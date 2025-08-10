من يقصد سعد لمجرد بـ”ذئاب الغابة” في أغنيته الجديدة؟- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”:

تساءل عدد كبير من متابعي الفنان المغربي سعد لمجرد عن سر تسمية أغنيته الجديدة بـ”دياب الغابة” (ذئاب الغابة)، وعما إذا كان يقصد أشخاصًا بعينهم من خلال هذا العمل الفني، الذي يأتي بعد سلسلة انتقادات طالته مؤخرًا في المغرب.

ويبدو أن الحديث عن تراجع نسبة مشاهدات أغانيه، دفع الفنان لمجرد إلى مواصلة مسيرته بإصدار أغنية جديدة بعنوان “دياب الغابة”. الأغنية من كلمات وألحان محمد الشرابي، والتوزيع والميكساج لزهير حسادي، أما الماسترينغ فمن توقيع “مادارا”.

وعكس التوقعات، جاء موضوع الأغنية عن الحب بشكل عام، وانتظار الحبيب حتى يهتم، والخوف من ذئاب الغابة. كما تميّزت الكلمات بالبساطة، فيما جاء الفيديو كليب خاليًا من المشاهد المصوَّرة، مكتفيًا بصورة مرسومة بقلم الرصاص لسعد لمجرد، بينما تمر كلمات الأغنية تباعًا على الشاشة.

وحققت “دياب الغابة”، حتى كتابة هذا التقرير، 391 ألف مشاهدة، وذلك بعد يومين فقط من طرحها على قناة لمجرد في “يوتيوب”.

ويُعتبر هذا الرقم قياسيًا نسبيًا مقارنة بمدة طرح المقطوعة الغنائية، وأيضًا مقارنة ببعض الأعمال المغربية الأخرى، لكنه يظل أقل بكثير من نسب المشاهدة التي اعتاد النجم المغربي تحقيقها في أعماله السابقة، مثل أغنية “لمعلم” وغيرها.

وعرفت الأغنية الجديدة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لم تبلغ مراتب النجاح التي حققتها أغانيه السابقة. وعاد الحديث عن تراجع الإقبال على الأغاني المغربية باللهجة المحلية، رغم أن لسعد سوابق ناجحة في هذا اللون على الصعيد العربي، مثل أغنية “انت باغية واحد”.

وإذا كان عدد كبير من المغاربة يعتبر سعد لمجرد “الفتى الذهبي” الذي منح الأغنية المغربية فرصة انتشار أوسع عربيًا وعالميًا، فإن بعض منتقديه يتابعون هفواته. وكانت آخر هذه الهفوات، حسب رأيهم، سهرته في أحد المنتجعات السياحية في مدينة الجديدة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المغرب بعد تفجر قضيته في فرنسا. وأكد هؤلاء أن الحفل لم يكن جماهيريًا كما كان متوقعًا، وأرجعوا السبب الرئيسي إلى غلاء التذاكر.

ومن بين الوقائع الأخرى التي تداولها بعض الإعلام المحلي، سهرة نادي نهضة بركان لكرة القدم التي أقيمت احتفالًا بتتويجه بدرع البطولة الاحترافية المغربية، والتي غاب عنها سعد لمجرد بعد أن كان متوقعًا أن يحييها أمام جمهور النادي.

وحسب موقع “آش نيوز” الإلكتروني، فإن “النجم سعد لمجرد كان أول المرشحين لإحياء حفل تتويج نادي نهضة بركان، قبل أن يتم تعويضه في آخر لحظة بالمغني الدوزي، ابن المنطقة، والفنان الجزائري فوضيل.

وأضاف المصدر الإعلامي نفسه أن الاتفاق كان قد تم على الأجر الذي سيتقاضاه سعد لمجرد مقابل إحياء الحفل، “قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، مطالبًا عبر إدارة أعماله بمضاعفة الأجر، وهو ما لم يستسغه مسؤولو العصبة الاحترافية الذين اعتبروا الأمر تراجعًا عن الكلمة والاتفاق الأولي بين الطرفين”.

أما بالنسبة لمتتبعي سعد لمجرد، فإن الصورة العامة التي يظهر بها النجم، ومختلف أعماله، تسير في طريق التألق المستمر رغم بعض العثرات العابرة. وكان لافتًا أن ينشر الفنان، قبل أيام، مقطع فيديو للدكتور مصطفى محمود يتحدث فيه عن الصبر الإيجابي والسلبي، وهو ما فسّره عدد من المتابعين على أنه رسالة موجهة لنفسه قبل أن تكون موجهة لخصومه، إن وُجدوا، على حد تعبيرهم.