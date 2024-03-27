من هو ريان ميسي نجم منتخب فرنسا تحت 17 سنة؟- (تدوينات)

باريس- “القدس العربي”:

حجز المنتخب الفرنسي تحت 17 سنة تذكرته للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، التي ستقام في قبرص (من 20 مايو إلى 5 يونيو)، بفوزه يوم الثلاثاء على مضيفه منتخب إنكلترا (1-2)، ليتصدر مجموعته.

نجم السّهرة كان الفرنسي رايان ميسي، مهاجم نادي “ديجون” الفرنسي، البالغ من العمر 16 عامًا، بتسجيله لهدفين (بما في ذلك هدف من ركلة جزاء)، حيث استغلّ التفوق العددي الطويل للفرنسيين (بعد إقصاء اللعب الإنكليزي كريستوفر ريج في الدقيقة الخامسة والعشرين) ليترك انطباعا جيدا على الأراضي البريطانية.

🇫🇷 Rayane Messi a permis à l’équipe de France U17 de valider sa qualification pour l’Euro 2024 en terminant en tête de son groupe. Du haut de ses 16 ans, l’ailier de Dijon s’annonce comme l’une des plus belles promesses du football hexagonal.https://t.co/76cJxAViZD — RMC Sport (@RMCsport) March 27, 2024

ولد ريان ميسي تنفوري في 23 مايو عام 2007 في ضاحية سيفر الباريسية، وارتدى أول قميص له مع نادي Chaville غرب باريس. وسرعان ما لفتت سهولته الفنية وقدراته البدنية فوق المتوسطة أنظار الفرق الكبيرة في الفئات الصغرى. وكان نادي Versailles هو الأكثر إقناعًا للظفر بخدمات اللاعب المراوغ، الذي وصل إلى النادي في سن العاشرة بحماسه وشغفه.

عندما يكون اسمك ميسي وأنت ماهر في التعامل مع الكرة، فهذا يثير الفضول حتماً! لكن رايان ليس له أي علاقة بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، ولا بالأرجنتين. فاسمه العائلي انتقل إليه من والده زكاري ذي الأصل الكاميروني، والذي كان جدّه سودانيًا. ومع ذلك فإن اسم ميسي في عالم الساحرة المستديرة يخيم على اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 16 عاما، وبالتالي سيكون عليه التأقلم مع ذلك للمضي قدماً.

Rayane Messi Tanfouri 🇫🇷🇨🇲-07, le jeune buteur du DFCO est vraiment un talent à part, un félin qui me rappel un illustre attaquant Camerounais. Il devrait être une des attractions de l'Euro U17 avec l'équipe de France, compétition qui se déroulera à partir de fin mai à Chypre.… pic.twitter.com/ZkgPVtIPzF — Garyncha ⚽️ (@Garyncha89) March 25, 2024

يتميز رايان ميسي بقدرته على القضاء على خصومه المباشرين، وسرعته في التنفيذ، وقوته في الإيقاع، وصلابته في الصراعات وكرمه في الجهود. بالإضافة إلى كرة القدم المكونة من أحد عشر فريقًا، سجله والده في كرة الصالات عندما كان أصغر سنًا لتحسين دقته في المساحات الصغيرة وزيادة تمارين القلب، وفق ما ذكر موقع RMC-Sport الفرنسي.

وبينما أرادت بعض الأندية الفرنسية الكبرى فتح أبوابها أمامه، مثل موناكو أو رين، اختار ريان ميسي الانضمام إلى ديجون في صيف 2022. وهو في سن الـ14 عاما.

غير أنه منذ ذلك الحين هبط النادي، الذي كان آنذاك في الدوري الفرنسي درجة أولى، إلى الدرجة الوطنية. ويحتل الفريق حاليا المركز السابع في الدوري الوطني، بعشرة انتصارات وسبعة تعادلات وتسع هزائم.

بموجب عقده الممتد حتى عام 2025، لم يشارك رايان ميسي لأول مرة مع الفريق بعد، لكنه يتدرب بالفعل مع مجموعة المحترفين. وفي تسع مباريات مع الفريق الثاني، سجل اللاعب الدولي الفرنسي تحت 17 عامًا ثلاثة أهداف هذا الموسم.