من المطبخ اللبناني: فخذ خروف مشوي

المكونات

2 كيلو تقريبا فخذ خروف

نصف ملعقة صغيرة زعفران شعيرات

2حبة متوسطة بصل مقطع

قطعة صغيرة زنجبيل طازج

8فص متوسط ثوم

2 قرن فلفل أخضر منزوع البذور

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر

كوب زبادي

3ملعقة كبيرة كزبرة جافة مطحونة

لعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة ملح

6حبة كبيرة بصل شرائح

4 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

10حبة قرنفل صحيح

2عود متوسط قرفة

10حبة فلفل أسود صحيح

10حبة هيل صحيح

2 ملعقة كبيرة لوز مقلي

طريقة التحضير

بطرف السكين نعمل فتحات أو فجوات في اللحم لوضع البهارات في داخلها وأيضا للمساعدة على نضوج اللحم جيدا.

ننقع الزعفران في 2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن، ونتركه جانبا.

نضع البصل المقطع، الزنجبيل، الثوم، الفلفل الأخضر، اللوز وحوالي ربع كوب من الزبادي في وعاء محضرة طعام أو الخلاط نشغل إلى ان نحصل على خليط ناعم .

نوزع الخليط في داخل فتحات اللحم، والبقية على اللحم من كافة الجوانب.

في وعاء آخر نضع بقية الزبادي، الزعفران المنقوع، الكزبرة، الكمون والكركم، البهارات المشكلة والملح، نقلب إلى ان تختلط المكونات جيدا ثم نوزعها كلها فوق اللحم إلى ان يتغطى تماما. نغلف بالنايلون ثم نضع اللحم بالثلاجة لحوالي 8 ساعات أو طوال الليل.

نخرج اللحم من البراد، نتركه حوالي نصف ساعة.

نسخن الفرن لدرجة حرارة 240 ونحضر صينية الفرن ونضع فيها البصل. نضع اللحم فوق البصل.

في مقلاة عميقة، نسخن الزيت أو السمن نضيف القرنفل، القرفة، الفلفل، الهيل، نقلب على نار متوسطة إلى ان تتصاعد رائحة البهارات، نوزع الزيت والبهارات فوق اللحم .

نغطي اللحم بورق الألمنيوم، وندخله الفرن لساعتين، يتوقف ذلك على نوع اللحم، معدل ساعة لكل كيلو لحم.

بعد ان ينضج اللحم ننزع الورق ونتركه في الفرن لبضع دقائق ليتحمر، ننثر على سطحه اللوز المقلي ونقدمه.