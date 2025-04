من هم ضحايا تحطّم الهليكوبتر السياحية في نيويورك- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أعلن إريك آدامز، رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية، أن طائرة هليكوبتر سياحية سقطت في نهر هدسون، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وهم أسرة إسبانية مكونة من خمسة أفراد، بالإضافة إلى الطيار.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مصادر، أن الضحايا هم أوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي في شركة سيمنز الألمانية، وزوجته ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهما الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 و11 عاماً، بحسب شبكة ABC News. ولم يتم الكشف عن هوية الطيار.

وأوضح رئيس البلدية والشرطة أن العائلة الإسبانية كانت على متن مروحية استأجرتها من إحدى الشركات التي تقدم خدمة التحليق فوق نيويورك لمشاهدة المناظر الخلابة لناطحات السحاب وتمثال الحرية، وهو نشاط شائع بين ملايين الزوار، رغم الانتقادات المستمرة بسبب الضوضاء والتلوث الذي يسببه.

وقالت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، إن المروحية من طراز “بيل 206″، التابعة لشركة “نيويورك هليكوبتر تورز”، غادرت في حوالي الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:00 بتوقيت جرينتش) من مهبط للطائرات المروحية في وسط المدينة، ثم حلقت شمالاً فوق نهر هدسون قبل سقوطها.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة الحادث، حيث ظهر جسم كبير يسقط في النهر، تبعه بعد ثوانٍ ما يبدو أنه جزء من الطائرة.

وأحالت شرطة المدينة طلبات تأكيد وجود إسكوبار على متن الطائرة إلى خفر السواحل الأمريكي، الذي أفاد في بيان رسمي بأنه لا يملك أسماء الضحايا رسمياً حتى الآن. ولم ترد شركة سيمنز بعد على طلبات التعليق حول الحادث.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.

The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx

— RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025