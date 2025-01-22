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من غزة العزة لجنين الصمود والبطولة عنوان لتحرير فلسطين والأقصى المبارك من قبضة عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
من غزة لجنين لن يركع أحرار فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🔥🐒
من غزة الصمود لمخيم جنين رعب الاحتلال وسينتصرون بإذن الله
من غزة العزة لجنين الصمود والبطولة عنوان لتحرير فلسطين والأقصى المبارك من قبضة عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
من غزة لجنين لن يركع أحرار فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🔥🐒
من غزة الصمود لمخيم جنين رعب الاحتلال وسينتصرون بإذن الله