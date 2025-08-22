“من خلف الكواليس” وبدعم من ترامب.. يشجع المتطرفين على تعطيل الصفقة ويضلل الجيش ويتملص من التهم: أين يقودنا نتنياهو؟

عاموس هرئيل

تتسارع الأحداث بوتيرة جنونية، ومع ذلك يبدو أننا نراوح مكاننا. هذا الأسبوع وحده، تعاملت المستويات السياسية والعسكرية مع ست أزمات في آن واحد، جميعها مرتبطة بالحرب على حماس. استجابت الحركة بإيجابية لمقترح الوسطاء بصفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى. وبعد وقت قصير من إعلان نتنياهو عدم القبول إلا بصفقة كاملة، دعا ترامب إلى القضاء على حماس. وبينما يعرض الجيش الإسرائيلي خططًا جديدة للسيطرة على مدينة غزة، يواصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس استفزاز رئيس الأركان إيال زامير. أما مراقب الدولة متنياهو إنجلمان وصعّد لهجته ضد كبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي ويعتزم نشر تعليقات شخصية ضدهم بشأن التحقيقات في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن يقدم العقيد المتقاعد سامي ترجمان قريبًا استنتاجات الفريق الذي يرأسه، والتي من المتوقع أيضاً أن تتضمن انتقادات شخصية لكبار الضباط بشأن هجوم حماس. وتحوم في الخلفية قضية قطر باستمرار. يُصرّ رئيس الوزراء على توجيه اتهامات لمستشاريه الذين تلقوا مبالغ طائلة، ربما خوفًا من أن يُفصحوا للشرطة عما يعرفونه حقًا. في الوقت نفسه، يدّعي أنه لم يكن على علم بعملهم الجانبي، مما يُفاقم الوضع القانوني للمشتبه بهم (لأنه يُوحي بأن المعلومات أُخفيت عنه عمدًا، أي بمعرفة العواقب).

يصف الجيش الإسرائيلي اقتراح الوسطاء الجديد بأنه “نسخة مُحسّنة من خطة ويتكوف”، أي تغيير لصالح إسرائيل في الخطة التي قدمها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، قبل نحو شهر. لو عُرض الاقتراح آنذاك، لكان من المرجح أن تستقبله المؤسسة الدفاعية بحماسة كبيرة. لكن في غضون ذلك، غيّر نتنياهو القواعد مجددًا؛ وانتقل إلى مطلب حاسم بصفقة شاملة، دون أن يُفسّر سبب انحرافه عن موقفه الذي تبناه لمدة عام ونصف تقريبًا.

فضلاً عن ذلك، وبالنظر إلى سرعة نفخ الأبواق في وسائل الإعلام وتصريحات تحريضية من وزراء اليمين المسيحي، سموتريتش وبن غفير وأوريت ستروك، يبدو أن نتنياهو يعمل هذه المرة أيضاً بنشاط خلف الكواليس لتشجيعهم على تخريب فرص التوصل إلى اتفاق. زعم أبراهام لنكولن أنه لا يمكن للمرء أن يكذب على كل الناس باستمرار؛ ويحاول نتنياهو التحقق مما إذا كان الرئيس الأمريكي على حق بالفعل. لا أحد في إسرائيل، ربما باستثناء الوزير رون ديرمر، يعرف على وجه اليقين إلى أين يتجه رئيس الوزراء.

بعد تفاؤل أولي سيطر لفترة وجيزة على عائلات المخطوفين هذا الأسبوع، يتزايد لديهم شك بأنه ما لم يضغط ترامب على نتنياهو ويجبره، فلن تتحقق الصفقة. غير أن ترامب الآن يدعم نتنياهو كل الدعم. على هذه الخلفية، يبدو قرار قيادة النضال بإلغاء يوم الاحتجاج المقرر الأحد المقبل، بعد الاستجابة الواسعة للاحتجاج الحاشد الذي شهده القطاع في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرارًا خاطئًا. صحيح أن نتنياهو أرسل مبعوثين لضبط القيادة هذا الأسبوع، لكن ذلك كان بهدف تحقيق أجندته الخاصة، لا أجندة المختطفين. أعلن الليلة الماضية أنه أصدر تعليماته بفتح مفاوضات فورية بشأن عودة جميع المختطفين. إذا أرسل وفدًا إلى قطر مجددًا، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه استعداد أكيد للمضي قدمًا. لا يزال الجيش يأمل في إمكانية سد الفجوة بطريقة ما، وتقديم الاتفاق الجزئي كمرحلة أولى على طريق الاتفاق الكامل. وإلا، فسيواصل نتنياهو مساره المعلن، واعدًا بهزيمة حماس – وهي خطوة يُشكك في تحقيقها بشدة، وستُعرّض حياة المختطفين والجنود للخطر الشديد. كعادته، يُناور نتنياهو بين مطالب شركائه في الائتلاف (استمرار الحرب، احتلال قطاع غزة بالكامل، استئناف الاستيطان) والغضب المتزايد لدى قطاعات واسعة من الجمهور، كما عبّرت عنه المظاهرات. لكن الأمر لا يتعلق بموازين القوى في الوقت الحالي؛ لأن سموتريتش وبن غفير يخيفانه أكثر.

في الخلفية، يتنافس وزراء الليكود بعضهم مع بعض بإعلانات متضاربة ومبالغ فيها ومشوهة. ستغادر وزيرة النقل ميري ريغيف في زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة، تاركة وراءها شبكة سكك حديدية في حالة شبه خراب. ويزور وزير الخارجية جدعون ساعر أفريقيا ويتحدث بكل حماسة عن “رفع العلم الإسرائيلي مجددًا في زامبيا”، وهي قضية من المؤكد أنها سترفع معنويات المواطنين في الداخل. في هذه الأثناء، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس – وهو شخصية ربما لم تكن لتحظى بالمصداقية حتى في مسرحية لحانوخ ليفين – أنه “وافق على خطط عملياتية للسيطرة على مدينة غزة”، وقال: “ندعو جنودنا الأبطال الآن للسيطرة على العلم”، وأضاف أن العملية ستُسمى “عربات جدعون 2″، وهي استمرار لعملية “عربات جدعون” التي أدت إلى هزيمة حماس وسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على 75% من غزة. هل تشعرون بالحيرة؟ نحن أيضاً. إذا كانت حماس قد هُزمت بالفعل، كما يزعم كاتس، فلماذا تحتاج إلى هزيمتها مجددًا؟

ثمة مشكلة جوهرية تكمن هنا إلى جانب سطحية الوزير الذي يهتم أساساً بمكانته في مركز الليكود: لقد وجّه جيش الدفاع الإسرائيلي ضربة موجعة لحماس العام الماضي. في رفح، خريف العام الماضي، كانت هناك مناطق زارها حتى كبار الضباط بسيارات “جيب هامر” مكشوفة وغير مدرعة. لكن إصرار إسرائيل على إطالة أمد الحرب دون تركيز القوات ودون أهداف واضحة، سمح للمنظمة بالتعافي، بطريقتها الخاصة.

هآرتس 22/8/2025