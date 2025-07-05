من المطبخ الحجازي… المنتو

المكوّنات

العجينة: كوب وربع ماء دافئ. ملعقة صغيرة ملح. ثلاثة أكواب دقيق.

الحشوة: بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة. ملعقة صغيرة ملح. نصف كيلو لحم غنم مفروم. رشة فلفل أسود. ثلاث ملاعق بقدونس.

الصلصة: فصان ثوم مهروس. ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون. ثلاث ملاعق كبيرة معجون الطماطم. ملعقة كبيرة عصير الطماطم. ربع كوب خل أبيض. نصف كوب ماء. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة، أو نعناع. ملعقة كبيرة فلفل أحمر مجروش.

طريقة التحضير

لتحضير الحشوة نفرم اللحم والبصل ونضيف المكونات الأخرى إليها، ونخلطها معًا جيدًا.

لتحضير العجينة نخلط المواد الجافة معًا، ثمّ نعجن بالماء، حتّى تصبح العجينة متماسكة، ونتركها ساعتين حتّى ترتاح. نفرد العجينة، ثمّ نقطعها إلى دوائر، ونحشوها بالحشوة ثمّ نغلقها جيدًا.

نحضر وعاءٍ مكوّنا من قطعتين، بحيث يكون الجزء العلوي مصفاة، والجزء السفلي وعاء. ندهن المصفاة بالسمنة، ثمّ نصف قطع المنتو المحشية. نملأ ثلث الوعاء بالماء، ثمّ نضيف الملح، وشرائح الليمون. نضع المصفاة فوق الوعاء، ثمّ نغطيه ونضعه على نارٍ هادئة لمدّة ساعة تقريبًا.

لتحضير الصلصة نحمر الثوم على النار بزيت الزيتون. نضيف معجون الطماطم، ثم الخل الأبيض وعصير الطماطم والبهارات والماء، ونحركها جيدًا حتى تتجانس المكونات. نتركها دقيقتين على النار، ومن ثم نضيف الكزبرة أو النعناع. نتركها على نار هادئة أو متوسطة، حتى تتسبك جيدًا لمدة عشر دقائق.