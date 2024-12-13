من هو ترافيس تيمرمان الأمريكي المفقود الذي عُثر عليه في سوريا؟

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن رجل أمريكي عُثر عليه يتجول في شوارع العاصمة السورية دمشق حافي القدمين يوم الخميس، أنه يُدعى بيت ترافيس تيمرمان.

وكان تيمرمان قد شوهد آخر مرة في بودابست بالمجر في يونيو/ حزيران الماضي، ولم يسمع عنه أحد منذ أشهر.

وقال إنه اعتقل أثناء قيامه برحلة حج مسيحية من المجر إلى لبنان، حيث عبر في نهاية المطاف إلى سوريا سيرا على الأقدام بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أنه أُسر بينما كانت البلاد تحت حكم الرئيس بشار الأسد، ولكن أُطلق سراحه عندما استولت فصائل المعارضة على مدينة دمشق. وفي وقت مبكر من صباح يوم الخميس، تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه تيمرمان مستلقيًا تحت بطانية على مرتبة.

وقالت مجموعة من الرجال إنه عومل بشكل جيد، وسيتم إطلاق سراحه قريبًا وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتد برس. واعتقد البعض خطأً أنه الصحافي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا عام 2012.

لكن تيمرمان أكد هويته حيث اعترف بأنه لم يتعرض للضرب، لكنه سمع آخرين يتعرضون للتعذيب في الزنازين المجاورة.

وفي بيان لـ NPR، وصفت عائلته إطلاق سراحه بأنه “معجزة عيد الميلاد”.

وقالت والدة تيمرمان، ستايسي كولينز غاردينر للمنصة: “في البداية، كنت أتمنى أن يكون هو، لكننا لم نعرف ما إذا كانت عملية احتيال أم ماذا. ثم رأته ابنتي في الأخبار”. “ليس هو، لكنهم كانوا يتحدثون عن ترافيس … وقد فوجئت للغاية. كنت سعيدة للغاية، وبكيت أيضًا، دموع الفرح”.

وتنتظر الأمّ عودته إلى منزله في أوربانا بولاية مسيسيبي، حيث كان يعيش قبل رحلاته الدولية، حسبما ذكرت إذاعة NPR.

وتيمرمان خريج جامعة ولاية ميسوري وحاصل أيضًا على شهادة في القانون.

وبعد عمله في شيكاغو لبضع سنوات، عاد إلى ميسوري راغبًا في الخدمة في الخارج. وشرع في رحلة عبر العالم قال إنها لن توفر له سوى القليل من الموارد للتواصل مع عائلته في وطنه.

وبعد اكتشاف ابنها، قالت غاردينر إنها متحمسة للتواصل مجددًا مع ابنها الذي لم تسمع عنه منذ أشهر.

وقالت في تصريح لـ NPR: “سأحتضنه… ومن المحتمل أنني لن أسمح له بالرحيل”.