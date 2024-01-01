من سحب الألوية إلى إعادة البوارج: مآزق دولة الاحتلال

يمكن أن تتعدد القراءات السياسية أو العسكرية أو اللوجستية أو حتى الاقتصادية للقرار الأخير الذي اتخذه جيش الاحتلال الإسرائيلي وقضى بتسريح 5 ألوية قتالية وسحبها من ميادين المعارك في قطاع غزة، حيث يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قرارات تسريح مماثلة سوف تشمل قوات أخرى خلال فترة وشيكة. ومن المنطقي ربط هذه الواقعة بإجراء سابق تضمن سحب مقاتلي لواء «غولاني»، وكان تطوراً دراماتيكياً اتسم بدلالات خاصة استراتيجية ورمزية وليست عسكرية فقط، بالنظر إلى الصيت النخبوي لهذا اللواء.
واختلاف القراءات لا يحجب حقيقة أن قرارات كهذه تدخل مباشرة في سياق تطورات اكتنفت الأيام القليلة الماضية من حروب الإبادة والتطهير العرقي والتدمير الشامل والفظائع ضد قطاع غزة. وإذ كانت تلك التطورات تتعدد طبقاً لمجريات القتال اليومي، وتتحكم المقاومة الفلسطينية في قسط كبير من تفاصيلها، فإن شطراً غير قليل منها إنما يدور في مستويات سياسية وعسكرية وأمنية داخل دولة الاحتلال، وكذلك على أصعدة الحراك الاحتجاجي المتنامي الذي تتولاه العائلات وأسر الرهائن.
على سبيل المثال الأول، ليس مدعاة سخرية فقط ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن رئيس أركان جيش الاحتلال يتفادى حضور جلسات الحكومة تخوفاً من إيقاعه في «فخ» الإهانات والانتقادات اللاذعة، خاصة من جانب الوزراء الأشد تطرفاً في ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم. والتراشق اللفظي بين الساسة وكبار ضباط الجيش ليس جديداً على المشهد العام في دولة الاحتلال، ولكنه هذه المرة بات يتخذ وجهة من العنف اللفظي والاتهامات المتبادلة لم يسبق لها مثيل أولاً. كما أنها ثانياً لا تنقل إلى العلن الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفاً ويمينية في تاريخ الكيان فقط، بل تعكس أيضاً مشكلات مستعصية بين الميدان العسكري والأفق السياسي للعدوان الإسرائيلي إذ يقترب من شهره الثالث.
المثال الثاني، وهو بدوره لا يثير السخرية وحدها، حول ما يتكاثر من تناقضات بين تصريحات نتنياهو أو كبار وزرائه بصدد دحر المقاومة الفلسطينية من جهة، وما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية على لسان كبار الضباط العسكريين والأمنيين حول إمكانيات المقاومة وتعذر الإجهاز عليها من جهة ثانية. تُسمع من نتنياهو جعجعة صاخبة تبلغ درجة التلميح إلى بسط السيطرة الإسرائيلية على شريط محور صلاح الدين/ فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وفي الآن ذاته تنقل «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن قدرات «حماس» الصاروخية مستمرة حتى سنتين على الأقل.
المثال الثالث لا يقتصر على التباين في الآراء بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي بصدد مستقبل العملية البرية والإطار السياسي لما يُسمى بـ»اليوم التالي»، بل يشمل أيضاً قرار البنتاغون إعادة مجموعة حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى ميناء فرجينيا في الولايات المتحدة، والقراءة هنا أيضاً يمكن أن تتباين في كثير أو قليل، ولكنها يصعب أن تخرج عن إطار تعديلات جوهرية على مهامّ حاملة هرعت أصلاً لنجدة دولة الاحتلال منذ أيام العدوان الأولى، وها أنها تغادر والمآزق تتكاثر حول المنجِد والمنجَد معاً.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن تتمكن المقاومة من التسلل إلى القواعد الجوية وقصف طائرات جيش الاحتلال تدمير الطائرة وهي ثابته اسهل من تدمير الدبابه الطائرة مصنعه من معدن خفيف ورقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي لأهل غزة اصبروا وصابروا أنتم أشرف الناس واغلى ناس واشجع ناس واكثر الناس ثقة بالله واكثر الناس إيمانا اصبروا وصابروا إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون سيجبر العدو على وقف إطلاق النار والخضوع لشروط المقاومة إعادة الإعمار آت أنتم أغنى الناس بحر غزة فيه غاز أكثر من قطر وستصبحون بإذن الله اكبر قوة بالعالم رسالتي إليكم عند إعادة الإعمار وعند استخراج الغاز وعند اغتنام السلاح النووي اغتنام مائة ألف طن من الذهب وماعند العدو من طائرات وسفن وبنوك ومعامل رسالتي لكم ألا تصبحوا كدول الخليج إياكم والرفاهية فهي عدو أكبر من العدو الصهيوني وإياكم والتطاول في البنيان خلي إعادة الإعمار يكون توسيع للمساجد ومدارس القرآن والجامعات وليتم التركيز على بناء الخنادق والأنفاق حتى تزول إسرائيل أعيدوا البناء بشكل دفاعي ولا تقبلوا بدخول عدو أثناء إعادة الإعمار يوجد في باكستان وتركيا شركات شريفة وعمال شرفاء العامل الأجنبي سيدخل معه الكحول والخنزير إلى القطاع وسيعمر القطاع بطريقة تسهل تدميره لاحقا وسيعطي مخططات الأبنية للعدو احذروا وابقوا على الخشونة لا تترفهوا إلا في الأمور التعليمية والخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سحب الألوية إلى إعادة البوارج: مآزق دولة الاحتلال. هذا العالم أمريكا وإسرائيل والغرب فعلا تمت هزيمتهم والمغرور للأسف يعلم انه هزم ولكن وهم وغرور وغطرست القوة تجعل هؤلاء لا يعترفون ب هزيمتهم مهما قتل منهم جنود وضباط وتم تحطيم اكثر من 1000 مركبات من جميع الأصناف وهم الان في مشكلة داخلية ومعهم من ساعدوهم على امل انهاء الحرب بكثيره أسبوع او أسبوعين ويتم استسلام المقاومة الفلسطينية وسنحتل غزة وسنحصل على مما تخرج لنا الأرض من خيرات وتم توريط أمريكا وأوروبا بنزع الأقنعة وأيضا حكومات عالم التطبع عليها مراجعة نفسها والرجوع في موضوع التطبيع كون إسرائيل أصبحت حمل ثقيل على جميع الأصدقاء إسرائيل عندما يتم وقف اطلاق سنسمع العجب الان تريد حماية نفسها من الداخل الذي اصبح ممزق من هزيمة لم يتوقعها احد من عدو او صديق. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وشكرا
*الله يرحم المجاهد صالح العاروري.
الله يرحم جميع شهداء الواجب.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.