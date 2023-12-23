من سيخلف ليونيل ميسي على عرشه؟

لندن ـ «القدس العربي»: بعد سنوات من احتكاره غالبية الألقاب الفردية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وبعد الاعتقاد بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ختم إنجازاته الفردية بعد احراز الكرة الذهبية الثامنة للنجم الأسطوري في عام 2023، والتي قد تكون الأخيرة له، فيبرز السؤال الحتمي: من سيخلف ليونيل ميسي؟

في الأفق تقف ثلة من المرشحين تحمّل المسؤولية وخلافة العرش بدءاً من الفرنسي كيليان مبابي مروراً بالثنائي الانكليزي جود بيلينغهام وهاري كاين وصولاً إلى النرويجي إرلينغ هالاند. وعلى الرغم من الموسم المتوسط جداً بألوان باريس سان جيرمان الفرنسي، استفاد صاحب الرقم 10 السابق في برشلونة من لقبه العالمي مع الأرجنتين في مونديال قطر، كي يحصد مرة أخرى الجائزة الكبرى على المستوى الفردي. وبسبب بعده من الآن فصاعداً عن الملاعب الأوروبية، بعدما نفى نفسه في الولايات المتحدة باختياره الدفاع عن ألوان إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين، في بطولة ضعيفة المستوى مقارنة مع الليغا ومنافسات دوري أبطال أوروبا، تبدو فرص “البرغوث” في تسجيل اسمه مجدّداً في القائمة الذهبية للجائزة ضئيلة جداً.

ومن المؤكد أن ميسي (36 عاماً) سيحظى بفرصة التألق مع “ألبيسيليستي” في مسابقة كوبا أميريكا الصيف المقبل (من 20 حزيران/يونيو الى 16 تموز/يوليو)، ولكن حتى في حالة تقديم أداء ملحوظ فإنه لن يتفوّق حتما على منافسيه في دوري أبطال أوروبا وخصوصاً خلال كأس أوروبا 2024 (من 14 حزيران/ يونيو الى 14 تموز/ يوليو في ألمانيا) والتي ستكون بمثابة بوابة للحصول على الكرة الذهبية المنشودة. وعندما سُئل عن آماله في رفع الكرة الذهبية للمرة التاسعة، لم يحسم الأرجنتيني الأمر بعد الحفل الذي أقيم في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في باريس، قائلاً: “لا أفكّر في المستقبل على المدى الطويل، سأتعامل مع ما يحدث يوماً بعد يوم. لدينا كوبا أميريكا في الولايات المتحدة، حيث ألعب الآن، ونحن حاملو اللقب”. وأضاف: “أتلهّف بفارغ الصبر لخوض كوبا أميريكا، وخوض مبارياتها واحدة تلو الأخرى ورؤية كيف أشعر يوما بعد يوم”.

وبعيداً عن ميسي ومنافسه التقليدي الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الذي بات بدوره على شفا الاعتزال الذهبي في السعودية حيث يدافع عن ألوان النصر، من الواضح أن الأنظار تتجه نحو الثنائي هالاند ومبابي اللذين نافسا “بولغا” في ترتيب جائزة أفضل لاعب لعام 2023. ويعوّل المهاجمان على صغر سنهما (23 عاما للنرويجي، و25 عاما للفرنسي) وعلى إحصائيات مخيفة.

وأنهى النرويجي موسم 2022-2023 مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي بتسجيله 56 هدفاً، أي أكثر بهدفين من مبابي، بطل مونديال روسيا 2018. لكن هذا الموسم (2023-2024)، سيعتمد فقط على سجله مع ناديه لإحداث الفارق، بعد أن فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا.

هل سيمهد ذلك الطريق أمام مبابي للظفر بالجائزة الذهبية؟ حيث سيكون الفرنسي أحد النجوم الكبار في البطولة القارية المقبلة، وهي البطولة الكبرى الوحيدة التي تنقص سجلّه مع منتخب بلاده (توّج بكأس العالم ودوري الأمم)، ولا يزال في السباق مع باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا (بلغ ثمن النهائي). ولكن بعد مستوى أكثر من المتوسط قليلاً في دور المجموعات، يتعيّن عليه رفع أدائه في الأدوار الإقصائية لمساعدة فريقه على الذهاب أبعد من ثمن نهائي المسابقة التي يلهث خلف لقبها للمرة الاولى في مسيرته. وقال مدرّبه الإسباني لويس إنريكي: “لاعب مثل كيليان، أنا متأكد من أنه سيفوز بالعديد من الكرات الذهبية”.

ويتعيّن على هالاند ومبابي الحذر من الثنائي الإنكليزي بيلينغهام وكاين الذي سيكون ركيزة أساسية في تحدي منتخب “الأسود الثلاثة” للفوز باللقب القاري بعدما حلّ وصيفاً لإيطاليا في النسخة الاخيرة عام 2021. وبعد أن ظلّ وفياً لفريقه توتنهام لفترة طويلة، خاطر كاين وهو في سن الثلاثين من عمره بالرحيل كي ينضم إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني. لكن قائد منتخب إنكلترا سارع إلى إثبات أنه من دون شك أحد أفضل المهاجمين في العالم (24 هدفًا مع النادي البافاري). وفي الصيف المقبل في بلده الجديد (ألمانيا)، سيكون حريصا على محو خيبة أمل مونديال قطر 2022 وركلة الجزاء التي أهدرها في ربع النهائي ضد منتخب فرنسا.

ومن جهته، أصبح لاعب الوسط الواعد والهداف بيلينغهام (20 عاما) في غضون أشهر قليلة أحد قادة فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني الذي انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو. ويقول مواطنه كيران تريبيير مدافع نيوكاسل: “يمكنه أن يصنع الفارق. في مثل هذه السن المبكرة، مع النضج والجودة والقتالية التي يتمتع بها، هو مخيف”. تصريح يمكن أن يخيف أيضا أولئك الذين، على غراره، يطمحون للجلوس على العرش الذي سيتركه ميسي شاغرا.