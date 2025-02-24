مهاجرو ألمانيا بين المخاوف والأمل مع صعود اليمين

برلين: قال محمد أزموز، وهو حلاق سوري يعيش في برلين ويبلغ عمره 57 عاما، إن الإدلاء بصوته لأول مرة في الانتخابات الألمانية أمس الأحد هو شعور لا يوصف، لكنه يشعر بالقلق بشأن مستقبله بسبب التأييد غير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

وأضاف أزموز “ليش هالكراهية هاي؟ إحنا جايين لهون عشان نشتغل. فرضنا حالنا بالشغل. ما عدنا عالة على المجتمع. نحنا بنحب الشعب الألماني”.

وكانت سياسة اللجوء في ألمانيا واحدة من أهم الموضوعات في انتخابات هذا العام، وزادت من فرص المحافظين وحزب البديل من أجل ألمانيا ليفوزا بالمركزين الأول والثاني على الترتيب.

وبسبب قلقه من تزايد موجة العداء وتكاليف المعيشة، أعطى أزموز صوته لحزب اليسار الذي أطلق حملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ووعد بزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتابع أزموز متحدثا عن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل “نيجي نتحسر على الأيام كانت السيدة ميركل مستلمة الحكم كانت الحياة حلوة ورخيصة لكن للأسف كله غلي… وصار مثل الواحد يركض يركض وما عاد يلحق”.

وفي خضم ركود اقتصادي، يشعر الألمان من أصول مهاجرة بالقلق بشأن وضعهم المالي أكثر من بقية السكان. فقد وجدت دراسة حديثة أجراها مركز (دي زد.آي.إم) أن 63.4 في المئة من المهاجرين يعتريهم هذا القلق، مقارنة بنحو 46.7 في المئة من غير المهاجرين.

ولم يسبق أن بلغ عدد المهاجرين المقيمين في ألمانيا هذا المستوى. ووصل عدد المواطنين الألمان من أصول مهاجرة الذين لهم حق التصويت إلى أكثر من سبعة ملايين في انتخابات هذا العام.

وقال آخرون إنهم يشعرون بالمخاوف ذاتها بشأن الحالة الاقتصادية، لكن لا يتطلع جميعهم إلى تيار اليسار.

ويعتقد محمد، وهو حلاق أردني لا يحق له التصويت، أن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل فرصة لقلب الأمور في البلاد. كما يرى أن ألمانيا لها الحق في حماية حدودها وسكانها.

ويقر محمد بالأخطاء التي يرتكبها مهاجرون، وقال إنه يؤيد اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه مرتكبي الجرائم العنيفة، ويدعم القيود المفروضة على لم شمل أسر اللاجئين.

وأضاف “لو كان هناك حزب البديل من أجل ألمانيا في بلدي، فسوف أصوت له”.

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو الأكثر شعبية بين المهاجرين في ألمانيا بفضل دفاعه عن حقوق العمال والرعاية الاجتماعية والاندماج. لكنه كان الخاسر الأكبر في انتخابات هذا العام.

وصوت علاء الدين مهنا، وهو سوري يعيش في لودفيغسفيلده بالقرب من برلين، لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي عام 2021، لكنه تراجع عن موقفه هذا العام بسبب سياسات الحزب المؤيدة لأوكرانيا والتي يقول إنها أضرت بالاقتصاد.

وقال مهنا “لا يوجد حزب يمثلني حقا”.

وأضاف أن التدهور الاقتصادي كان مصدر قلقه الأكبر في هذا التصويت، مشيرا إلى أنه كان أيضا السبب وراء صعود حزب البديل من أجل ألمانيا.

وتابع “أنا قلق. لن يشكل المحافظون ائتلافا معهم (حزب البديل من أجل ألمانيا) بالطبع ولكن سيكون لهم ثقل كبير كمعارضة وأنا قلق بشأن هذا”.

وقال أزموز إنه يأمل أن يقود الزعيم الألماني المقبل فريدريش ميرتس البلاد نحو الرخاء.

وأضاف “نتأمل إنه الحزب اللي هلا استلم (السلطة) يكون رأفة بالعالم. مو بس اللاجئين، بشكل عام المواطن الألماني”.

(رويترز)