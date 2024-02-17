من المطبخ الكويتي: مجبوس الدجاج

المكونات

دجاجة كاملة

2حبة كبيرة بصل

زيت نباتي

بهارات صحيحة (قرفة، وليمون أسود، وقرنفل، وهيل، وورق غار)

ملح

بهارات مشكلة

مقادير الحشوة

3 حبات كبيرة بصل

زبيب

حمص مسلوق، ومطحون

ملعقتان كبيرتان سمن

ملح

بهارات مشكلة، وهيل مطحون، ولومي مطحون

لتحميص الدجاج

زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة كركم

ربع ملعقة صغيرة زعفران

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة ملح

لتحضير الأرز

أرز طويل الحبة

سمن

ملح

زعفران

طريقة التحضير

في قدر على النار، نُضيف ملعقتين من الزيت النباتي، والبصل المفروم، مع التقليب حتى يذبل البصل، ثم نُضيف البهارات الصحيحة، والملح، والبهارات المشكلة، ونقلب لدقيقتين.

نضيف الدجاجة بعد تقطيعها إلى نصفين إلى البصل، والبهارات ونقلب الدجاج حتى يتشرب من البصل، والبهارات ثم نضيف الماء المغلي لطبخ الدجاج.

نزيل الدجاج من المرق حتى يتم تجهيزه للشواء، ونستخدم المرق المتبقي في طهي أرز المجبوس.

لتحضير الحشوة، نضيف البصل المقطع إلى قطع كبيرة إلى إناء على النار، دون استخدام زيت، مع التقليب المستمر حتى نكرمل البصل، وذلك عن طريق إضافة كمية بسيطة من الماء مع التقليب، حتى يجف، ويكتسب البصل لون الكراميل.

نضيف الزبيب والحمص المجروش إلى البصل المكرمل، ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من السمن والملح، والبهارات المشكلة، والهيل المطحون، واللومي المطحون.

لشوي دجاج المجبوس، نجهز التتبيلة، وهي عبارة عن الزيت النباتي، والملح، والبهارات المشكلة، والزعفران، والكركم، ونمزج جيدًا، ثم ندهن الدجاج، وبعدها يدخل الفرن، حتى يكتسب اللون المميز.

لتحضير الأرز، نضع ملعقة من السمن في قدر على النار، ثم نضيف الأرز ونقلب مع السمن جيدًا، ثم نضيف الملح، وبعدها خليط من الماء، ومرق الدجاج.

نترك الأرز على نار قوية حتى يتشرب، ثم نتركه لاستكمال التسوية على نار هادئة، وقبل انتهاء التسوية نضيف الزعفران، والحشوة، والدجاج لتمتزج النكهات، مع الأرز.

نترك المجبوس على النار لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج، ثم يقدم ساخنًا.