بعد غزة: من يشفينا من هذا الشلل؟

هذه ليست مقالة في التاريخ ولا في علم الاجتماع، بل هي كتابة في شؤون الضمير ومتاعبه. منذ السابع من أكتوبر عشت مثل معظم الآباء في مجتمعنا العربي، محنة حقيقية في مواجهة أولادي واضطراري إلى لجم عقولهم وأفواههم ومنعهم عن التعبير جهرا عن آرائهم حيال ما يجري داخل إسرائيل وفي غزة، حتى المقبولة منها والتي كنت موافقا عليها دون تحفظ. لقد كانوا في الواقع يتفوقون عليّ في كل مناقشة بحججهم الموضوعية وبمنطقهم الإنساني السليم، لكنني كنت أنجح دائما في «ترويضهم» عن طريق استعطافهم، موظفا معي حجة الخوف عليهم من ردات فعل «الوحش» الذي في إسرائيل. لست راضيا من حالي فهم أولاد هذا العصر وأخوة «سيري» «وإنستغرام» «وتشات جي بي تي»، وحدودهم هي أحلامهم وشغفهم بالحرية الخالصة الطاهرة النقية، التي ترفض من يعذبها أو يَعقل جنونها؛ أنا مقهور من حالنا لأننا تحولنا، إلى كاتمي أصوات أولادنا في مجتمع كامل وضع على فيه كاتم الصوت الكبير.

تدخل الحرب على غزة يومها الواحد والسبعين؛ وتحافظ الحكومات والشعوب العربية والإسلامية على أنماط ردود أفعالها التي تراوح بين رتابة في إيقاعاتها الهادئة أحيانا، والمحتجة بغضب «مسؤول ومسيطر عليه» عموما، أو الصاخبة فرحا بمباهج النعمة والوفرة التي أغدق الله بها على بعض الدول العربية، فراح أهلها يقيمون بعيدا عن بحور الدم في غزة، طقوس أفراحهم على شواطئ الأحلام وفق حكمة «الخيّام» في رباعياته» واغنم من الحاضر لذاته». إنها عوالم عربية وإسلامية قديمة جديدة تقلع في فضاءات هذا العصر الذي يسيطر عليه، وفق نظرة البعض، «نظام التفاهة». لا أقول ذلك لأننا، نحن المواطنين العرب في إسرائيل، لسنا أبناء هذا العصر ولا نتصرف كأدواته/ مخلوقاته تماما كباقي أشقائنا العرب والمسلمين، «فصمتنا العربي» إزاء ما يحصل في منطقتنا، أكبر دليل على كوننا أبناء هذا الشرق؛ لكنّه، في الوقت نفسه، عارض لتفاقم الأزمة التي عاشها مجتمعنا العربي ويدفع اليوم ثمن فشله في مواجهتها.

بتنا نتحرك منذ عام 2000 على منزلقين؛ فإسرائيل تنزلق نحو هاوية الفاشية وتعاني من تفكك في بنى أجهزتها ونحن ننزلق نحو هاويتنا ونعاني من تفكك في معظم البنى القيادية

لقد تطرقت مؤخرا للدوافع التي أدّت، برأيي، إلى التزام المواطنين العرب في إسرائيل وجميع قياداتهم السياسية والدينية، سياسة الصمت والتململ الموزون. لن أعيد ما كتبته في حينه، لأننا فعلا نمرّ في مرحلة حرجة وخطيرة جدا، نحتاج فيها لهذا «الصمت الراشد» أو ربما إلى هذا الخوف، الذي وصفتُه كأحد علامات نضوجنا وحكمتنا. فنحن، هكذا كتبت، «أحفاد النكبة، ونحب الحياة ومن يحبونها؛ وقد رضعنا العبرة من صدور أمهاتنا ومن دروس آبائنا والأوائل». هذا الكلام الذي كتبته صحيح، خاصة في الأجواء التي سادت إسرائيل ومواقع كثيرة في العالم، بعد هجوم السابع من أكتوبر؛ ولكن الاكتفاء بالاتكاء عليه كتعليل كان ضروريا لتبرير حالة «الشلل المؤقت» ولكنه لم يعد كافيا اليوم، والتوقف عنده والتغاضي عما تخططه حكومة إسرائيل لمستقبلنا داخل أو خارج إسرائيل هو أمر غير مقبول وغير معقول؛ إذ لا بد لمجتمع «يحب الحياة ويحب من يحبونها» أن يفتش عن طرق بديلة تأخذه نحو مستقبله الآمن ليعيش بسلام في وطنه، لا خارجه. فهل ما زلنا مجتمعا يتمتع بهذه المقومات والقدرات أمام إسرائيل المتحورة والمتغيرة منذ عام النكبة فالنكسة حتى طوفان الأقصى؟

كنت في الحادية عشرة من عمري عندما وقعت حرب حزيران/يونيو 1967. كنت صغيرا على استيعاب ما تعنيه كلمة «النكسة»، وكبيرا مستعدا لامتصاص رحيق النشوة. أذكر أنني وأترابي عشنا أياما من فرح غير اعتيادي؛ كنا نحس به ولا نعرف سببه. كانت أحاديث الكبار حولنا قليلة وحذرة، لكنهم حاولوا أمامنا ممارسة طقوس حياتهم بروتينية طبيعية. لم نشعر كأولاد، بخوف، ولا بأنهم خائفون، لكننا كنا نشعر أنهم كانوا ينتظرون حدوث أمر كبير. حتى عندما اضطر أهلنا، حسب تعليمات الحكومة الإسرائيلية، إلى صبغ زجاج شبابيك بيتنا باللون النيلي، لم نخف، ولا عندما كانوا يتهامسون مع أصحابهم وكأنهم يتكتمون على سر رهيب. أذكر كيف كان أبي يضع راديو الترانزستور على أذنه ويقف بعيدا عنا. كان يبتسم بحذر أحيانا وأحيانا كان يعبس بكشرة مقلقة يبلع معها دخان سيجارته بشفطة واحدة ولا يتحرك. لم أر أبي بعد اليوم السادس للحرب يضع الترانزستور على أذنه، وصار يحب الصمت بلا بهجة في عينيه. فهمنا، من ثقل أنفاسه، عندما كنا نجلس معهم حول مائدة الطعام، أن ما كانوا ينتظرونه لن يأتي. انتهت الحرب فجأة وبسرعة طلقة. وعرفنا أن إسرائيل انتصرت فيها على كل العرب، وأننا صرنا منذئذ أولاد النكسة. لا أذكر أننا شعرنا بالخوف سنتها، ولا أن أهلنا خافوا؛ لكنني أذكر أن أبي وأصحابه فقدوا الشهية على الفرح، وصاروا يتصرفون وكأن حملا كبيرا وضع على صدورهم وأكاليل من شوك على هاماتهم. كانت تلك علامات المهانة والمذلة. كبرنا وصرنا نفهم أكثر ذلك الفرق بين الخيانة، والصمود والدفاع عن الكرامة والوطن. ثم وقعت حرب أكتوبر 1973، فأعادت لوجه أهلنا بعضا من النور، ومحت من قلوبنا آثار غصات دفينة. بعدها حلّ يوم الأرض 1976. انتفض المواطنون العرب دفاعا عن أرضهم وعن هويتهم وكرامتهم، كانت لديهم قيادات سياسية جسورة وحكيمة لا تهادن على ضيم ولا تغامر دفاعا عن وهم. نادوا باسم المسؤولية فهبّ الناس برسم الثقة وبدافع الحرص على مصائر أولادهم. يومها، على أرضنا، تعلمنا الفوارق بين الحرص والخوف وبين الخوف من والخوف على.

لن تكفي هذه العجالة للتوقف عند جميع المحطات التي اصطدمت على سككها قطارات المواطنين العرب بحيطان السياسة الإسرائيلية العنصرية «واسمنتها المسلح». ففي أكتوبر عام 2000 اندلعت «هبة الأقصى»، فقتلت الشرطة الإسرائيلية 13 مواطنا عربيا من سكان إسرائيل. في أعقاب سقوط هذا العدد من الضحايا بنيران الجيش والشرطة الإسرائيلية، شكلت الحكومة «لجنة القاضي أور»، كشفت اللجنة، وقبلها الأحداث الدامية، عن عدة أسئلة وإشكالات جوهريه ووجودية حول علاقة الدولة بمواطنيها الفلسطينيين وبالعكس، ورغم خطورة الإشكالات، بقيت، للأسف، دون متابعة، لا من قبل مؤسسات الدولة ولا من قبل القيادات والمؤسسات العربية. كان من أهم ما كشفته الأحداث الدامية، أن المؤسسة الإسرائيلية مجتمعة تصرفت كأن إسرائيل موجودة في حالة حرب مع مواطنيها العرب. وتبيّن أن إسرائيل الرسمية تعتبر مواطنيها العرب أعداء فعليين لها، على ما يستبطنه هذا التعريف من سياسات يستوجب اتّباعها بحقهم مستقبلا. في هذا العام بدأ عمليا مسار المواجهة والاصطدام المحتوم بين الدولة، ومواطنيها العرب وهذا ما بدأنا نلمسه لاحقا في عدة مواجهات واعتداءات لأجهزة الأمن الإسرائيلية على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، حتى وصلنا لمواجهات مايو 2021 وما خلّفته من هوة سحيقة بين المجتمعين العربي واليهودي. لقد بتنا نتحرك منذ عام 2000 على منزلقين؛ فإسرائيل تنزلق نحو هاوية الفاشية وتعاني من تفكك في بنى أجهزتها ومؤسساتها التاريخية وتنحو نحو «الدولة الفوضى»؛ ونحن، بالمقابل، كنا ننزلق نحو هاويتنا ونعاني من تفكك في معظم البنى القيادية، وخسارة جميع كوابحنا الضابطة. لقد هزمت قيمنا الاجتماعية واستعر العنف ورفعت الجريمة رأسها وتقدم «نظام التفاهة» ليأخذ دوره بيننا وليفرز وكلاءه الذين تمكنوا من إحكام قبضاتهم على مجتمع بات ينام خائفا ويفيق ضعيفا وهو بلا قيادة حقيقية قادرة على مواجهة واقع الدولة الفاشي الجديد من جهة، وقاصرا على مواجهة آفاته الداخلية من جهة ثانية. لقد كنا أحفاد النكبة فعشنا الخوف منها وحيّدناه؛ ثم صرنا أولاد النكسة فعرفنا المذلة. ثم واجهنا سياسة القمع والاضطهاد الإسرائيلية بأدوات صنعناها محليا وحملناها تحت رايات قياديين أصيلين وغير مستوردين عرفوا كيف يوازنون بين الوطن والوطنية، فكسبوا ثقة أبناء شعبهم وناضلوا معهم فصمدوا. ثم جاء عام 2000 وإسرائيل القديمة تخلع جلدها وتتأهب للقاء وعود ربها، عندها في ذلك العام وبعده تبدلت الحسابات ودخلت علينا محركات جديدة، مستجلبة من عواصم العرب والغرب والعجم، فاختلت المعادلات والموازين وصارت معاني النضال ملتبسة والأفق بعيدا حتى وصلنا إلى «طوفان الأقصى» وإلى حالة يجمع فيها الجميع على أن صمتنا حكمة وخوفنا نضوج وزينة العقل، فلم يعد المنادي ينادي بالجليل ولا يصرخ الشيخ واغزتاه، ولا المفكرون يغيثون. لن أزايد على أحد، فأنا أول من كتب ودافع عن ضرورة أن نعيش كفلسطينيين «بين صمت مثالي وخوف عاقل»، لكنني كتبت بعده أيضا «ماذا بعد الحرب على غزة؟» فأنا أخشى ان تنتهي الحرب على غزة ويتحول «شللنا المؤقت» إلى شلل دائم، وسكوتنا إلى ملجأ.

فماذا بعد غزة في وقت لا السياسة وأحزابها وحركاتها الدينية القائمة قادرة على حمل المسؤولية، ولا من يمثلون «نظام التفاهة» قادرون على إخراجنا من هذا الجحيم. فهل ستأتي النجاة من جهة أصدقاء «سيري» وأبناء هذا العالم الافتراضي؟

ربما …

كاتب فلسطيني