من المطبخ الصيني: السمك

المكونات

مكوّنات الأرز: ثلث كوب أرز بسمتي. ملعقة كبيرة زّبدة. نصف ملعقة صغيرة بشر الليمون. ورقة غار. فص ثّوم. رشة ملح.

مكوّنات تحمير السمك: ملعقتان كبيرتان زّيت. شريحة من سمك الفيليه. رشة من كلٍ من: الملح والفلفل الأبيض المطحون.

مكوّنات الصلصة: بصلة صغيرة مفرومة ناعماً. فص ثّوم مفروم ناعماً. ربع كوب ملفوف أبيض مقطّع طولياً. قرن فلفل أحمر حار مقطّع إلى شرائح رفيعة. ملعقة صغيرة من كلٍ من: الزّنجبيل الأخضر المفروم. حبوب السمسم. ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا. ربع كوب ماء. بصل أخضر للزّينة. ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير

نسخن الزّبدة ونضيف بشر الليمون، والثوم، وورقة الغار والأرز، ثمّ نتبلها بالملح ونغمر الأرز بالماء ونتركه يغلي على نار هادئة حتّى ينضج تماماً.

نحمر السمكة حتّى تكتسب اللّون الذّهبي، مع تتبيلها بالملح والفلفل الأبيض المطحون، ثمّ نتركها جانباً لحين إعداد الصلصة. نضيف البصل والثّوم إلى نفس المقلاة التّي تمّ تحمير قطعة الفيليه فيها لتعزيز النكهة، ثمّ نضيف الزّنجبيل المقطع والفلفل الأحمر الحار والملفوف والكزبرة المفرومة وصلصة الصويا صوص وحبوب السمسم ثمّ الماء ونترك المزيج يغلي لمدّة أربع دقائق على نار هادئة.

نسكْب الأرز في طبق صغير ونرصّه جيدًا ثمّ نقلبه فوق طبق التّقديم. نضْع شريحة السمك فوق الأرز ثمّ نسكب ملعقتين من الصلصة فوق السمكة ونحتفظ بباقي الصلصة في طبق صغير جانبي. نزين شريحة السمك بالبصل الأخضر المفروم ونقدمه.