من النسيان إلى التكريم: إرفورت الألمانية تروي قصص الجزائريين المدافعين عن كرامتهم

برلين ـ “القدس العربي”:

تحيي مدينة إرفورت الأحد فعالية تذكارية لإحياء ذكرى أحداث عام 1975، عندما طارد مئات الأشخاص عمالًا جزائريين في شوارعها في هجوم عنصري غير مسبوق في ألمانيا ما بعد الحرب. بعد نصف قرن، تعود هذه الذكرى لتسليط الضوء على قصة مُحيت من الذاكرة الجماعية، مدعومة بجهود جامعة إرفورت

وبعد صمت المؤسسة الحكومية والجهات الرسمية الألمانية لخمسين عاما، تريد مدينة إرفورت الألمانية، عاصمة ولاية تورنغن الكشف عن حادثة عنصرية طالت عمالا جزائريين عملوا في المدينة. وتُعد هذه الجهود جزءاً من محاولة أوسع لفهم جذور العنصرية في شرق ألمانيا والتصدي لها

وفي العاشر من أغسطس/ آب من عام 1975، شهدت مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن الحالية في ألمانيا، واحدة من أكثر الأحداث العنصرية صدمة في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

فقد تعرض 25 عاملاً جزائرياً مهاجراً لهجوم عنيف من قبل حشد يضم حوالي 300 شاب من سكان المدينة، حيث تمت مطاردتهم في شوارع المدينة الداخلية ومن شارع لآخر، حيث تم التهجم عليهم وتعرض بعضهم للضرب المبرح الذي أدى إلى إصابات خطيرة استدعت نقلهم إلى المستشفى.

ذكريات العمال الجزائريين بعد نصف قرن

وبحسب صحيفة تاس البرلينية تحولت شوارع مدينة إرفورت الألمانية إلى مسرح لأحداث عنيفة وصادمة. مئات الأشخاص طاردوا عمالاً جزائريين عبر أزقة المدينة، مسلحين بالعصي والسكاكين، في هجوم عنصري يُعدّ الأول من نوعه في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هذه القصة، رغم ضخامتها، اختفت تقريبًا من الذاكرة العامة. كيف حدث ذلك؟

وبحسب الصحيفة الألمانية وفي صيف 1975، وصل حمدان عبود، شاب جزائري في العشرين من عمره، إلى إرفورت كجزء من 150 عاملًا جزائريًا جندتهم جمهورية ألمانيا الديمقراطية للعمل في مشاريع البناء. كانوا يبنون منازل وجسورًا لا تزال قائمة حتى اليوم، يحملون في قلوبهم أمل حياة أفضل وفرصة لإثبات أنفسهم. لكن تلك الليلة على ساحة دومبلاتز غيرت كل شيء.

حمدان، الذي كان يتجول في مهرجان صيفي مع زملائه، وجد نفسه فجأة مطاردًا. بدأت الحادثة بكلمات عنصرية وشتائم مثل “راكبو الجمال” و”العاهرات” التي استهدفت صديقاتهم الألمانيات والبولنديات. تصاعدت التوترات بسرعة إلى أعمال عنف. “رأيت كيف أصبحنا أقلية بسرعة، ثم ركضت”، يتذكر حمدان بنبرة لا تخلو من الألم، وهو يروي قصته اليوم من قرية قرب تيزي وزو في الجزائر. ركض حمدان مسافة كيلومتر ونصف إلى محطة القطار، لكنه أصيب في رأسه واستيقظ لاحقًا في المستشفى، تاركًا خلفه ذكريات مشوشة عن تلك الليلة.

علي صديق نجا بفضل التضامن

علي صديق، عامل جزائري آخر، كان في مقهى مقابل محطة القطار عندما سمع صراخًا من الخارج. “خرجت لأرى ما يحدث، فوجدت رجالًا يحملون الحجارة والعصي”، يروي علي من منزله في الأخضرية، على بعد 70 كيلومترًا من الجزائر العاصمة. تعرض لاعتداء عنيف، حيث أمسك به رجل ألماني وضغط على رقبته. “لولا تدخل مناع عبد القادر وصديق آخر، لكنت ميتًا”، يقول علي بامتنان. مناع، الذي يعيش الآن في السويد، يتذكر تلك اللحظات بتواضع: “رأيتهم يهاجمون علي، فتدخلت وصرخت عليهم حتى أطلقوا سراحه”.

في جمهورية ألمانيا الديمقراطية DDR، التي كانت تروج لنفسها كدولة مناهضة للعنصرية، كان من المستحيل الاعتراف بوجود هجوم عنصري. جهاز الأمن (شتازي) وصف الأحداث بـ”أعمال شغب” وألقى باللوم على “مراهقين هامشيين” و”سلوكيات استفزازية”. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اختلق رواية مفادها أن جزائريًا مخمورًا حاول تقبيل فتاة ألمانية دون رضاها، وهو ما أثار الغضب. حتى استخدام كلاب الشرطة ضد الجزائريين تم تحويله إلى “شائعة” في تقارير الشتازي.

في 18 أغسطس، عقد الحزب الاشتراكي الموحد (SED) اجتماعًا لإعادة صياغة القصة، متهما “أعداءً من الغرب” بالتسبب في الأحداث. تمت محاكمة ستة أشخاص، وصدرت أحكام بالسجن، لكن الإعلان الرسمي اقتصر على بضعة أسطر في صحيفة محلية، تصف الحادث بـ”أعمال شغب” دون ذكر العنصرية.

التضامن وسط العنف

لم تكن كل القصص مظلمة. لوتار تاوتز، طالب ألماني في إرفورت، تدخل لإنقاذ جزائري طويل الشعر ذكّره بالموسيقي جيمي هندريكس. “رأيته محاطًا بمجموعة من الشبان، فقررت التظاهر بأنني أعرفه وأخذته بعيدًا”، يروي لوتار. هذه اللحظات من التضامن، سواء من الجزائريين أو من ألمان مثل لوتار، تُظهر بصيص أمل وسط العنف.

بعد 50 عامًا، يعود حمدان عبود، علي صديق، ومناع عبد القادر إلى إرفورت بدعوة من جامعة المدينة لحضور فعالية تذكارية في 10 أغسطس 2025. سيتحدثون عن تجاربهم في حدث يهدف إلى إحياء ذكرى تلك الأيام المظلمة. هذه الفعالية، التي ينظمها مركز الأبحاث التاريخية الشفوية، هي خطوة نحو استعادة قصة محتها السلطات الشيوعية وتجاهلتها الذاكرة الجماعية.