من ما زال في حاجة إلى نقابة عمالية في الجزائر؟

نطرح هذا السؤال بمناسبة انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بداية هذا الأسبوع – يومي 23 – 24 يوليو/تموز الحالي- المؤتمر الذي يتم التعويل عليه لفرز قيادة جديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تتمتع بالحد الأدنى من الشرعية والمصداقية، بعد المرحلة الانتقالية الصعبة التي عاشها الاتحاد العام، إثر الاستقالة التي فرضت على الأمين العام الأسبق سيدي سعيد عبد المجيد، في خضم الأحداث التي دشنها الحراك الشعبي، هو الذي استمر على رأس الاتحاد لأكثر من عشرين سنة -1997- 2019 ليتوجه مباشرة إلى السجن بتهم فساد ثقيلة، كما حصل مع كثير من الوجوه السياسية المحسوبة على نظام بوتفليقة السياسي والاقتصادي، الذي تحول الرجل فيه إلى أحد وجوهه المدافعة بشراسة عنه.

ليتم لاحقا انتخاب سليم لباطشة على رأس الاتحاد بين 2019- 23 من دون أن يتمكن هذه النقابي صاحب المسار النقابي والكاريزما المتواضعة، من إعادة الروح إلى هذا الهيكل النقابي، الذي تحول إلى جزء من أجهزة النظام السياسي الجزائري بكل العيوب المعروفة عنه. لباطشة الذي كانت له تجربة برلمانية زيادة على تلك النقابية، عندما التحق بحزب العمال كنائب برلماني 2012-2017 لينشق بسرعة عن قيادة الحزب، الذي تمكنت قائدته – لويزة حنون – في وقت سابق من كسب ود بعض القيادات النقابية، لتضمها لهذا الحزب التروتسكي، الذي تسيره بيد من حديد، منحتهم الفرصة للدخول إلى البرلمان كنواب بدعم واضح من الحزب، سهله النظام الانتخابي وتحالفاته السياسية، خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تقربت منه زعيمة الحزب، في أكثر من محطة سياسية. لتكون استقالة لباطشة غير المنتظرة هذه المرة من منصبه كأمين عام للاتحاد، التي أعلن عنها رسميا «لأسباب شخصية» لم تسمح للأمين العام من تخصيص الوقت الكافي لنشاطه النقابي، الذي يتطلبه منصبه على رأس المركزية النقابية، كما جاء في الإعلان الرسمي الذي تم فيه إعلام الرأي العام بهذه الاستقالة المفاجئة، في حين ربطها الإعلام الوطني والدولي بالجو السياسي المعادي للعمل النقابي السائد في الجزائر هذه الأيام، الذي لم يسهل عمل هذا المسؤول في هذا الظرف الصعب، الذي وصل فيه إلى قيادة المركزية النقابية، من دون التمكن من كسب قاعدة نقابية تدعمه وتحميه، خلال هذا الوقت القصير الذي قضاه على رأس المركزية النقابية، زيادة على الضغوط التي يكون الرجل قد تعرض لها من قبل ما تبقى من قاعدة عمالية ونقابية، في وقت كانت فيه السلطات العمومية تصدر سلسلة القوانين المنظمة للعمل النقابي، وحق الإضراب التي صادق عليها البرلمان بيسر كبير، رغم ما عبرت عنه حركة مجتمع السلم من رفض، لم يكن كافيا لكي يتم تعطيل هذه القوانين التي تخوف منها الكثير من النقابيين، واعتبروها تهديدا للعمل النقابي، ولحق الإضراب المكرس دستوريا.. قوانين لم يتم حولها نقاش على المستوى السياسي والإعلامي في البلد، كدليل إضافي على المكانة المتواضعة جدا التي أصبحت تحتلها المسألة النقابية والاجتماعية ككل في الجزائر. في وقت سيطرت فيه أفكار يمينية واضحة على النخب السياسية والفكرية الحاكمة، قد تؤدي إلى إفراغ البلد من مؤسسات الحوار الاجتماعي على غرار النقابات، رغم كل عيوبها التي حافظت على السلمية التي عرفها عالم الشغل في الجزائر لحد الساعة، بكل ما يمكن أن يترتب عليه من مواجهات عنيفة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الكثير من الجزائريين، بمن في ذلك الفئات العمالية الأجيرة، وحتى بعض الفئات الوسطى التي مسها هذا الإفقار الذي تعيشه فئات واسعة من الجزائريين.

قوانين لم يتم حولها نقاش على المستوى السياسي والإعلامي، دليل إضافي على المكانة المتواضعة جدا التي أصبحت تحتلها المسألة النقابية والاجتماعية في الجزائر

في ظل ما قامت به النخب السياسية التي استطاعت فرض توجهات اقتصادية جديدة، بداية من منتصف ثمانينيات القرن الماضي خلال فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، حين كان البلد يعيش حالة اضطراب سياسي وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور المصدر المالي شبه الوحيد المتمثل في المحروقات، أدت عمليا إلى بداية تفكيك القطاع العمومي الذي كانت تحتل فيه التجربة النقابية الوطنية مكانة مرموقة، من دون إنتاج قطاع خاص قوي وفعال وعد به الجزائريون كبديل مكمل للقطاع العام الذي اتهم بكل العيوب، كان يمكن تصور ظهور تجربة نقابية قوية داخله، الشيء الذي لم يحصل تماما، بعد فشل القيادات النقابية البيروقراطية المتعودة على العمل النقابي في القطاع العام، في التوسع داخل القطاع الخاص الذي أصبح يوجد الآن في وضع فراغ نقابي كلي، رغم أن أغلبية اليد العاملة الجزائرية تشتغل في الوقت الحالي داخل القطاع الخاص، ليحصل الفراغ نفسه داخل القطاع الخاص الدولي، الذي بدأ في التوسع في الجزائر، وهو يعيش الغياب النقابي نفسه يكون قد ساعد عليه سن العمال الصغيرة وقلة تجربتهم النقابية، ذلك التواطؤ الذي يجده رب العمل الأجنبي مع النقابة الرسمية، وهي تسكت عن الكثير من التجاوزات وحقوق العمال الذين ما زالوا لحد الآن يتمتعون بظروف عمل وأجور أحسن من تلك التي توفرها المؤسسة الجزائرية، ما يجعلهم يسكتون عن غياب العمل النقابي في مؤسستهم الجديدة إلى حين. لتحصل المفارقة التي لاحظناها في السنوات الأخيرة، أكثر من مرة، تحول القيادي النقابي نفسه إلى رب عمل داخل القطاع الخاص، بدل أن يساعد رفاقه العمال على تكوين نقابات لمراقبة رب العمل هذا، الذي تقرب منه لدرجة التماهي معه، بعد طول احتكاك معه في الحزب الذي «ناضل» داخله معه وهو يقوم معه بتنشيط الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، التي تخصص فيها كنقابي ومسؤول سياسي داخل أحزاب السلطة التي اعتمدت على هذه القيادات النقابية المتفرغة للعمل النقابي رسميا، في إنجاز مهامها السياسية والحزبية، التي تحولت إلى مهن أساسية لديها، بدل عملها النقابي الذي ابتعدت عنه بشكل واضح لم يعد الأجير الجزائري في حاجة له. كما تبينه حالة الفراغ التي تعيشها النقابات الرسمية في الجزائر.

كاتب جزائري