وفي لحظة معينة، قام بإزاحة ذراع زيلينسكي برفق بينما كان يوضح له إحدى النقاط التي يدلي بها.
وجد زيلينسكي نفسه فيما يشبه المكمن، وواصل محاولة التعبير عن وجهات نظره بينما كان ترامب ينتقده.
وتوجه الرئيس الأوكراني إلى نائب الرئيس بالقول “تظن أنه لو تحدثت بصوت عال عن الحرب…”، ليسارع ترامب إلى التدخل قائلا “هو لا يتكلم بصوت عال”.
وعندما سأل زيلينسكي مضيفه إذا ما كان في إمكانه الرد على ما يقولانه، رد ترامب “كلا، كلا، لقد تكلمت كثيرا. بلادك في مأزق كبير”.
ثم شرع ترامب في الإدلاء بسلسلة من الملاحظات على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والذي سبق له أن انتقده في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
ووصل به الأمر إلى حد الإعراب عن تضامنه مع الرئيس الروسي.
وقال ترامب لزيلينسكي “دعني أخبرك، بوتين مرّ بالكثير معي، لقد عانى من مطاردة مزيفة”، في إشارة إلى تحقيق خلال ولايته الأولى بشأن التواطؤ مع روسيا في حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.
ومع تواصل المشادة لنحو خمس دقائق، قام المصوّرون بالتقاط الصور والفيديو من دون توقف، بينما قام المراسلون الصحافيون بالكتابة على هواتفهم وأجهزتهم بشكل محموم، في حين لم تجد دبلوماسية أوكرانية في واشنطن مفرا سوى في تغطية وجهها بيدها.
وقال ترامب لزيلينسكي “لكن عليك أن تتوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب”، مضيفا “لا تملك أي أوراق للمساومة”، قبل أن يطلب وقف اللقاء وإخراج الصحافيين.
وبعد قرابة ساعة، غادر زيلينسكي البيت الأبيض، بينما تمّ إلغاء توقيع اتفاق المعادن والمؤتمر الصحافي الذي عادة ما يعقد بعد اللقاء.
ولقيت المشادة صداها في موسكو، حيث أشادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتحلّي ترامب بـ”ضبط النفس” بعدم ضرب زيلينسكي.
لكن ترامب المعروف بأسلوبه السياسي الاستعراضي، كان يفكر بأمر آخر، إذ قال مع إخراج الصحافيين من المكتب “لحظة تلفزيونية جيدة. ما رأيك؟”.
(أ ف ب)
ههه مسرحية سيئة الاخراج من المشاكس ترامب الذي خدع زيلنسكي بالضربة القاضية 😎😁
ومثال عن أسلوب (الظالم) في طريقة إدارة وحوكمة (دونالد ترامب V2.0) وأسلوب (الكذب/الخداع/التَّحايُل) كوسيلة في الوصول إلى هدفك من (التفاوض)،
كما ورد من تفاصيل تحت عنوان (ترامب يستقبل زيلينسكي لتوقيع “صفقة”.. ويتهرّب من وصفه بـ”ديكتاتور”: هل قلتُ هذا؟ لا يسعني أن أصدق) https://www.alquds.co.uk/?p=3460684
أشكر (د علي المشهداني)، على إرسال معلومات عن تطور موضوع USAID في المحاكم الأمريكية، تحت إدارة وحوكمة (دونالد ترامب V2.0)،
وقبل ذلك، أذكر خبرتي العملية،
مع الفساد/الغش/السرقة في طريقة التَّحايُل من أجل الحصول على أي شيء من USAID🫣🤭🤣🙊🙈🙉
في أول زيارة لي، إلى واشنطن العاصمة الأمريكية عام 1989، عرفني حبيبي وأستاذي ومضيفي هناك، مجدي الخطيب، أبا ليلى، على محامي،
من أكبر العوائل الأمريكية، ماكينزي، وهناك شركة استشارات في مجال الإقتصاد مهمة بنفس الإسم،
عرض المحامي الذي هو محامي السفارة المصرية، بما أنني في (تايوان)، لإنشاء مشروع في مجال صناعة IC في (مصر) والتمويل من USAID، ولكن بشرط،
للحصول على موافقة (مصر) نحتاج دفع رشوة (30%) إلى أكثر من (موظف/مسؤول)، من رأسمال المشروع؟!🪃🫣🤭🤣🙊🙈🙉
تحديث USAID Today اليوم الخميس
المحكمة العليا قبل ساعات دعمت ترامب في النزاع بشأن تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأصدرت حكمًا مؤقتًا لصالح الرئيس ترامب في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، حيث أوقفت بشكل مؤقت أمر المحكمة الأدنى الذي يلزم الإدارة بدفع ما يقرب من 2 مليار دولار من أموال منح المساعدات الخارجية بحلول منتصف ليلة أمس. وعدنا للمربع الأول.
ويبدو أن ضغط القضاء الفدرالي دفع بإدارة ترامب لتسريع عملياتها وانهائها قبل نهاية هذا الاسبوع وعليه:
🚨 على ذمة الجارديان نقلًا عن أسوشيتد برس، ترامب يخطط لخفض أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفقًا لمذكرة داخلية وملفات قضائية تكشف عن عزمه أيضًا على إلغاء 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
🚨 وفقًا للمذكرة المتداولة على الانترنت، فإن 5800 مشروع سيتم ايقافها نهائيًا حول العالم نهاية الاسبوع الحالي، وسيتم الإبقاء فقط على 500 مشروع هذا من ضمن أعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
🚨 كما تم إلغاء 4100 منحة أخرى من أصل 9100 منحة من وزارة الخارجية، مقابل خفض قدره 4.4 مليار دولار.
هو في ميزان السيّاسة ليس متشنجًا ومجرد مشادّة بين شخصين؛ بل هو لقاء من نوع : { ونفخ في الصور }.