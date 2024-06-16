من هو الضابط الدرزي الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله في كمين رفح؟ – (صور)

لندن- “القدس العربي”:

كشف جيش الاحتلال معلومات عن أحد ضباطه العرب، ويدعى النقيب وسيم محمود، الذي قُتل في رفح مع 7 جنود إسرائيليين آخرين، بعد تفجير المدرعة التي كانت تقلهم.

وقال الجيش في بيان، إن الضابط العربي الدرزي، وسيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، وولد في قرية “بيت جن” الدرزية.

وتابع البيان أن وسيم قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.

من جهته، قال عم الضابط القتيل، إن ابن أخيه عاد للقتال في قطاع غزة بعد إصابته في بداية الحرب مع حركة حماس، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وتابع أن وسيم أصيب في بداية الحرب بشظية اخترقت ذراعه، وكان من المفترض أن يخضع لجراحة، لكنه أجّلها حتى نهاية الحرب.