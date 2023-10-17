من حكايات الحرب على غزة: إجلاء المصابين وعلاجهم مهمة مستحيلة والموت يحوم في كل مكان والسكان يجوعون ويشربون مياها ملوثة

غزة – “القدس العربي”:

تزداد يوما بعد يوم صور المأساة التي خلقتها الحرب الإسرائيلية الشرسة ضد قطاع غزة، والتي فاقت التصورات، في ظل عدم وجود أي اسناد دولي ينقذ المدنيين العزل الذين يعانون من الجوع والعطش ونقص الدواء، رغم أن الظروف الحياتية الصعبة، تفوق بكثير ما عانته شعوب أخرى، عمل المجتمع الدولي على إدخال المساعدات الإنسانية إليها، رغم المعارك، ومن أبرزها أزمة حرب أوكرانيا.

أسباب الموت

وليس وحده الموت الذي يخيم على كل مناحي الحياة في غزة، ويحصد روح مواطن غزي كل خمس دقائق، هو سبب المأساة الوحيد، بل إن العلاج أيضا والوصول إلى الدواء أيضا سبب أساسي في الأزمة، ففي غزة وبسبب كثرة الغارات الدامية، التي تنفذها المقاتلات الحربية الإسرائيلية “أمريكية الصنع والعتاد”، ازداد عدد الشهداء إلى نحو ثلاثة آلاف شهيد، ومعه ارتفع أيضا عدد المصابين، الذين فاق عددهم الـ 9200 جريح، بينهم من أصيب بحالة الخطر، ومن بينهم أيضا من لا يزال يرقد على أسرة العناية الفائقة، ينتظر الشفاء من إصابته الخطرة.

وهذا العدد من الضحايا هو من وصل مشافي غزة، فيما هناك العديد من الشهداء قضوا قرب المناطق الحدودية، ولم يجر حصرهم حتى اللحظة.

كما ضاعف ارتفاع عدد الإصابات من الضغط على الطواقم الطبية، وجعلها في كثير من الأحيان تقف عاجزة عن تقديم العلاج، إما لنقص الامدادات والمعدات الطبية، أو لوصول المصابين متأخرا، خاصة أولئك الذين ينشلون من تحت الركام بعد أكثر من 24 ساعة على استهداف المنازل المدنية، أو بسبب عدم توفر العلاج لهذا النوع من الإصابات في مشافي غزة التي تفتقر للعديد من التخصصات الطبية منذ ان فرضت إسرائيل الحصار المحكم على غزة قبل 17 عاما، وكذلك بسبب عدم ملاءمة عدد الأطباء مع عدد الإصابات.

ولذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن منظومة الخدمات الطبية دخلت مرحلة حرجة جدا، وأكدت أن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود توشك على النفاد.

عمليات الإنقاذ المستحيلة

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الوصول إلى هذه المرحلة، التي يخضع فيها المصابون لعمليات جراحية، تكون هناك المرحلة الأصعب، والمتمثلة أولا في الوصول إلى مكان الاستهداف، وبالغالب يكون الأمر صعبا بسبب استمرار الغارات والركام الذي يملأ الشوارع ويعيق تحرك عربات الإسعاف، ومن ثم اتخاذ قرارات صعبة، بشأن كيفية الإنقاذ ومن الشخص الذي يجري البدء بإخراجه من تحت الركام، والذي يكون عبارة عن كتل أسمنتية كبيرة، تتحطم من البنايات المستهدفة.

وبما يشير إلى هذه الأزمة، ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، حين قالت إن طواقم الإسعاف تضطر لاتخاذ “خيارات رهيبة” بشأن من يجب أن يساعدوه أو يتركوه وراءهم.

وبسبب الحرب الشرسة، يهدد خطر الموت العديد من المرضى، وأبرزهم مرضى الأورام، خاصة في ظل الافتقار للعلاج المقدم لهم، هم وأكثر من 1000 حالة من مرضى الغسيل الكلوي.

وإلى جانب هؤلاء هناك 50 ألف سيدة حامل في القطاع، منهن 550 ينتظرن الولادة هذا الشهر بحاجة ماسة للعلاج، فيما هناك تخوفات من انتشار الأوبئة بسبب اكتظاظ السكان مع استمرار النزوح من مناطق القصف وشمال غزة، وفي ظل النقص الحاد في المياه وعدم وصول التيار الكهربائي.

ويظهر هذا الاكتظاظ جليا في “مراكز الإيواء” التي امتلأت على آخرها، خاصة في مناطق وسط وجنوب القطاع، بعد خروج الكثير من سكان غزة وشمالها، بعد وصول التهديدات الإسرائيلية.

مأساة النزوح

وفي غزة أيضا تتواصل مأساة النازحين الذين فروا من منازلهم إلى “مراكز الإيواء” المقامة في المدارس، أو عند أقارب وأصدقاء لهم، إما بسبب تدمير منازلهم جراء القصف، أو بسبب وقوع المنازل في مناطق مستهدفة، وقد وصل هذا العدد لنحو مليون من سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، خاصة مع خروج أعداد كبيرة من سكان غزة وشمالها إلى مناطق الوسط والجنوب، بناء على تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجميع هؤلاء يعانون من الجوع في ظل عدم قيام أي جهات دولية بمدهم بالطعام، كما يفتقرون للماء الصالح للشرب.

وهناك تخوفات كبيرة على حياة السكان بمن فيهم النازحون، ويقول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن غريفيت “شبح الموت يخيم على غزة، وبدون ماء ولا كهرباء ولا طعام ول دواء سيموت الآلاف”.

كما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” أن المدنيين في قطاع غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الامدادات، وإن هناك مليونا من السكان يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه.

جدير ذكره أن عنف الغارات الجوية التي قطعت بعض الشهداء إلى أشلاء، يصعب التعرف على أصحابها، دفع بوزارة الصحة في غزة لنقل 100 جثة لشهداء مجهولين إلى مقبرة جماعية شرق مدينة غزة.