مهاجم ريال مدريد يتوج بلقب هداف كأس العالم للأندية

واشنطن: فاز غونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة هداف بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى بشكلها الحديث الذي يقام بمشاركة 32 فريقا، كل 4 سنوات.

وأحرز غارسيا 4 أهداف خلال مسيرته في المسابقة، حيث فرض اللاعب الإسباني الشاب (21 عاما) نفسه على القائمة الأساسية للريال، وقاد هجوم الفريق الملكي لاسيما في مرحلة المجموعات، في ظل معاناة النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي من المرض.

وساهم غارسيا بخمسة أهداف خلال مشوار الريال في البطولة بعدما صنع هدفا بالمسابقة أيضا، حيث تمكن من هز الشباك أو تقديم تمريرة حاسمة في لقاءات العملاق الإسباني ضد الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي ويوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت مباراة الفريق ضد باريس سان جيرمان، التي شهدت تلقيه خسارة مدوية صفر / 4 في الدور قبل النهائي لمونديال الأندية، هي الوحيدة التي لم يتمكن خلالها غارسيا من التسجيل أو الصناعة طوال مسيرته بالمسابقة، التي اختتمت في وقت متأخر من مساء الأحد بالولايات المتحدة.

وبفضل تمريرته الحاسمة ضد باتشوكا بدور المجموعات، تفوق غارسيا على الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال، والغيني سيرهو جيراسي، مهاجم دورتموند، الذين اشتركوا معه جميعا في تسجيل 4 أهداف بالبطولة أيضا.

(د ب أ)