من وحي القبة الحديدية الإسرائيلية.. منظومة دفاع القبة الذهبية الأمريكية تشمل أربع طبقات

منذ 59 دقيقة

 ترامب يعلن عن درع الدفاع الصاروخي القبة الذهبية في المكتب البيضاوي. 20 مايو 2025. رويترز

واشنطن: كشف عرضٌ تعريفي أعدّته الحكومة الأمريكية لمشروع القبة الذهبية أن منظومة الدفاع الصاروخي التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشييدها ستتألف من أربع طبقات – واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض – إضافة إلى 11 بطارية قصيرة المدى موزّعة في أنحاء البرّ الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي.

وكانت رويترز أول من أورد نبأ المشروع.

وقدّم العرض، الذي حمل عنوان “انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!”، أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما، الأسبوع الماضي، ويكشف عن درجةٍ غير مسبوقة من التعقيد للنظام الذي طلب ترامب إتمامه في عام 2028.

وتُقدَّر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، غير أن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن البنية الأساسية للمشروع في ظلّ عدم تحديد أعداد منصّات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطّات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام.

وقال مسؤول أمريكي: “لديهم الكثير من المال، لكن ليس لديهم هدفٌ لتكلفة المشروع حتى الآن”.

وخصّص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية ضمن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أُقرّ في يوليو/تموز. كما خُصِّص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلب الميزانية الرئاسية لعام 2026.

والقبة الذهبية منظومةُ دفاعٍ صاروخي متعددةُ الطبقات للولايات المتحدة، مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير بالنظر إلى المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن تنوّع التهديدات التي ستواجهها.

وبحسب العرض التعريفي، تتكوّن بنية المنظومة من أربع طبقات متكاملة: طبقة فضائية للاستشعار والاستهداف والإنذار المبكر وتتبع الصواريخ، وثلاث طبقاتٍ أرضية تضمّ صواريخَ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر.

ومن بين المفاجآت وجودُ حقلِ صواريخٍ كبيرٍ جديد – يبدو أنه في الغرب الأوسط، وفقًا للخريطة الواردة في العرض – للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، وسيكون جزءًا من “الطبقة العليا” إلى جانب أنظمة الدفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضًا.

(رويترز)

  1. يقول أردني حر:
    أغسطس 13, 2025 الساعة 7:23 ص

    مهما استعرضتم وضخمتم في الإعلام فستتهاوى أمام الصواريخ كما تهاونت منضومتكم المقدمة للصهاينة ثاد أمام الصواريخ الإيرانية.

  2. يقول عبدالله:
    أغسطس 13, 2025 الساعة 7:32 ص

    لم تعد المشكلة في الاعتراض بل التكلفة صاروخ بخمسين الف دولار يعترضه صاروخ بثلاثة ملايين دولار

