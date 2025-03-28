رياضة | كرة قدم عالمية

من هي الفنانة العالمية اللي اختارها برشلونة لتزيّن قميص الفريق في الكلاسيكو؟

28 - مارس - 2025

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

في تطور جديد يتعلق باتفاقية الرعاية بين نادي برشلونة وشركة “سبوتيفاي”، كشفت تقارير إعلامية عن أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت ستكون على الأرجح هي الفنانة التي سيتم اختيار اسمها لتزين قميص فريق برشلونة في مباراة “الكلاسيكو” ضد ريال مدريد المقررة في أيار 2025.

وفي إطار الاتفاق الذي أبرمته “سبوتيفاي” مع برشلونة بداية الموسم 2022-2023، ستتنازل الشركة عن وضع شعارها في مباريات “الكلاسيكو” لصالح أسماء فنانين عالميين. وبذلك، سيكون اسم سويفت على قميص برشلونة في هذه المباراة الشهيرة، حيث تصدرت سويفت قائمة أفضل فنان عالمي لعام 2024 على “سبوتيفاي”، مع أكثر من 26.6 مليار بث عالمي.

كما تم الإشارة إلى أن هناك بعض الأسماء الأخرى كانت مطروحة، مثل إد شيران وترافيس سكوت، لكن يبدو أن تايلور سويفت هي الأوفر حظًا لتزين قميص برشلونة في هذا اللقاء.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع الريال في كلاسيكو بنهائي كأس إسبانيا
منذ ساعة واحدة
فليك: لاعبو برشلونة “في حالة رائعة” حاليا
30 - مارس - 2025
مدرب برشلونة: نريد التتويج بجميع الألقاب
28 - مارس - 2025
الاتحاد الإسباني يرفض تعديل موعد مباراة برشلونة أوساسونا
20 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية