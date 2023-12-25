من نقطة صفر.. القسام تفجر آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة في محاور مدينة غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لمعارك ميدانية في مدينة غزة، بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت الفيديو تفجير مقاومي القسام آليات عسكرية،وقنص جنود آخرين، وتفجير دبابة إسرائيلية من المسافة صفر.

احتراق جنود وقنص آخرين وتفجير دبابة من نقطة صفر 🔥 الآن كتائب القسام تبث مشاهد قوية من استهداف مجاهديها آليات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/zQKIGOTPhL — رضوان الأخرس (@rdooan) December 25, 2023

وكانت القسام أعلنت الاثنين، أنها استهدفت جنودا إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان إنها استهدفت “ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس”.

وفي بيان ثان، ذكرت أنها استهدفت “تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون”.

وسبق أن أعلنت مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن استقبال 18 جنديا أصيبوا أثناء القتال بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وفق إعلام عبري.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة قتلى الجنود والضباط في صفوفه إلى 489 منذ بداية الحرب على قطاع غزة.