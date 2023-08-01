مهاجرون يعبرون منطقة دارين غاب الخطرة في بنما بأعداد قياسية للوصول إلى الولايات المتحدة

بنما: أعلنت بنما، الإثنين، أن أعداد المهاجرين الذين عبروا منطقة دارين غاب المحفوفة بالمخاطر التي تفصل بين أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، فاقت حتى الآن إجمالي عدد العابرين عام 2022 بأكمله.

وأصبحت منطقة دارين غاب ذات التضاريس الوعرة والمليئة بالغابات بين بنما وكولومبيا رغم خطورتها ممرا رئيسيا للمهاجرين المتجهين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وقالت ماريا إيزابيل سارافيا نائبة مدير الهجرة في بنما خلال مؤتمر صحافي إن 248,901 مهاجر عبروا حتى الأحد هذا الممر الذي يعد الأخطر في العالم.

ويتجاوز هذا الرقم إجمالي عدد العابرين العام الماضي بأكثر من 600 شخص، ويقترب من ضعف العدد الإجمالي البالغ 133 ألفا لعام 2021.

وحذر وزير الأمن العام في بنما خوان مانويل بينو من أن عدد الذين يعبرون دارين غاب قد يصل إلى 400 ألف بحلول نهاية العام.

وتتهدد المهاجرين الذين يخاطرون بعبور هذا المسار طرق وعرة وحيوانات برية وعصابات إجرامية تسلب المهاجرين أو تطلب منهم المال لإرشادهم عبر الغابة.

ولا تملك سلطات بنما عددا دقيقا للمهاجرين الذين فقدوا حياتهم في منطقة الأدغال الكثيفة هذه، حيث لم يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات.

وأشارت سارافيا أن أكثر من خُمس المهاجرين الذين تم تسجيلهم حتى الآن هذا العام هم من الأطفال والمراهقين، نصفهم في الخامسة من العمر أو أقل. كما أن أكثر من 100 ألف يحملون الجنسية الفنزويلية والبقية من هايتي والاكوادور والصين.

وحذرت الولايات المتحدة قبل أشهر من أنها لن تسمح بدخول أي شخص عبر الحدود إلى بنما دون إذن مناسب.

(أ ف ب)