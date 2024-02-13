من هو الجنرال “موشي” الذي استشهد في غزة؟

لندن- “القدس العربي”:

استشهد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، وعدد من أفراد عائلته في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل العائلة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الثلاثاء 13 شباط 2024، وخلّف القصف أيضاً إصابة مجموعة من المواطنين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أوضحت أنه في ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته في مُخيم النصيرات. ويعتبر الفنان الفلسطيني علاء قدوحة من بين أشهر الفنانين على منصة “تيك توك”، وكان يظهر في مشاهد عديدة على أنه “ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي”، وله العديد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

اشتهر الفنان الفلسطيني علاء قدوحة عام 2023 بتجسيد شخصية “الجنرال الإسرائيلي موشي”، وجذب المشاهدين في العالم العربي بعد أن نشر فيديو قصيراً على موقع التواصل “تيك توك”، علَّق فيه على مشهد “غراب” يُسقط علم إسرائيل.

بينما زاد الانتباه لفيديوهات “الجنرال الإسرائيلي موشي” بعد استشهاد جندي مصري في اشتباك مع جنود إسرائيليين، أثناء تسلله بالخطأ للحدود لمطاردة أحد العناصر الإجرامية.

فى تقرير لوكالة رويترز، قالت إن معظم التعليقات على “فيديو الغراب” تشير إلى أن أصحابها يعتقدون بالفعل أنه “جنرال إسرائيلي”. وأضافت أن فريق تقصٍّ قام بتتبع الفيديو، وتبيَّن أنه فيديو حقيقي، لكنه ساخر، فالرجل الموجود في الفيديو هو الفنان الفلسطيني علاء قدوحة.

تجدر الإشارة إلى أن الممثل الفلسطيني علاء قدوحة شاب لاجئ، تنحدر أصوله بالأساس إلى مدينة يافا المحتلة، ويقدم نفسه على أنه مقدم برامج سياسية ساخرة، كما يُعرّف نفسه على صفحته بموقع فيسبوك بأنه “فنان شامل- مقدم برامج سياسية ساخرة”.