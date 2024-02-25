“من تكون نيكي؟”.. حملة ترامب تسخر من هيلي بعد فوزه في ساوث كارولاينا

كولومبيا- ساوث كارولاينا: قال مستشارون في حملة دونالد ترامب الانتخابية إن الحملة تعتزم التعامل بعدم اكتراث مع نيكي هيلي بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا أمس السبت.

واكتسح ترامب بسهولة جميع منافسيه الخمسة من الحزب الجمهوري حتى الآن بعدما فاز بالانتخابات التمهيدية في ولايات الغرب الأوسط والشمال الشرقي والجنوب والغرب.

وصار نيل ترامب ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة أمرا حتميا بعد الفوز الذي حققه أمس السبت في ساوث كارولاينا، مع تضاؤل آمال هيلي التي لا تزال تتعهد بمواصلة النضال.

وقال مستشارون لترامب إنهم يعتزمون تجاهل هيلي، وهو ما يمثل تغييرا في أسلوب الحملة التي وجهت انتقادات قوية لحاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة في الأسابيع الماضية.

وعلى هامش إحدى الفعاليات المؤيدة لترامب، كشف كريس لاسيفيتا، المدير المشارك في حملة ترامب، ملامح الحملة الانتخابية بإيجاز عند حديثه عن هيلي، وقال لرويترز “من تكون نيكي؟”.

ورغم فوز ترامب بالانتخابات في ساوث كارولاينا، فإنه سيواجه تحديا كبيرا في حالة خوضه الانتخابات العامة أمام الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن يلعب الناخبون المستقلون والمعتدلون دورا حاسما في تحديد الفائز في الانتخابات.

ومن بين الناخبين المستقلين في ساوث كارولاينا، اختار ستة من كل 10 هيلي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة إديسون للأبحاث.

وقال الخبير الاستراتيجي تشيب فيكل المنتمي للحزب الجمهوري إن حصول هيلي على 40 بالمئة من الأصوات أمس السبت مقابل 60 بالمئة لترامب هو هامش فوز ضئيل لترامب خالف توقعات الكثيرين.

(رويترز)