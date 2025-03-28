من هي الفنانة العالمية اللي اختارها برشلونة لتزيّن قميص الفريق في الكلاسيكو؟

لندن- “القدس العربي”:

في تطور جديد يتعلق باتفاقية الرعاية بين نادي برشلونة وشركة “سبوتيفاي”، كشفت تقارير إعلامية عن أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت ستكون على الأرجح هي الفنانة التي سيتم اختيار اسمها لتزين قميص فريق برشلونة في مباراة “الكلاسيكو” ضد ريال مدريد المقررة في أيار 2025.

وفي إطار الاتفاق الذي أبرمته “سبوتيفاي” مع برشلونة بداية الموسم 2022-2023، ستتنازل الشركة عن وضع شعارها في مباريات “الكلاسيكو” لصالح أسماء فنانين عالميين. وبذلك، سيكون اسم سويفت على قميص برشلونة في هذه المباراة الشهيرة، حيث تصدرت سويفت قائمة أفضل فنان عالمي لعام 2024 على “سبوتيفاي”، مع أكثر من 26.6 مليار بث عالمي.

كما تم الإشارة إلى أن هناك بعض الأسماء الأخرى كانت مطروحة، مثل إد شيران وترافيس سكوت، لكن يبدو أن تايلور سويفت هي الأوفر حظًا لتزين قميص برشلونة في هذا اللقاء.