من ثروات أوكرانيا إلى ريفييرا غزة أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تدور حول المال

لندن- “القدس العربي”: قال أليكس هانافورد، في تقرير أعده لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن دونالد ترامب يحب أن يعرف في العالم بأنه رجل الصفقات الكبرى والأفكار الكبرى. في الأسبوع الماضي أعلن أنه يتفاوض على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا – ولكن دون إشراك أوكرانيا في المداولات. ثم وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور” من أجل التأكيد. وظل هناك أمر واضح في تصريحات ترامب وهو أنه يريد وضع اليد على الموارد المعدنية الثمينة جدا في أوكرانيا كوسيلة لاستعادة “مئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين” التي أنفقت لدعم البلاد في حربها مع روسيا، كما يزعم. وفي الوقت نفسه ترغب أوكرانيا بصفقة كهذه على شكل ضمانات أمنية وليس كسداد دين.

وتابع هانافورد قائلا إن وجهة النظر المتسامحة لهذا النهج هي أن ترامب كان يجبر الحلفاء الأوروبيين على إعادة النظر في مشاركتهم في الصراع والالتزام بسيادة أوكرانيا وتقرير مصيرها. أما التفسير الأقل تسامحا هو أنه كان يفتقر إلى المعلومات في أفضل الأحوال وأنه يتعرض للتلاعب بشكل خطير في أسوأ الأحوال، وخاصة من قبل فلاديمير بوتين.

وأضاف هانافورد أنه بالتأكيد لم تكن هذه هي المرة الوحيدة في الأسابيع الأخيرة التي ألقى فيها ترامب باقتراح جامح في المزيج، مما تسبب في دهشة عالمية. فمؤخرا شارك رؤيته لتحويل غزة المدمرة إلى ريفييرا شرق أوسطية جميلة. وبينما تحدث عن حلمه بتحويل منطقة الحرب إلى عقارات رئيسية، حتى رئيسة موظفيه، سوزي وايلز، بدت مشوشة للحظة. ولكن بعد بضعة أيام، كان العديد من المحيطين بالرئيس يوافقون على الخطط. وبالنسبة لدائرته المقربة، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسمعون فيها هذه الكلمات. فقبل عام، جلس صهره جاريد كوشنر على المنصة مرتديا قميصا وسترة بأزرار، لإجراء محادثة مع طارق مسعود، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد. وقال كوشنر لمسعود في مبادرة الشرق الأوسط بالكلية: “إن الممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية في غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة… إنه وضع مؤسف بعض الشيء هناك”. وأضاف: “لكنني أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني سأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس ثم تنظيف المكان، لكنني لا أعتقد أن إسرائيل صرحت بأنها لا تريد أن يعود الناس إلى هناك بعد ذلك”.

وفي حديثه إلى شبكة “سي بي إس نيوز” بعد عام، حاول مسعود توضيح أنه وكوشنر كانا يتحدثان على وجه التحديد عن هجوم إسرائيلي وشيك وما يمكن فعله بالفلسطينيين الذين كانوا يحتمون من القصف. كان أحد المقترحات، كما قال مسعود، هو أن يتمكنوا من الذهاب إلى مصر بينما كانت إسرائيل تشن حملتها، لكن المصريين رفضوا، لذا اقترح كوشنر إمكانية أخرى – إنشاء منطقة آمنة في صحراء النقب. لكنه قال إن لا أحد يقترح ألا يعود الفلسطينيون إلى غزة بعد ذلك.

ولكن بحلول هذه المرحلة، لم يعد الأمر مهما. بعد اثني عشر شهرا، عادت اقتراحات كوشنر إلى الظهور وانتشرت انتشارا واسع النطاق. ولسبب وجيه. فقد أعلن والد زوجته للتو أنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها” وأنه يتصور “ريفييرا الشرق الأوسط” هناك مع “إسكان جيد الجودة” و”مدينة جميلة”.

بدا الأمر متطابقا بشكل غريب مع رؤية كوشنر – باستثناء شيء واحد: كان ترامب يلمح إلى أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة. وقال إن الولايات المتحدة “ملتزمة بامتلاكها، والاستيلاء عليها، والتأكد من عدم عودة حماس”.

وأشار هانافورد إلى ما كتبه توماس فريدمان، في صحيفة “نيويورك تايمز”: اقتراح ترامب كان “المبادرة الأكثر غباء وخطورة في الشرق الأوسط التي طرحها رئيس أمريكي على الإطلاق”. فريدمان لم يكن متأكدا مما كان أكثر إثارة للخوف، “اقتراح ترامب بشأن غزة، أو السرعة التي وافق بها مساعدوه وأعضاء حكومته على الفكرة مثل مجموعة من الدمى التي تهز رؤوسها”.

ومثل العديد من خطط ترامب المفترضة، تلقت رؤية الرئيس لغزة ترحيبا أقل من الدول المجاورة في الشرق الأوسط. وأكدت الحكومة السعودية دعمها الثابت للدولة الفلسطينية، وفي مكالمة هاتفية نادرة، ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني ملك الأردن دعمهما الثابت لحقوق الفلسطينيين.

وكما رد زيلينسكي على ضرورة عودة ترامب إلى الواقع، قالت افتتاحية في صحيفة “ذا بالستاين كرونيكل” بقلم رئيس تحريرها رمزي بارود إن تعليقات ترامب عبرت عن “أكثر من مجرد قسوة – إنها تعكس أيضا الجهل”. وقال بارود إن الولايات المتحدة دعمت بشكل أعمى “الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة” وإن “أي مفكر عقلاني، في الشرق الأوسط أو خارجه، لن يتخيل في الواقع سيناريو يغادر فيه الفلسطينيون بأعداد كبيرة بسبب تهديدات ترامب”.

حتى مسعود، الذي أجرى مقابلة مع كوشنر قبل عام، بدا مصدوما من خطة ترامب. وقال لشبكة “سي بي إس نيوز” إن تصريحات الرئيس تضع الآن مقابلته مع كوشنر “في ضوء مختلف تماما … يجب أن أقول إنني فوجئت بسماع الرئيس ترامب يطرح فكرة الملكية الأمريكية لغزة”.

ربما يكون هذا غير عادي بالنسبة للبعض. رأى آخرون خطة محسوبة بشكل أكبر. وكما ذكر موقع “ميدل إيست آي”، لم يناقش كوشنر خططا لغزة لمدة عام على الأقل فحسب، بل “لديه الأموال والعلاقات السياسية لجعلها حقيقة”. وفقا لتقرير في “ميدل إيست آي”، قال جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن، إن كوشنر “يريد ضخ الأموال” [في إعادة تطوير غزة] وإن مستثمريه “يتلهفون للدخول”.

لا يمكن لإسرائيل ببساطة تسليم غزة للولايات المتحدة. أعلنت محكمة العدل الدولية التي تحكم في النزاعات بين الدول، أن غزة أرض محتلة. ومن الناحية النظرية، تحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة فلسطين لتتمكن من السيطرة على غزة.

وقالت مروة مزيد، أستاذة الدراسات الإسرائيلية في معهد غيلدنهورن بجامعة ميريلاند، لصحيفة “إندبندنت” إنها في حين توافق على أن الدول العربية – وخاصة مصر والسعودية والأردن – “تفهم التهديدات طويلة الأجل حتى من مجرد التفكير في أي من هذا”، إلا أنها تعتقد أيضا أن هذه الدول العربية تلعب لعبة الانتظار. إنهم يأخذون الوقت الكافي لطرح خطة أخرى – خطة تشمل الفلسطينيين.

وتعتقد مزيد أننا سنرى قريبا رؤية تظهر لغزة – من هذه الدول الشرق أوسطية الأخرى – حول ما قد تبدو عليه التنمية وإعادة الإعمار هناك. وتقول: “هذا يعني أن مصر ستضطر في النهاية إلى التواجد على الأرض. [سيتعين عليهم] توفيرموظفين مدنيين، ولكن أيضا الأمن والشرطة والجيش، لتأمين كل شيء”.

وتعتقد مزيد أيضا أنه إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطة جديدة تتضمن ضمان وطن للفلسطينيين، فعندئذ قد ينقلب ترامب عليه.

ويفكر زيلينسكي أيضا في اقتراح خطة بديلة لتخيلات ترامب الكبرى. ولعل اقتراح ترامب بأن تنهب الولايات المتحدة الموارد المعدنية لأوكرانيا كسداد لدعمها في الحرب ضد روسيا يؤكد أولوياته الحقيقية: فهو بعيد كل البعد عن كونه بطلا للمثل الديمقراطية، ولديه تفان لا يتزعزع في التعامل النقدي – باختصار، المال يتفوق على كل شيء آخر. ولكن السؤال يبقى قائما: هل يستطيع زيلينسكي أن يتغلب على غريزة ترامب في مطاردة المال واستخدام صوته لإسكات ضجيج بوتين؟ بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات منذ بدأت الحرب، هل سيكون فن الصفقة البديلة هو الذي سينهيها؟.