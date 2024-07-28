من غزة إلى مجدل شمس: القاتل واحد!

ارتقى 12 فتى وفتاة من بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتلّ إلى بارئهم مساء أول أمس السبت في مجزرة أثارت الكثير من الجدل بعد أن ادعت إسرائيل أنهم قتلوا نتيجة “صاروخ إيراني الصنع أطلقه “حزب الله” اللبناني”، وهو زعم رد عليه مسؤولون في الحزب بإبلاغ الأمم المتحدة أن الحادث كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي مضاد للصواريخ على ملعب كرة قدم في البلدة المذكورة.

يعتبر الحادث تطوّرا لافتا في إطار الاشتباكات التي تصاعدت وتيرتها منذ 8 تشرين أول/أكتوبر 2023 بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، من جهة، و”حزب الله” وفصائل لبنانية وفلسطينية، من جهة أخرى، وقد حصل عقب إعلان الحزب عن مصرع 4 من عناصره بنيران إسرائيلية ليرتفع عدد قتلاه إلى 384 منذ بدء القصف المتبادل الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم من الجانب اللبناني.

معلوم طبعا أن الفصائل اللبنانية والفلسطينية ترهن وقف القصف بإنهاء إسرائيل العدوان الذي تشنه بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، والذي خلّف أكثر من 128 ألفا بين قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

يكشف مشهد ما بعد الواقعة بوضوح المسؤولين الحقيقيين عنها، فقد رفض أهل البلدة، الذين شيّعوا ضحاياها بالأكفان البيضاء، مسارعة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قتلة الشعب الفلسطيني في غزة، إلى تجيير المقتلة الحاصلة ضمن حسابات إسرائيل، وواجه أهل مجدل شمس أحد أكثر الوزراء الإسرائيليين تطرّفا ووقاحة وإرهابا، بتسلئيل سموتريتش، حين حاول زيارة البلدة بهتافات “ارحل أيها المجرم. لا نريدك في الجولان”.

واضح أن قادة الدولة العبرية قد قرروا استغلال الحادثة إلى أقصى حد ممكن، وكما فعلوا حين احتلّوا الجولان، ونهبوا أراضيه، فقد قاموا أيضا بسرقة دماء الضحايا لتجييش العالم ضد “حزب الله”، فهدد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بتدفيع الحزب “ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل”، وزار وزير الحرب يوآف غالانت المنطقة محملا الحزب مسؤولية المجزرة، وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي عن “خطط للرد مع الاستعداد لكل تطور” داعيا إلى “فتح الملاجئ” الخ.

الاستغلال السياسي والإعلامي الإسرائيلي للواقعة يقوم بالنفخ في عناصر محددة وتجاهل وإخفاء أخرى، وهو يثير كالعادة اتهامات لإسرائيل يتمّ تداولها بين أبناء الجولان السوري، وفلسطينيي الداخل. تتركز هذه الاتهامات على تعمّد جيش الاحتلال إبقاء المناطق التي لا يسكنها اليهود غير محميّة بمنظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية، أو جعلها، كما حصل على ما يظهر في حادثة مجدل شمس، مناطق اعتراض للصواريخ مما يعرّضها للحوادث.

أحد أدباء وناشطي البلدة المعروفين علّق ببلاغة على الحادثة قائلا إن دم الأطفال واحد في الأرض في غزة وفي إدلب وفي قانا، وإن “دم القاتل ذاته واحد في كل مكان”، وتعليق أولياء الدم، أهالي الضحايا، أكثر فصاحة من كل التصريحات.