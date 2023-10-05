من سيحمي الصليب والمسيحيين في الأراضي المقدسة؟

تناقلت وسائل الإعلام المحلية في إسرائيل مؤخرا أخبارا حول انتشار ظاهرة اعتداء بعض المجموعات اليهودية المتدينة على مسيرات الحجاج المسيحيين الذين يأتون إلى القدس من جميع أرجاء العالم، لإقامة شعائر الحج المسيحي الذي يتخلله الطواف في مسار «درب الآلام» وزيارة كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة عند الطوائف المسيحية المختلفة.

يواجه المسيحيون، لاسيما الفلسطينيون المسيحيون، في «الأراضي المقدسة» منذ عقود طويلة ظاهرة عنصرية اضطهادية، ليس من الصعب التحقق من تاريخها وحجمها، إذ أن قوائم الجرائم والاعتداءات اليهودية المرتكبة بحق الأماكن والرموز المسيحية موثّقة، باليوم وبالساعة، عند معظم الكنائس، ومثلها أيضا قوائم الاعتداءات في مناسبات عديدة، على رجال الدين والحجاج أنفسهم.

لقد ظهرت في شريط الفيديو المذكور مجموعة من اليهود المتدينين، وهم يبصقون باتجاه صليب خشبي كبير كان بعض الحجاج الأجانب يحملونه على أكتافهم ويسيرون به في شوارع البلدة القديمة. لقد كان مشهد الاعتداء مستفزا وغير إنساني بالمطلق، وطويلا حسب معايير الوقت في الإعلام البصري.

ويبدو أن المشاهد التي أظهرها الشريط، وانتشاره الواسع، لا داخل إسرائيل وحسب، قد أحرج المسؤولين الإسرائيليين وربما أحرج، لا أقل منهم، بعض السياسيين الغربيين ورؤساء الكنائس المحلية والعالمية، الذين كانوا يتمنون ألا يصوّر هذا الاعتداء، وألا تنتشر صوره على الملأ، على أمل أن يمر ويُنسى، كما مرت معظم الاعتداءات التي سبقته «بهدوء كنسي» لافت وصمت دبلوماسي عربي وأعجمي غير مفهوم ولا مبرر. لا يمكن تبرير حجم الضجة، التي رافقت موجة الاعتداءات العنصرية الدينية، هذه المرة، بمحتويات الشريط المذكور، أو في عرض المشاهد المستفزة وحسب، فهنالك بعض الجهات الإسرائيلية المعارضة لحكومة نتنياهو، استغلت الحادثة، بانتهازية سياسية معتادة، ووظفتها في التحريض على الحكومة، وفي تأليب الرأي العام عليها في بعض الدول المسيحية الغربية، خاصة داخل الأحزاب التي تعتمد على الصوت المسيحي المعتدل تجاه إسرائيل. لم تغب هذه الصورة عن بال نتنياهو، فبادر إلى شجب الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها.

نتنياهو أضعف من أن يواجه وزراءه المتدينين وأحزابهم التي تضم بين صفوفها الآلاف ممن يؤمنون بأن «البصاق» على الرموز المسيحية وإهانتها «فريضة دينية»

لا أرغب في مناقشة ما ورد في بيان نتنياهو، الذي أعلن فيه «أن إسرائيل ملتزمة بشكل تام بالمحافظة على حق العبادة المقدس، والحجيج للأماكن المقدسة لجميع الأديان»، واضاف: «أشجب بشكل صارم كل محاولة لإيذاء المصلين، وسوف نتخذ ضد هذه الأفعال خطوات فورية وحازمة». وقد انضم عدد من الوزراء الإسرائيليين وعبروا، مثل رئيس حكومتهم، عن معارضتهم لتلك الاعتداءات، لكنهم لم يلجأوا إلى نصوص نتنياهو الحازمة، بل آثروا البقاء تحت «رحمة» الدبلوماسية، وتعمّدوا أن يداهنوا، من ثناياها، الجناة ومعلميهم؛ وكذلك فعل بعض الحاخامات، لن يفضي شجب بنيامين نتنياهو وغيره إلى تغيير «الوضع القائم» في إسرائيل، الدولة اليهودية؛ ولن ينجح هو وحكومته في منع استباحة الفرق اليهودية المتزمتة لحرمة الأديان غير اليهودية ولرموزها، لم يكن ذلك خيارا ممكنا لديه في السنوات الماضية، وصار اليوم احتمالا مستحيلا بسبب تشريع «قانون القومية اليهودية» الذي اعترف بفوقية الديانة اليهودية، وأتاح عمليا لجميع العناصر اليهودية المتطرفة والفرق والأحزاب الدينية المتزمتة التزوّد بطاقات «شرعية» غير محدودة، وأباح لهم تحويلها إلى أفعال حقيقية، بدأوا بتنفيذها في جميع ميادين الحياة، وبضمنها طبعا ما نشاهده من تصعيد في مظاهر احتقار أصحاب الديانات الأخرى ورموزهم. هكذا يجب أن نرى الواقع الإسرائيلي الجديد وأن نفهم شجب نتنياهو وزملائه في سياقه؛ فالهدف من موقفهم المعلن هو امتصاص «غضب» الجهات التي احتجت على تزايد الاعتداءات ضد المسيحيين وقد كان قداسة البابا في طليعة المحتجين، كما قرأنا في الأخبار، حيث طالب إسرائيل، بطريقته الهادئة، بضرورة اتخاذ خطوات فعلية لوقف تلك الاعتداءات على المسيحيين وحماية الحريات الدينية وحرية العبادة. وكاستجابة للنداءات الدولية أعلنت شرطة إسرائيل بطريقة «مُمسرحة» عن اعتقال خمسة مشتبهين ضالعين بحادثة البصق على الصليب، وعلى المصلين، في خطوة من شأنها أن تظهر جدية الحكومة الإسرائيلية وتقنع العالم بها. لن أفاجأ إذا قامت الشرطة بالإفراج عن المعتقلين الخمسة من دون أن تقدم بحقهم لوائح اتهام، رغم ظهور صورهم في الشريط المذكور، فنتنياهو أضعف من أن يواجه وزراءه المتدينين وأحزابهم التي تضم بين صفوفها الآلاف ممن يؤمنون أن «البصاق» على الرموز المسيحية واهانتها هي «فريضة دينية»، كانوا قد تربوا عليها في معابدهم التوراتية. إنه النتنياهو نفسه الذي لم يقدر، عندما كانت أوضاعه السياسية أقوى مما هي عليه في هذه الأيام، على معاقبة مثل هؤلاء الجناة، وهو اليوم نتنياهو الجريح الذي لن يجرؤ على أن يواجههم ولا أن يعاقبهم. إنه يعرف حدود قوته الحقيقية ويعرف أين هي مصلحته الشخصية، وأين مرافئ نجاته المأمولة، وهو يراهن، في الوقت نفسه وعن تجربة طويلة، على حدود مواجهة «العالم المسيحي» المحتملة لإسرائيل ولشعبها اليهودي ولحكومته. على الأرجح أن تمر موجة الاعتداءات «بسلام» من ناحية إسرائيل كما مرت «بسلام» جميع سابقاتها، وسوف تزداد الإهانات للصليب وللمسيحيين؛ فميليشيات «يوشع» بدأت تشعر، في هذا الزمن التوراتي، بأنهم أصحاب المملكة وبأنها قائمة فعليا حتى لو لم يرها غيرهم، وفي مملكتهم لن ترفع رايات سوى شمعدان هيكلهم الثالث المرتجى ونجمة داود وسيفهم البتار. من كان في القدس في الأسبوع الاخير شاهد بأم عينيه، وأحس على جلده تبعات هذا الواقع التلمودي الجديد. لن يتغير هذا الواقع إلا إذا بدأ العرب، خاصة نحن أصحاب الأرض الأصليين، بتناول هذه المسألة بجرأة وبواقعية غير مداهِنة، وباشرنا في تغيير بعض مفاهيمنا الأساسية العوجاء، حيال ما جرت العامة منا وعلماء الأمة على تسميته، بتعميم سطحي خاطئ ومضر، باسم «العالم المسيحي». علينا أن نخرج من تلك القوقعة، وأن نحاول تفكيك ذلك العالم وفصل عناصره لما فيه مصلحة فلسطين ومستقبلها. ففي الواقع لم يكن، منذ ولادة المسيح وحتى يومنا هذا، «عالم مسيحي» واحد، ولا حتى مسيح واحد. لماذا لا نراجع أنفسنا ونحاول أن نجد الفوارق الجوهرية بين الملل المسيحية والنحل على اختلاف مشاربها في العالم ونستفيد منها؟ إنها مهمة شاقة، لكنها ضرورية وهي تحتاج إلى إقرار وطني واضح وهمّة لإنشاء هيئة من اختصاصيين ومهنيين وتوكيلهم بمهمة القيام بمسح شامل لما نطلق عليه اسم «العالم المسيحي»، عسانا نهتدي بعد ذلك إلى من يقيم من أولئك المسيحيين في «دار الحرب» ومن يقيم في «دار السلم». فهل من الصعب أن نرى وأن نقر بوجود فرق بين دونالد ترامب المسيحي وصليبه، مثلا، وابن القدس المطران منيب يونان المسيحي وصليبه؟ من لا يرى ذلك الفرق لن يستطيع منع إهانة الصليب في القدس ولا منع انقراض المسيحيين في أرض المسيحية الأولى؛ ومن لا يريد أن يرى الفرق القائم اليوم بين الكنيسة الإنجليكانية في جنوب افريقيا وصليبها المتحرر من نظام الأبرتهايد، وأخواتها الإنجليكانيات في العالم وفي فلسطين وصليبهم المكسور والأسير، لن ينجح في كسر «قوس بيلاطس البنطي» الذي ما زال متكئا بحزن على حجارة القدس، ويشهد على ظلم التاريخ وعلى فساد السلطة ونفوذ المصالح. من يراجع التاريخ سيرى أن المسيحية والمسيحيين وصليبهم لم يهانوا في فلسطين من قبل أولئك المتعصبين المتزمتين اليهود وحسب، فقد أهانهم عبر التاريخ من جاؤوها غاصبين باسم مسيح آخر وسرقوا صليبها، وبنوا كنائسهم على أساسات من جماجم، وتخاصموا فصار لكل كتيبة منهم معبد ومسيح ودين. وأهانها كذلك من جاؤوا ليحرروها من حكم أصحاب ذاك الصليب فبنوا أمجادهم على أنهر من دم وعلى فتاوى أصدرها قضاتهم وشيوخهم، فقضت بضرورة إذلال الصليب ومن يؤمنون به؛ وللأسف ما زالت تلك الفتاوى حية بيننا في بعض المواقع وتنبض بالدماء.

والخلاصة: لن تمنع حكومة إسرائيل تكرار الاعتداءات على المسيحيين، وعلى رموزهم وعلى أماكنهم المقدسة. هكذا علمنا التاريخ؛ ومن لا يقرأ التاريخ سوف يبقى لأصحابه عبدا. بالمقابل، من يحاول أن يصنع التاريخ ويمضي «حاملا صليبه» نحو النور، فحتى لو أخطأ، سيحظى لا محالة بالحرية. سوف تمر موجة الاعتداءات الحالية كما مرت جميع سابقاتها، وسوف يعود قداسة البابا إلى صلاته في روما ويدعو من أجل خلاص العالم؛ وسيمضي حكام العالمين العربي والإسلامي في سبلهم وعلى عروشهم، وستكون القدس في صدورهم ليس أكثر من وجع زائد وثقيل. وسيتمسك رؤساء الكنائس في القدس بمطالبتهم بالمحافظة على»الستاتوس كوو»، وهي بدعة أخرجها الاستعمار للإبقاء على سراب اسمه «الوضع القائم» وهو مجرد أغلال تحيط بصدورنا، ورماح مغروزة على أنقاض حقوقنا التي صودرت في حالة «الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية»، ذات يوم وبقيت رهينة عند بطريركها وسينوده وقلة من أعوانه المقربين. لقد شاهدناهم برفقته في الصورة أثناء زيارته الأخيرة لقداسة البابا في الفاتيكان، ولكن هذه لوحدها مسألة أخرى جديرة بالمتابعة.

لقد أدرك قادة إسرائيل وقبلهم قادة الحركة الصهيونية، أن المسالة المسيحية في شرقنا هي قضية معقدة ومركبة ومصيرية لوجودهم، فسعوا ونجحوا في فهم مغاليقها وبحفر قنواتها وبتوثيق مرابطها، وكان إلى جانبهم دهاقنة هذا الزمن العاقر. هكذا كان، ولكن كانت الحكمة وبقيت مدفونة في تراب القدس، مدينة الملائكة الحالمة، التي سوف تشهد يوما قيامتها الجديدة، إن أراد أهلها ذلك.

كاتب فلسطيني