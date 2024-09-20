مهاجم يطعن شخصا حتى الموت ويجرح آخر في مدينة روتردام الهولندية

روتردام: أعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجما طعن شخصا بسكين حتى الموت وأصاب آخر بجروح خطيرة في مدينة روتردام الساحلية الخميس.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي أصيب أيضا بجروح خطيرة ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الهولندية “نوس”، أفاد شهود عيان أن المشتبه به صاح “الله أكبر” أثناء تنفيذ اعتدائه.

ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

وقال مدرب رياضي كان يعمل بالقرب من جسر إيراسموس حيث وقعت عملية الطعن ل”نوس” إنه تدخل وتمكن من التغلب على المهاجم.

أضاف “رأيت رجلا يحمل سكينين طويلين وهو يطعن شابا. تمكنت في النهاية من إبعادهما عن بعضهما البعض”.

(أ ف ب)