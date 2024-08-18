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مهاجم ملثم يطعن صبيا 11 عاما حتى الموت في إسبانيا

منذ 59 دقيقة

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مدريد: أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية (آر تي في إي)، اليوم الأحد، أن مهاجما ملثما قتل صبيا يبلغ من العمر 11 عاما طعنا أثناء مشاركته في مباراة في ملعب كرة قدم في بلدة إسبانية صغيرة جنوب مدريد. وكان المهاجم قد ظهر فجأة على أرض الملعب في بلدة موسيجون قبل أن يطعن الصبي بأداة حادة. وأفاد تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية أنه حين وصل المسعفون، كان الصبي البالغ من العمر 11 عاما يعاني من قصور في القلب، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه. وجرى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق للعثور على المهاجم مجهول الهوية. وقال رئيس منطقة كاستيا لا مانشا، إيميليانو غارسيا – بيج، إنه شعر بالصدمة جراء الجريمة وأعرب عن تعازيه لأسرة الصبي. ودعا في منشور على تطبيق إكس، أيضا، إلى البحث عن الجاني وتقديمه للمحاكمة.
(د ب أ)

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