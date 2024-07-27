من يتحكم في مصير ياسين عدلي مع منتخب الجزائر؟

الجزائر- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية جزائرية، آخر مستجدات ملف لاعب وسط نادي ميلان ياسين عدلي، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مستقبله الدولي منتصف الأسبوع الماضي، استنادا إلى معلومات تُفيد بأنه تواصل بشكل شخصي مع المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء فلاديمير بيتكوفيتش، لإخطاره برغبته واستعداده لتمثيل وطن الآباء والأجداد من الآن فصاعدا.

وكان المدرب السويسري، قد بادر بتقديم الدعوة للاعبه السابق في نادي بوردو الفرنسي، ليكون جزءا من مشروعه الجديد مع أبطال أفريقيا 2019، وذلك في أول لقاء صحافي بعد توليه الدفة الفنية للمنتخب خلفا للمدرب الوطني السابق جمال بلماضي، بيد أن الشاب العشريني، سارع برفض الدعوة والفكرة برمتها، لأسباب تتعلق بأحلامه وطموحاته الكبيرة بتمثيل منتخب فرنسا في البطولات الكبرى المجمعة، إلا أنه في نهاية المطاف، صُدم بعدم حاجة المدرب ديديه ديشامب لخدماته.

من جانبها، ربطت صحيفة “الشروق” بين تراجع ياسين عن موقفه القديم المتمرد مع المسؤولين في اتحاد الكرة الجزائري، وبين صعوبة وربما استحالة حصوله على فرصته تحت قيادة ديشامب في قادم المواعيد، في ظل وجود أسماء بحجم ثنائي وسط ريال مدريد أورلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، بالإضافة إلى العودة القوية للمخضرم الثلاثيني نغولو كانتي، كما كان واضحا في عروضه الرائعة في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، الأمر الذي جعل احتمالة وجود عدلي في مفكرة مدرب الديوك الأول شبه معدومة.

في السياق ذاته، أوضحت نفس المنصة، أنه بصرف النظر عن رغبة اللاعب وأمنياته بارتداء قميص ثعالب الصحراء في المرحلة القادمة، فإن قرار انضمامه إلى صفوف المنتخب، يبقى في يد المدرب بيتكوفيتش، الذي يملك الصلاحيات اللازمة من رئيس اتحاد الكرة وليد صادي، لتحديد أحقية انضمام لاعب ميلان إلى المنتخب من عدمه، كما حدث مع الثنائي ريان شرقي ومايكل أوليز، بإعطاء المسؤولين الضوء الأخضر لتكثيف المفاوضات مع اللاعبين من أجل الاستعانة بهما في المستقبل، مع تأكيد واضح، بأن الأول مهاجم نادي ليون، اختار بالفعل تمثيل الخضر بعد انتهاء مهمته مع الديوك في الأولمبياد، بينما الثاني المنتقل حديثا إلى صفوف بايرن ميونخ ما زال يماطل في المفاوضات.

تجدر الإشارة إلى أن ياسين عدلي، سبق له تمثيل فرنسا في مختلف الفئات السنية، وهو ما جعله يُطلق العنان لنفسه، بتسونامي من رسائل تندرج تحت مسمى “مغازلة” لمدرب المنتخب ديديه ديشامب، على أمل يدرج اسمه ضمن القائمة المشاركة في يورو 2024، لكن في الأخير، لم تسر الأمور كما كان يخطط لها اللاعب، بخروجه حتى من قائمة بدلاء الطوارئ والظروف القهرية قبل السفر إلى ألمانيا، وحدث ذلك بعد سطوع نجمه تحت قيادة ميلان السابق ستيفانو بيولي في آخر مواسمه في “سان سيرو”، خاصة في فترة غياب إسماعيل بن ناصر بداعي الإصابة حتى أواخر فصل الشتاء الأخير، ليضطر لإعادة النظر حول مستقبله الدولي مع الجزائر، وفقا للرواية الرائجة في هذه الأثناء.