مقالات | كاريكاتير | محمد سباعنة

من غزة لجنين…

22 - يناير - 2025

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 22, 2025 الساعة 9:15 م

    من غزة العزة لجنين الصمود والبطولة عنوان لتحرير فلسطين والأقصى المبارك من قبضة عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 22, 2025 الساعة 9:22 م

    من غزة لجنين لن يركع أحرار فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🔥🐒

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  3. يقول عصام لقلش:
    يناير 23, 2025 الساعة 7:15 ص

    من غزة الصمود لمخيم جنين رعب الاحتلال وسينتصرون بإذن الله

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