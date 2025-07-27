من يهدد الحريات النقابية في الجزائر؟

أعرف أنني أقوم بمغامرة فعلية وأنا اكتب في فصل الصيف الحار هذا، حول موضوع النقابات، الذي فقد الكثير من بريقه، ليس داخل الجزائر فقط، بل عربيا ودوليا كذلك، في وقت يتوجه فيه اهتمام القارئ العربي نحو ما يحصل من أحداث مرتبطة بالإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، منذ سنتين تقريبا. بكل ما ترتب عنها حتى الآن من تداعيات سياسية، عبّرت عنها في الساحة السورية ـ اللبنانية، المؤهلة لتحولات أعمق، قد تمس الدولة الوطنية ذاتها بحدودها المعروفة منذ عقود، لتؤدي في الحالة الفلسطينية إلى كوارث جديدة أقرب لمنطق النكبة، الذي اعتقد الفلسطينيون والعرب أنهم تجاوزوه في ظل تخاذل أنظمة سياسية، تبين بالملموس أنها لم تعد قادرة على حماية نفسها، ناهيك من شعوبها، حدودها ودولها.

يحصل كل هذا داخل فضاء ثقافي وسياسي عربي، معروف بتركيز مبالغ فيه على الأبعاد السياسية على حساب قضايا المجتمع وقواه الفاعلة، كما يمكن تلمسه داخل الحالة الجزائرية، عبر تلك التوجهات الملاحظة لدى القارئ الجزائري المعرب، صاحب الميول الثقافوية والدينية المحافظة، التي لم تستهوه يوما مثل هذه المواضيع، التي كانت بالعكس من نصيب القارئ بالفرنسية الذي قلًت هو الآخر اهتماماته بمثل هذه القضايا، بعد انحسار التيارات السياسية – الثقافية القريبة من اليسار، وعالم الشغل بقواه الاجتماعية العصرية المعروفة، على غرار النقابات. التي تتعرض إلى تضييق فعلي على مستوى نشاطاتها المعهودة، كما يحصل هذه الأيام في الجزائر. جعلتنا نطرح هذا السؤال كعنوان لمقالنا الأسبوعي، للتعرف على أنماط الأخطار التي يتعرض لها الفعل النقابي في الجزائر.

سؤال أكثر من شرعي يفرض نفسه بعد ظهور الكثير من أشكال التضييق التي يعرفها عالم الشغل هذه الأيام في الجزائر، مست نقابيين معروفين، تم الزج بهم في السجن

سؤال أكثر من شرعي يفرض نفسه بعد ظهور الكثير من أشكال التضييق التي يعرفها عالم الشغل هذه الأيام في الجزائر، مست نقابيين معروفين، تم الزج بهم في السجن، كما حصل مع أمين عام فيدرالية عمال سكك الحديد لونيس سعيدي، الذي تم توقيفه لمدة سنتين، بعد إعلان نقابته عن إشعار بالإضراب، أقره الدستور الجزائري منذ 1990، بكل الرمزية التي تملكها هذه النقابة عبر مسار يشكل عالم الشغل والنقابات في الجزائر. يكفي أن نعرف أن عمال قطاع السكك الحديدية، هم الذين كانوا تاريخيا وراء انطلاق التجربة النقابية الوطنية الجزائرية، قبل استقلال البلاد بعقود، ومنح قيادة وطنية لها استمرت حاضرة لغاية مرحلة ما بعد الاستقلال. تضييق على العمل النقابي في الجزائر لم يكتف بهذا القطاع الحيوي التقليدي، الذي كان وراء تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بل مس كذلك النقابات المستقلة كما حصل مع قيادة نقابة الكناباست، أكبر نقابة للمعلمين وأساتذة الثانويات، التي كانت وراء مطلبية كبيرة نشطت من خلالها الساحة الاجتماعية في السنوات الأخيرة، في إطار ظاهرة بروز نقابات الفئات الوسطى التي شهدتها الجزائر، على غرار بعض التجارب النقابية في العالم العربي، في وقت انكمشت فيه تجربة عمال الصناعة المرتبطين بالحالة النقابية التاريخية، بعد الصعوبات التي عرفتها عملية التنمية الاقتصادية، التي بادرت بها الدولة الوطنية بُعيد الاستقلال. تجربة كاد أن يختفي فيها أي حضور لعمال وأجراء القطاع الخاص الذي يسيطر في مجال التوظيف – اثنين من ثلاثة من الأجراء في الجزائر يشتغلون في القطاع الخاص في البلد، الذي عرف بتجربته الاشتراكية، عكس بعض الحضور المحتشم، الذي ما زال يميز عمال القطاع الاقتصادي الدولي. في حالة وطنية ما زال فيها الاستثمار في القطاع الصناعي الدولي محدودا لم يفرز بعد كل آثاره المتوقعة منه كبناء طبقة عاملة قوية.

فئات عمالية يمكن أن تلعب أدوارا مهمة في تحديد مسارات المجتمع الجزائري وهي تتصارع مع الفئات المالكة الجديدة لهذه القطاعات الاقتصادية، سيكون بكل تأكيد تأثيره قوي على توجهات الدولة الوطنية ذاتها، بعلاقاتها مع القوى المجتمعية المختلفة، كما هو حاصل في علاقة الدولة الوطنية بالقوى الفاعلة داخل عالم الشغل والأعمال، التي تبدو ذاهبة في اتجاه الحسم لصالح الفئات المالكة الجديدة، قد يكون لغير صالح القوى المنتجة ولصالح القوى الكومبرادورية والطفيلية، إذا بقيت الاتجاهات السائدة حاليا حاضرة، المركزة على المنطق الريعي المرتبط بقطاعات استخراج النفط، الغاز والحديد وغيره من الموارد الطبيعية، التي يهتم بها الرأسمال الأجنبي وهو يركز على الربح السريع، كما بينته المصادقة في المدة الأخيرة على القوانين المتعلقة بالاستثمار في قطاع المناجم الذي استفز الطبقة السياسية، التي ما زالت تهتم بعالم الشغل، وجزءا من الرأي العام الوطني، رأى في القوانين إعادة نظر في التوجهات المعروفة للجزائر في الدفاع عن الملكية الجماعية للثروة المنجمية، التي يحميها الدستور.

في وقت يسود فيه التضييق على عالم الشغل وفاعليه الرئيسيين من نقابيين وناشطين كانعكاس لما تعيشه الساحة السياسية من بروز لتوجهات شعبوية ويمينية على المستويات السياسية، وداخل النقابات ذاتها بين النخب المسيرة لها، تطرح أكثر من تساؤل، قد يكون الضعف الذي يميز المرأة النقابية أحد تجلياته، زيادة على ما يعلن عنه من مواقف أيديولوجية من قبل هذه النخب، التي فشلت في الخروج من تقوقعها السياسي والفكري الوطني، في هذا الظرف الدولي المتميز بحالة استقطاب حادة، فقدت فيها الحركة النقابية الكثير مما ميزها من أشكال التضامن التي كانت سائدة لديها وطنيا ودوليا. وضع قد يفرض على القيادات النقابية الوطنية والمغاربية الاهتمام أكثر، بجانب التكوين وبناء القدرات التنظيمية لعالم الشغل والنقابات، اعتمادا على استراتيجية تنفتح فيها هذه النقابات أكثر على القوى الحية الحاضرة سياسيا واجتماعيا. لبناء تحالفات اجتماعية واسعة تقيها شرور مرحلة الضعف التي تعيشها للخروج منها بأقل الاضرار الممكنة، دون إهمال للتحولات التي تعيشها النخب السياسية الحاكمة في الجزائرية، بكل ما يمكن أن تفرزه من توجهات على تسيير الدولة الوطنية ذاتها، بما ميزها من خصائص وطابع اجتماعي عرفت به تاريخيا. تؤكده بعض مظاهر السياسة الخارجية للجزائر، التي لم تعد تتحرج من قربها من أنظمة سياسية من أقصى اليمين الشعبوي على المستوى الدولي، كما هو حاصل هذه الأيام مع نظام ميلوني في إيطاليا. في وقت ضعف فيه التواصل على المستويين الشعبي والحزبي، بين ضفتي المتوسط بين القوى الداعمة للفعل النقابي جعل التجربة النقابية الوطنية تعيش حالة تقوقع على ذاتها لن تكون بكل تأكيد لصالحها، إذا عرفنا الضعف الفكري الذي يميزها وطنيا وداخل المنطقة المغاربية التي تعودت تاريخيا على الاستفادة من الزخم النقابي في الدول الغربية. زخم يبقى أكثر من ضروري كرافد إسناد، كما يبنه بجلاء البعد السياسي المرتبط بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، يمكن تطويره لصالح الجالية المغاربية في هذه الدول.

كاتب جزائري