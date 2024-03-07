من تراتيل آذار… نار الحرية خالدة

يحلّ آذار/ مارس هذا العام ونساء فلسطين ما زلن يعشن في عالمهن الملتبس، رموزا للبطولة وللعفة اللتين تستعيدان تاءيهما الأنثوية حتى يصير الوطن أنثى: أما أو اختا أو زوجة أو شهيدة، أو حبيبة في الأحلام، أو ذبيحة على «موائد شرف» القبيلة.

قد يكون مارس أجمل الشهور في فلسطين، ففيه تطلق الأرض جدائلها، وعلى صدرها ينهد اللوز ويسبح في عيونها القمر. وفيه تستعيد فلسطين سفر تكوينها: جبالا حبلى بالغضب وبالنرجس وبالأمل، ونساء يغزلن على زنودهن أحلامهن ومن خواصرهن يندلق الصبح أحمر كالوجع. هكذا كان منذ أن انزلت السماء سورة المطر، وهكذا يجب أن يكون لولا مشاهد أنهر الدم المتدفق وتبعثر الأشلاء في شوارع غزة، ولولا سهر الأمهات في الضفة الغربية ليطردن شوائب الخوف عن عيون أطفالهن وينتظرن عودة الرجال من عالم مجهول تسكنه العتمة والموت.

تخطف الحرب على غزة ومشاهد ضحاياها أنظار العالم، فتحظى بدهشة البعض وبصمت الكثيرين. وفي خضم هذا المشهد العبثي الدامي، لا يسمع الناس ما يمارسه الاحتلال مع الفلسطينيين الذين لا يقتلون، لاسيما من يسجنون أو يؤخذون رهائن. واليوم ونحن في حضرة نساء فلسطين، أذكر بأن عدد الأسيرات القابعات في سجن «الدامون» القريب من مدينة حيفا بلغ ستين أسيرة معظمهن من سكان الضفة الغربية، علما بأنه لا يتوفر لدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية المتخصصة في متابعة شؤون الاسرى الفلسطينيين أية معلومات عن أسيرات غزة، بسبب التعتيم الإسرائيلي التام على قضية أسرى غزة، وبضمنهم الأسيرات.

يبلغ عدد الأسيرات الإداريات 12 أسيرة، بينما هنالك 22 أسيرة من الأمهات، وأسيرتان قاصرتان. ووفقا لعدد من التقارير التي وردت حول وضع الأسيرات، أكدت كلها قساوة الظروف التي يحتجزن فيها، وأنهن تعرضن لحملات من التنكيل والتعذيب ولعمليات تفتيش مذلة، تمت وبعضهن عاريات مع تهديدات بالاعتداءات الجنسية. وجاء في التقارير أن بعضهن ما زلن يلبسن اللباس نفسه منذ يوم اعتقالهن الأول، علما بأنه مرّ على بعضهن أكثر من شهر. وقد شكت بعض الأسيرات من مشاكل صحية، ولكن إدارة السجن ترفض نقلهن إلى المستشفيات، وبدأت تظهر على بعضهن أعراض أمراض نفسية. ومن المعلومات التي وردت على لسان الأسيرات يتضح انهن يعانين من البرد القارس والاكتظاظ وسوء التغذية والتجويع وسياسة القمع اليومي .

ومن اللافت أن مكتب المفوض العام لحقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة نوه في بيان صحافي صادر في التاسع عشر من فبراير/شباط المنصرم إلى تقرير خاص أعدته مجموعة من الخبيرات الأمميات المتخصصات بتقصي الحقائق ضمن ما يسمى «مجلس حقوق الإنسان»، ضمنوه شرحا وافيا حول الاعتداءات الإسرائيلية على النساء والبنات الفلسطينيات، أعربن فيه عن قلقهن بشأن ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة ومتواصلة لحقوق الإنسان التي تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء في التقرير أن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن لعمليات إعدام تعسفي، غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال. لقد عبرت معدات التقرير عن صدمتهن من تقارير رصدت الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن لجأوا إليها طلبا للأمان أو أثناء فرارهم. ووفق التقارير أكدت الخبيرات أن بعض النساء كن يحملن قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له. كما أعربن عن القلق البالغ من الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات وتعرض الكثيرات وفق التقارير، لمعاملة غير إنسانية ومهينة وللضرب وحرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية ومن الغذاء والدواء. وأبدت معدات الوثيقة الأسى بشأن تقارير أفادت بتعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداءات الجنسية مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي، كما ويدعى أن فلسطينيتين على الأقل اغتصبتا، فيما هددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.

تخطف الحرب على غزة ومشاهد ضحاياها أنظار العالم، وفي خضم هذا المشهد العبثي الدامي، لا يسمع الناس ما يمارسه الاحتلال مع الفلسطينيين الذين لا يقتلون، لاسيما من يسجنون أو يؤخذون رهائن

لن أرهق القراء بتفاصيل موجعة جاءت في التقرير المذكور، فوفقا لما قرأناه ووفقا لما تم رصده في التقارير التي أعدتها المؤسسات الفلسطينية بناء على شهادات الأسرى والأسيرات، يمكننا الجزم بأن الأسيرات الفلسطينيات يعانين في السجون الاسرائيلية مثلما يعانيه الأسرى أو حتى أكثر منهم في بعض الجوانب والتفاصيل.

كنت أتمنى لو أستطيع أن أُعرّف، في هذه العجالة، بحالة كل أسيرة وأسيرة سواء القابعات حاليا في العتمة، أو من أوفين ديونهن وخرجن، حرائر، إلى سجونهن الكبيرة، في فلسطين المحتلة؛ فقصة كل واحدة منهن يجب أن تحكى لأمة العرب وللمسلمين وللتاريخ. سأحدثكم عن خالدة الشابة النابلسية التي كبرت في أفياء جبل النار «وطلعت على الريح، وطلعت على الشمس»، ومضت يافعة تنثر غبار فلسطين نجوما وأحلاما وتغني ورفاقها «يا حرية يا زهرة نارية يا طفلة وحشية يا حرية»، ولم يثنها السجن ولا السجان ولا ضياع الشباب وراء القضبان أو على مفارق الانتظار والقلق. خالدة الرطروط جرار، فلسطينية عمرها أكبر من عمر الاحتلال الإسرائيلي بأربعة أعوام؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ليلة السادس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، منزلها في مدينة رام الله وألقت القبض عليها بعد تفتيش البيت. لاحقا أصدر قائد الجيش أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور وزج بها في سجن الدامون الذي يقع على قمة جبل الكرمل. ليست هذه أول مرة تعتقل فيها خالدة جرار؛ فهي منذ اختارت طريقها في مقاومة الاحتلال، أيام الدراسة الجامعية في بيرزيت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومضت، مع رفيق قلبها ودربها غسان جرار، تبني قصور أحلامهما عرفت كيف تحتمي الفراشة في حضن السنبلة. لقد تناوب الاحتلال في ملاحقتهما فكان يعتقل غسان ويفرج عنه ثم يعتقله ليبعده ثم يفرج عنه، حتى جاء دورها وعلا نجمها وانتخبت في عام 2006 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني كمندوبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبرزت كناشطة يسارية تدافع من أجل تحرير فلسطين وعن حقوق الأسرى والمرأة الفلسطينية، وكي ترى كريمتيها يافا وسهى نجمتين في سماء فلسطين. سجنت مرات عديدة لدوافع سياسية وكيدية. وأذكر أنها كانت عام 2017 أسيرة في سجون الاحتلال عندما توفي والدها ولم تعطَ فرصة لوداعه، فلم تنكسر وعاشت مع ذكراه ووعده؛ وكانت في عام 2021 أسيرة عندما توفيت ابنتها الشابة سهى إثر نوبة قلبية حادة ولم تسمح لها سلطات الاحتلال بالمشاركة في جنازتها، أو وداع جثمانها. اذكر حينها كتبت عنها ولها: «لقد سمعت خالدة نبأ وفاة ابنتها سهى حين كانت مع رفيقاتها في غرفتها في سجن الدامون، فأمضت ليلتها، هكذا أتخيل، وهي تعصر قلبها قطرات من أسى ولوعة وحنين لا يداوى. أعرف أن خالدة لم تراهن على موقف مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي إزاء مطالبة محاميها بالسماح لها بحضور جنازة ابنتها، فهي وزوجها غسان أبناء لأجيال فلسطينية خبرت منذ عقود كيف يكون «الشر عاديا» وكيف يكون التاريخ أسود وتكون «تاؤه» مربوطة على قرني محتل ظالم وشرير. فعندها، هكذا تعلما، لا يصح التنبؤ والانتظار، فالشر لا يعرف إلا أن يتمظهر بطبيعته العادية الواحدة البسيطة والواضحة ونتائجه دائما متوقعة وبديهية». قابلت خالدة بعد الإفراج عنها معزيا بابنتها، فوجدتها أمّا تحاول أن تلملم أنفاس الليل في قبضتها لتمسك ببعض من سهاها؛ فنحن، هكذا قال لي غسان على مسمعها: «في النهاية نبقى بشرا نحب حتى آخر الأنفاس ونعشق الفجر وهو يراقص محيّا بناتنا ونذوب حين يغرقونا بالرقة وبالغنج. لقد قصم ظهرنا هذا الرحيل». كانت حزينة فبكت كما يبكي المقاومون عشاق الحرية، وبقيت قوية وواضحة كالسهم.

مرّ عامان منذ رحيل ابنتها والوداع الذي لم يكن، فعاد الاحتلال يمارس «شره العادي». اعتقلوا خالدة مرة أخرى دون سبب حقيقي وزجوا بها في ظروف حياتية أقسى وأخطر مما عرفناه في الماضي. وللمرة الثالثة تفقد خالدة عزيزا على قلبها ففي منتصف فبراير توفي ابن شقيقتها الاسير السابق وديع شحادة بنوبة قلبية، ومرة اخرى كان عليها أن تواجه الفراق وهي خلف القضبان. خالدة اليوم، هكذا أتخيل، رغم عبثية الظروف، تحاول أن تدخل الفرح إلى قلبها وقلوب رفيقاتها الأسيرات وتستحضر معهن طقوس فلسطين الأنثى في آذار.

فخاصرة آذار في فلسطين تبقى نازفة؛ وخيره يأتي كالوعد من وراء جبال الغيم. ينام في عيون النرجس ويصحو ليعلن أن البقاء للحياة وللحب، ومن يضحي ويحب، مثل زهر اللوز، يعرف أن أجمل الحب هو ذاك الذي يكون فكرة أو ذلك الذي يتدفق من غير سبب. فلكنّ، أدعو في آذار وفي كل يوم، بالفرج وبالسلامة وبالفرح، وأعرف أن نار الحرية، كما تعرفن، خالدة ولن تخبو.

كاتب فلسطيني