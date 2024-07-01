من لوبين إلى ميلوني وبالعكس: كيف تتخفى معاداة السامية؟

كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا عن تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بنسبة عالية قاربت 33.5 في المئة من الأصوات، وذلك للمرة الأولى منذ 66 سنة من عمر الجمهورية الفرنسية الخامسة. وإذا كانت الجولة الثانية في 7 تموز (يوليو) الجاري لا تستبعد وقوع مفاجآت هنا وهناك يمكن أن تبدّل تركيبة الجمعية الوطنية المقبلة، خاصة لجهة تعزيز مواقع كتلة «الجبهة الشعبية الجديدة» اليسارية، فإن الراسخ والواضح للتو هو خسران الرهان الذي عقده الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حين اتخذ القرار المفاجئ بحلّ البرلمان، ليس على صعيد الهزيمة النكراء التي مُني بها معسكره فقط، بل كذلك في مؤشرات الاندثار التدريجي والنهائي لما يُسمّى بـ«الماكرونية» ذاتها.

حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لم تكن غائبة عن المشهد السياسي المضطرم في فرنسا، سواء قبل قرار حلّ الجمعية الوطنية أو بعده وخلال الأسابيع القليلة للحملات الانتخابية، وهذه حال طبيعية بالنظر إلى وحشية المجازر وجسامة الانتهاكات. وقد تبلورت المواقف عموماً لدى قطب أول يدعم دولة الاحتلال ويضمّ اليمين المتطرف والتقليدي وبعض قوى الوسط واليسار، وقطب ثانٍ يتزعمه حزب «فرنسا الأبية» ويتضامن مع مأساة أهل غزة ويدين جرائم الحرب الإسرائيلية ويدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي قلب القطب الأول سعى حزب مارين لوبين إلى تجميل تاريخه القبيح، الذي بدأ من ركائز تأسيسه النازية وانتقل إلى اعتبار المحرقة مجرد «تفصيل» في الحرب العالمية الثانية وينتهي اليوم إلى العنصرية وكراهية الآخر عموماً والمسلمين خصوصاً. وهكذا امتطى موجة اتهام القطب الثاني بمعاداة السامية، رغم افتضاح هذه اللعبة واضطراره إلى استبعاد اثنين من مرشحي الحزب أعربا عن مشاعر عنصرية وكراهية صريحة لليهود.

غير بعيد عن فرنسا ولكن في قلب أوروبا الغربية أيضاً وفي إيطاليا تحديداً حيث يحكم حزب «أخوة إيطاليا» اليميني المتطرف بقيادة رئيسة الوزراء الحالية جورجيا ميلوني، تكشفت فضيحة جديدة مع تسريب مقاطع فيديو لمجموعات من «الشباب الوطني» التابع للحزب، تؤدي التحية النازية وتهتف بحياة الدكتاتور الفاشي الإيطالي بنيتو موسوليني، كما تكيل الشتائم لأحد ممثلي الحزب في مجلس الشيوخ لأنه يهودي الديانة. ولقد انتظرت ميلوني ثلاثة أسابيع قبل أن تضطر إلى استنكار الواقعة، فتقتفي أثر الفرنسية مارين لوبين في التنصل من معاداة السامية، وذلك تحت المظلة الأشهر الرائجة هذه الأيام، أي التسابق على تأييد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وليس جديداً أن تتخفى مظاهر معاداة السامية تحت أقنعة شتى، وأن تضرب بجذورها في تربة سياسية أو اقتصادية أو مالية أو مذهبية أو ثقافية، إلا أن حوليات التاريخ تؤكد أن الأكثر افتضاحاً في طرائق التخفي الكثيرة هي تلك النزوعات العنصرية المتأصلة التي تجمع بين كراهية الديانة والثقافة إلى كراهية العرق واللون. وهذه لا سبيل إلى استئصالها من العقول والنفوس، ولا طلاء أيضاً يمكن أن يجمّل وجوهها القبيحة.