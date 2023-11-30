من فييتنام وتشيلي إلى العراق وفلسطين: كيسنجر في مزابل التاريخ

في وسع مناصري هنري كيسنجر (1923-2023)، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والأشهر في أطوار ما بعد الحرب العالمية الثانية وعقود الحرب الباردة؛ أن يبدأوا من سلسلة مواقع شخصية وظيفية انفرد بها، فلم تفرده عن سواه من شاغلي المواقع ذاتها فحسب، بل منحته شهادة نصح عالية الاعتماد لدى زعماء العالم المعاصر، من قادة المعسكَرين السابقين الغربي والشرقي، إلى نفر من طغاة العالم ومستبديه في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مروراً بدولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن مقام خاصّ واستثنائي التميّز.
لقد كان أوّل أمريكي بافاري الأصل، يهودي الديانة من أسرة لاجئة، ينقلب إلى رجل سياسة ودبلوماسية وأمن قومي، ويخدم 12 رئيساً أمريكياً في وظيفة مباشرة فعلية أو أخرى غير مباشرة واستشارية، مما يجعله مهندس هذه أو تلك من كتلة قرارات أمريكية كونية لرُبع رؤساء أمريكا أجمعين. وكان سبقاً نادراً تماماً أن يتولى موقع مستشار الأمن القومي سنة 1969 في إدارة ريشارد نكسون، ثمّ يحتفظ بالوظيفة ذاتها إلى جانب وزارة الخارجية في سنة 1973، ويواصل مهامّ مماثلة بعد استقالة نكسون وتنصيب جيرالد فورد. وفي الحالتين، كما يقرّ دافيد سانغر كاتب رثائه في صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخراً، كان الرجل الذي «أعاد صياغة الدبلوماسية لتعكس مصالح أمريكا، وعُورض لأنه أهمل القيم الأمريكية، خاصة في ميدان حقوق الإنسان، كلما اعتقد أنّ التخلّي عنها يخدم أغراض الأمّة».
حقبة السبعينيات في السياسة الخارجية الأمريكية جرى تخريب الديمقراطيات الوليدة هنا وهناك في العالم، مقابل صناعة الدكتاتوريات وحماية أنظمة الاستبداد والفساد
وكان أوّل مسؤول سياسي ودبلوماسي أمريكي يعاصر كامل رؤساء الصين الشعبية منذ استحداث المنصب، ابتداء من ماوتسي تونغ وحتى شي جين بينغ، بحيث يمكن الافتراض بأنه عاش القسط الأعظم من تحوّلات البلد الكبرى، السياسية والاقتصادية والإيديولوجية، وتعاطى مع الثورة الثقافية مثل اقتصاد السوق الاشتراكي، وشهد التآخي المزعوم بين قطاع الدولة والرأسمال الحرّ. وفي تموز (يوليو) الماضي فقط، لقي كيسنجر في بكين استقبالاً حافلاً قلّ نظيره لدى كبار زوّار الصين، بل أنّ مليارديرات أمثال إيلون ماسك وبيل غيتس لم يحظيا بحفاوة مماثلة، أو حتى مدانية.
وفي سنة 1973 تقاسم كيسنجر جائزة نوبل للسلام مع الدبلوماسي من فييتنام الشمالية لو دوك ثو، وذلك في أعقاب المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس وتكللت بصفقة إنهاء التورط الأمريكي في حرب فييتنام؛ رغم أنّ انتصار ثوار الفييتكونغ الصاعق، لاحقاً، جعل تلك الاتفاقية تحصيل حاصل. ولم يكن عجيباً، مطلع 1974 تحديداً وفي ذروة انكشاف فضيحة ووترغيت، أن تضعه أسبوعية «نيوزويك» الأمريكية على غلافها، ولكن في هيئة «السوبرمان ك.»؛ فتلك كانت حقبة السبعينيات في السياسة الخارجية الأمريكية، حين جرى تخريب الديمقراطيات الوليدة هنا وهناك في العالم، مقابل صناعة الدكتاتوريات وحماية أنظمة الاستبداد والفساد. وكان انقلاب تشيلي، 1973، هو المثال الأوضح حين أعلن كيسنجر أنّ واشنطن (وبالتالي هو شخصياً، خلف رئيسه نكسون) كانت «مخيّرة بين الديمقراطية والاقتصاد، وكان طبيعياً أن تنحاز إلى الاقتصاد»!
وفي الانتقال من فييتنام وتشيلي إلى الشرق الأوسط، العراق وفلسطين بصفة خاصة، لعلّ من المفيد اقتباس الحصيلة الكيسنجرية عن طريق مارتن إنديك، سفير الولايات المتحدة الأسبق في دولة الاحتلال وأوّل يهودي يتولى هذا المنصب على دفعتين بين 1995 و2001، ومساعد وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب رئيس معهد بروكينغز. كتابه «سيد اللعبة: هنري كيسنجر وفنّ دبلوماسية الشرق الأوسط» لا صلة تجمعه بأيّ فنّ آخر سوى ألاعيب الخطوة خطوة وأحابيل فكّ الارتباط؛ سواء في إتمام صفقات السلام بين أنور السادات ودولة الاحتلال، أو في استدراج حافظ الأسد إلى حيث كان يهرع أصلاً تحت خيمة سعسع.
فصول الكتاب تنتهي إلى، لأنها ابتدأت أصلاً من، إسباغ صفة «هنري العرب» على كيسنجر، ليس تيمناً إلا بسَلَف بريطاني شهير بدوره هو لورانس العرب: «الفارق بين زعيم عظيم وآخر عادي ليس شكلاً وفكراً بل رؤيةً وشجاعة. الرجل العظيم يفهم جوهر المشكلة، والزعيم العادي يدرك الأعراض فقط»؛ يسوق إنديك هذا الاقتباس من كيسنجر نفسه، كي يعقد الصلة مع الضابط الاستعماري البريطاني، ولكن كي يقزّم أيضاً أولئك العاديين العرب الذين جرّهم إلى الحاضنة الأمريكية/ الإسرائيلية..
خلاصاته الأشهر بصدد الشرق الأوسط يصحّ أن تُستعاد، مراراً وتكراراً وعلى نحو شبه حرفي أحياناً، لأنّ هذه وسيلة تدقيق الفحوى وتثبيت المغزى في آن معاً:
ـ ترشيد دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة سحق الانتفاضة الأولى، بطرائق «وحشيّة وشاملة وخاطفة»، طبقاً لمفردات كيسنجر كما أسرّ بها جوليوس بيرمان الرئيس الأسبق للمنظمات اليهودية الأمريكية.
ـ حض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب على انتهاج ضربات «جراحية» تستهدف عمق العراق الحضاري والاجتماعي والاقتصادي، بما يصيب البلد والشعب، قبل النظام وآلته العسكرية والسياسية.
ـ المزج بين القصف السجّادي الشامل وبين توفير عدد منتقى من الأهداف، بما يضمن «نزع أسنان العراق من دون تدمير قدرته على مقاومة أي غزو خارجي من جانب جيرانه المتلهفين على ذلك».
ـ توبيخ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، القتيل بأيدٍ يهودية لاحقاً، لأنّ ما تعاقدوا عليه مع ياسر عرفات في أوسلو ثمّ في البيت الأبيض قد يفضي إلى دولة فلسطينية (رفضها كيسنجر على أية حال وأيّ شكل وأينما قامت).
ـ التهكم العلني على بعض «الصبية الهواة» في البيت الأبيض، الذين لا يميزون بين «البزنس» والأخلاق، ويخلطون التجارة بحقوق الإنسان، ولا تفريق عندهم في حروب التبادل بين العصبوية الأورو ـ أمريكية وشرعة التقاسم الكوني لسوق شاسعة بقدر ماهي ضيقة…
ولعلّ كتاب كيسنجر الضخم «دبلوماسية»، 1994، هو عصارة مصالحات الفكر البراغماتي والتعاقد السرّي مع توازنات القوّة، وخلاصة انعدام الحدّ الأدنى من الأخلاق بين العنف والرطانة الليبرالية، وبين الدم والبترول؛ بقدر ما هو، أيضاً، وصفة عالم خرج من قمقم الحرب الباردة دون أن يهتدي الى فضاء جديد، وما يتمحور معه من أعراف جديدة وألاعيب (تسمّى «ستراتيجيات» من قبيل التهذيب الذرائعي). المبادئ، هنا، تقوم على التالي:
1 ـ العالم الراهن يقتضي، أكثر من أي وقت مضى، امتلاك المعنى الأشدّ وضوحاً وبروداً ونفياً للعواطف بصدد مضمون وجدوى مفهوم المصلحة الوطنية (والكونية، لأنّ المصلحة الوطنية الأمريكية هي مصلحة البشرية، شاءت تلك البشرية أم أبت).
2 ـ ينبغي وضع أكبر قدر ممكن من علامات الاستفهام والريبة، أبد الدهر ودونما تردّد أو تلكؤ، على أي ترتيبات متصلة بالأمن الجماعي، سيما تلك التي ترتكز جوهرياً على ذلك «الإجماع الصوفي الغامض» حول أخلاقية انتفاء القوّة (وبالتالي اللجوء إليها) في مختلف ميادين العلاقات الدولية.
3 ـ لا مناص من ترجيح (ثم صياغة وتطوير) التحالفات الصريحة القائمة على المصلحة المشتركة، وغضّ النظر عن التحالفات المقابلة التي تحوّل مقولات «السلام» و»الحرّية» إلى شعارات وشعائر زلقة ومطاطة وجوفاء.
وفي أحدث تعليق له على الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في قطاع غزّة هذه الأيام، اعتبر سليل اللجوء اليهودي الألماني إلى أمريكا أنّ تظاهرات برلين المؤيدة للفلسطينيين ليست سوى نتاج سياسات الحكومة الألمانية في استقبال… اللاجئين. كأنّ مزبلة تاريخ غزاوية، إضافية وراهنة ومتوّجة للسنة الـ100 من الهمجية الهوجاء، كانت تنقص مزابل كيسنجر، الكثيرة السابقة!
بالنسبة للعرب، كان كيسنجر قذراً و صهيونياً حتى النخاع. فهو الذي صنع من دولة الاحتلال حليفاً دائماً لأميركا، و دعم تجاوزاتها، و لم يرى في السلام خياراً استراتيجياً محبةً بالعرب بل لمصلحة دولة الاحتلال. و كيسنجر هو صانع «عالمية» حافظ الاسد بعد اتفاق سعسع، و جعل من الاسد حليفاً من تحت الطاولة، ليعمل الأسد على إبعاد منظمة التحرير عن حدود إسرائيل.
إذا تذكرنا مقولته؛ «لا يوجد أصدقاء دائمين بل يوجد مصالح دائمة»، يمكننا فهم الكثير من سياسات اميركا اللا-مبدأية في العالم. و لذلك بالنسبة لاميركا، كان لكيسنجر اسهاماته الواضحة في صنع عظمتها. فهو الداهية الذي اعاد العلاقات مع الصين و كسر من تمدد الشيوعية في جنوب شرق آسيا، و دعم مقعد الصين في مجلس الامن لتأخذ مكان تايوان، و صنع سياسات خارجية لبسط سطوة اميركا في العالم، و ساعد على تفوّقها على أوروپا و بقي ل ٧ عقود مستشاراً للبيت الايض لسياسات اميركا الخارجية مع الادارات المتعاقبة جمهورية كانت ام ديمقراطية.
“لا صداقة دائمة ولا عداء دائم بين الدول” عنوان مأخوذ من مقولة تشرشل (وليس كيسنجر) “لا عداء دائم، ولا صداقة دائمة، بل مصالح دائمة”. وكذا الدول، خاصة تلك تربطها صلة الجوار، ما يحتم التعايش وتعظيم الجوانب الإيجابية فيما بينها، فمن الحكمة النظر للأمور بإيجابية، أي: محاولة تحويل المواقف السلبية إلى إيجابية تعود للجميع بالخير والأمن والسلام من خلال الدبلوماسية والحوار، مع ضرورة بناء قوة ذاتية من النواحي العلمية والاقتصادية والعسكرية. ومن الأمور المؤثرة في تعزيز العلاقات بين الدول محاولة إبراز أهمية دولة معينة بالنسبة للدولة الأخرى، في مجالات الاستقرار الإقليمي، والتجارة المتبادلة، والاستثمار، ونحو ذلك. ومع ذلك ينبغي ألا يغيب عن الذهن حقيقة أن العلاقات الدولية هي تفاعلات بين الدول تأخذ أحد النمطين: النمط التعاوني أو الصراعي، والأخير هو الأكثر شيوعا رغم محاولة كثير من الدول إخفاء ذلك تحت ستار العلاقات الودية التعاونية، بدوافع كسب مزيد من القوة والنفوذ… يتبع
تزخر كتب العلاقات الدولية بالنظريات التي تصف استراتيجيات تعامل الدول فيما بينها، كالواقعية، أي أن الدول تعمل على زيادة قوتها، من أجل زيادة ازدهارها، مع الإيمان بأن المصلحة الأولى للدولة تكمن في الحفاظ على كيانها، ومن ثم السعي لاكتساب مزيد من القوة كضرورة اقتصادية وسياسية. لذا فإن تعزيز أرضية أخلاقية قد لا تستطيع الحكومات تحقيقه دائما، لكن يأتي رفع مستوى الدفاع عن الوطن في مقدمة الأولويات. من هنا يقول كيسنجر إنه “ليس من مصلحة أمريكا أن تحل أي مشكلة في العالم، لكن من مصلحتها أن تمسك بخيوط المشكلة وتحركها حسب المصلحة القومية الأمريكية”. كذلك، هناك ما يعرف بالاستراتيجية الليبرالية في التعامل بين الدول، وذلك بالاعتماد على مبدأ التعاون والقوة الناعمة لتعزيز مصالح كل دولة، باستخدام القوة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، فالدبلوماسية أكثر فاعلية في تعزيز المصالح السياسية من التهديد بالقوة، خاصة مع وجود منظمات الأمم المتحدة. فهل ستعود الدول العربية لتمثل كتلة دولية مؤثرة؟ إن كان ذلك، فليس في المستقبل القريب. ولكن ينبغي تعزيز العلاقات البينية العربية مع أخذ العبرة من الأحداث والتجارب السابقة.
هذا العملاق لو بقي حيا لما سمح للمتطرف النتن-ياهو وعصابة المستوطنين بالاقدام على الجرائم التي ارتكبها طيلة 47 يوم من القصف المتواصل. هذا الذي يسمى عملاق الدبلوماسية الأمريكية في السبعينيات من القرن الماضي كان له رؤية شجاعة حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حين كانت الأغلبية صامتة أو خائفة من قول ولو نصف الحقيقة. فالفضل يعود إلى هنري كيسنجر وتكييفه للصراع بأنه “صراع الحقين” الحق الاسرائيلي في الوجود على أرض أجداده مذ قرون والحق الفلسطيني في الوجود على أرض أجداده كذلك منذ قرون. فكيسنجر استعان بالتاريخ لكي يصل إلى قناعته متجاوزا مسألة الحداثة ومتجاوزا مسألة الحيازة سند الحائز. ففي زمنه تقدم مسار التسوية كثيرا ولم تمنح الفرصة لظهور المتطرفين الصهاينة والمتدينين اليهود ولكن بعده بدأ الأمر يتغير بدءا بمجازر شارون وشامير وصولا الى نتنياهو وسموتريتش وحثالة المستوطنين الصهاينة الذين يدعون إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني من على أرضه.
{ لقد كان أوّل أمريكي بافاري الأصل، يهودي الديانة من أسرة لاجئة، ينقلب إلى رجل سياسة ودبلوماسية وأمن قومي } …
كثير من الكتّاب العرب تهمهم كثيرا مسائل الأصل والفصل والدين رغم أنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم وهم يحاولون “محاربة” قضايا العنصرية والتمييز العرقي والتطرف الديني وما إلى ذلك : ولله في خلقه شؤون
بارك الله يا أخت سائلة على هذا التعليق الثاقب والألمعي حقا
إذ يتلاءم بعمق شديد مع تعليقي الذي نال إعجاب الكثير في هذا المنبر وفي غيره من المنابر
تحيات طيبات
وأنا أيضا أشارك الرأي بكل سرور وامتنان في القول
بأن تعليق الأخت السائلة هادف وألمعي وينسجم كثيرا مع تعليقي وأدعوكِ إلى الكتابة في صحيفتنا
الأستاذ الدكتور رشود الخريف
مقالة شاملة ومفيدة وفي الصميم لكن تعليق “المواطن المشرد ” لافت ويستحق البحث والتنويه والدعم توخيا للموضوعية التاريخية؟
غير صحيح أن الكتاب العرب يتناقضون بشأن التطرف والدين..رغم كل التحديات السلبية..
أكثر الامم نزولا عند فكرة السلام والتعايش هم العرب لا الغرب.تحية للكاتب الحديدي.
العرب من يوم يومهم أكثر الأمم يقتلون بعضهم بعضا كما جاء في الحديث النبوي الشريف. يلزمك الكثير لكي تتعلم عن تاريخ العرب!
الأخت الكريمة سائلة
عليك نور بهذه الملاحظات المتألقة حقا..