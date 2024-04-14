«من غزة إلى العالم»: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يستضيف ندوة «أفلام فلسطينية من المسافة صفر»

القاهرة ـ «القدس العربي»: ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة التي تقام من 20 إلى 25 الشهر الحالي، ندوة بعنوان «أفلام فلسطينية من المسافة صفر». تركز على الإنتاج الفلسطيني الجديد خلال العدوان على غزة من خلال مبادرة «أفلام من المسافة صفر». المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشهراوي، مبتكر المشروع، الذي يتحدث خلال الندوة بينما تدير الحوار معه الكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر.

تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للفنانين والشباب في غزة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن وإنتاج أفلام قصيرة، سواء كانوا محترفين أو موهوبين أو مبتدئين. يتراوح طول كل فيلم بين 3 و 6 دقائق، وتهدف المبادرة إلى إنتاج 20 عملا فنيا يمكن عرضها في عروض فردية أو جماعية.

يشرف رشيد مشهراوي، الذي ينحدر من غزة، على المشروع بالتعاون مع سينمائيين ومستشارين من فلسطين والعالم العربي والأجنبي، بهدف سرد قصص جديدة وتقديم حكايات لم تسبق تناولها بشكل سينمائي ذو جودة فنية وتقنية عالية، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركة في مهرجانات فنية هامة والانخراط في فعاليات على مستوى عال.

في إطار دورته الثامنة، يعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقاته، ويكرم عدداً من الشخصيات المهمة في عالم السينما والفن.

كما تم اختيار تونس لتكون ضيفة شرف الدورة المقبلة برعاية عدة جهات مصرية ودولية.