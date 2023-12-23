من المطبخ الفلسطيني: المسبحة

المكونات

كوب حمص مسلوق

كوب فول مسلوق مهروس

ربع كوب طحينة

حبة فلفل أخضر مكعبات

نصف كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب ماء

نصف ملعقة كبيرة سماق

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة كمون

5 فص ثوم مهروس

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضرب بالمضرب اليدوي الطحينة مع نصف كمية الليمون، ثم نضيف الحمص المسلوق، ونصف كمية الثوم والماء ونقلب من جديد.

نضع الخليط في الخلاط ونخفقه حتى يصبح ناعما، ثم نضيف الفول والملح والكمون ونستمر الخلط. ثم نسكب الخليط في طبق.

في الخلاط الكهربائي، نضرب الفلفل مع عصير الليمون، ثم نضيف نصف الكمية لخليط الحمص في الطبق ونقلبه جيدا.

نصب المسبحة في طبق التقديم، ثم نسكب باقي خليط الفلفل فوقه، ونرش السماق للتزيين.