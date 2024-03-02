من ضحايا مدرب الجزائر في المرحلة القادمة؟

الجزائر- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن استراتيجية المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، ورؤيته لمشروع محاربي الصحراء في المرحلة القادمة، بما في ذلك الفئة التي ستكون خارج حسابات الجهاز الفني بداية من معسكر مارس/ آذار الحالي، حيث سيخوض المنتخب أول مباراتين منذ صدمة الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

ونقلت العديد من الصحف والمواقع الجزائرية عن منصة “DZFOOT” الناطقة بالفرنسية، أن المدرب الجديد بدأ بالفعل في تحضير القائمة الموسعة التي سيعول عليها في معسكر الشهر الحالي، وذلك تحت شعار “لا مكان لُجل من تجاوز الـ30 عاما”، أو كما جاء نصا “وفقا لمعلوماتنا، فإنه ينوي استبعاد العديد من اللاعبين الذين يبلغون من العمر ثلاثين عاما”، في إشارة واضحة إلى احتمال استبعاد أغلب الحرس القديم للمدرب السابق جمال بلماضي.

وفُسر توجه المدرب الكرواتي / السويسري مع أصحاب الخبرة والمخضرمين، كجزء من الخطوط العريضة المتفق عليها مع رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري وليد صادي، وفي مقدمتها التخلص من صداع ارتفاع معدل أعمار اللاعبين، والبدء في وضع حجر أساس منتخب ينبض بطاقة وحيوية الشباب العشريني، خاصة الجواهر الخام التي فَضلت مؤخرا تمثيل الخضر على حساب فرنسا، لكن دون أن يكشف نفس المصدر عن أسماء الكبار الذين تجاوزا حاجز الـ30 عاما، ولن يكون لهم مكان في خطط بيتكوفيتش في معسكر الشهر الحالي والمستقبل.

في سياق آخر، ذكرت المنصة المحلية، أنه من المفترض أن يتقاضى المدرب الستيني ما مجموعه 135 ألف يورو كراتب شهري، وذلك بعقد مدته تزيد قليلا عن عام ونصف، وتحديدا حتى ديسمبر/ كانون 2025، على أن يتجدد تلقائيا حتى منتصف العام 2026، شريطة الحصول على تأشيرة اللعب في كأس العالم أمريكا الشمالية، وبدرجة أقل ينجح في إعادة محاربي الصحراء إلى الأدوار الإقصائية في كان المغرب المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب سويسرا سابقا، سيستهل مغامرته مع المنتخب الجزائري بمباراتين وديتين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الأولى ستكون أمام بوليفيا مساء يوم الجمعة الموافق الـ22 من الشهر الحالي على ملعب “5 جويلية” في الجزائر، والثانية أمام جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته على ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.